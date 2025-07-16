สรุปคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ของ MEXC Airdrop+ Copy

MEXC Airdrop+ ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ ในการรับโทเค็นฟรีและโบนัส Futures โดยการทำภารกิจง่ายๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลกของคริปโต Airdrop+ มอบโอกาสมากมายในการรับรางวัลและเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนเกี่ยวกับกิจกรรม MEXC Airdrop+
โปรดตรวจสอบเหตุผลที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
1) การแจกรางวัลจะเกิดขึ้นภายใน 10 วันปฏิทินหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง หากยังอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณารอสักครู่
2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกเข้าร่วมทันทีสำหรับภารกิจเฉพาะบนหน้ากิจกรรม
3) ยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการยืนยัน KYC เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หากจำเป็น
4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามภารกิจที่จำเป็นทั้งหมดในระหว่างกิจกรรม (เช่น เกณฑ์การฝากเงินทั้งหมด ปริมาณการซื้อขาย หรือภารกิจคำเชิญ) เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล
5) ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกจำกัดชั่วคราวจากการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ หากจำเป็นโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
จำนวนรางวัลที่คุณสามารถรับได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ใช้แต่ละรายที่ทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงจะได้รับรางวัลผู้ใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หมายเหตุ:
1) ตรวจสอบว่าคุณเคยเข้าร่วมกิจกรรม Airdrop+ สำหรับผู้ใช้ใหม่มาก่อนและได้รับรางวัลแล้วหรือไม่
2) ให้แน่ใจว่าคุณทำภารกิจให้เสร็จตรงเวลา งานของผู้ใช้ใหม่จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง
ไม่มีการจำกัดจำนวนรางวัล ยิ่งปริมาณการซื้อขายของคุณสูงขึ้นเท่าใด ส่วนแบ่งรางวัลของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
หมายเหตุ: วิธีการคำนวณปริมาณการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์ กรุณาอ่านกฎเฉพาะในหน้าแรกของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
จำนวนรางวัลไม่มีการจำกัด แต่คุณสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อช่วงกิจกรรมเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Airdrop+ กี่ครั้งก็ตาม ในระหว่างช่วงการท้าทายการซื้อขาย Futures คุณจะได้รับรางวัลมากที่สุดหนึ่งรางวัล
หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน คุณจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมแรกที่คุณผ่านคุณสมบัติเท่านั้น
หลังจากได้รับรางวัลแรกแล้ว ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะนับรวมในกิจกรรม Airdrop+ อื่นๆ ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเดียวกัน
เฉพาะการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายไม่เป็นศูนย์เท่านั้นที่จะนับรวมเป็นปริมาณการซื้อขายที่ถูกต้อง
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรางวัลการอ้างอิงที่คุณสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้แนะนำแต่ละรายสามารถเชิญผู้ใช้ใหม่ได้สูงสุด 20 รายต่อเหตุการณ์ สล็อตมีจำนวนจำกัดและจะมอบให้ตามลำดับก่อนหลัง
ผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องทำภารกิจการซื้อขาย Spot หรือ Futures อย่างน้อยหนึ่งภารกิจจากภารกิจของผู้ใช้ใหม่ และผ่านการยืนยัน KYC ขั้นสูง เพื่อให้ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง
1) ภารกิจผู้ใช้ใหม่
2) ชาลเลนจ์การเทรดสปอต
3) ชาลเลนจ์การเทรดฟิวเจอร์ส
การฝากเงินแบบ P2P การฝากเงินแบบ fiat และการฝากเงินแบบ on-chain ถือเป็นการฝากเงินที่ถูกต้อง สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จำนวนเงินฝากที่นับคือเงินฝากสุทธิของคุณ
เงินฝากสุทธิ = ยอดเงินฝากทั้งหมด – ยอดถอนทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมที่มียอดเงินฝากสุทธิต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานฝากเงินได้โดยดูแถบความคืบหน้าในหน้ากิจกรรม
รางวัลโทเค็นที่แสดงเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับ USDT (เช่น "โทเค็น X มูลค่า 50,000 ดอลลาร์") จะคำนวณตามราคาเฉลี่ยรายวันของโทเค็นใน USDT ในช่วงเวลากิจกรรม
ราคาเฉลี่ยรายวัน = ปริมาณการซื้อขายรายวัน (เป็น USDT) / ปริมาณการซื้อขายรายวัน (เป็นโทเค็น) ราคาเฉลี่ยที่ใช้ในระหว่างกิจกรรมจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยรายวัน โดยแต่ละวันจะถูกกำหนดเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 23:00 น. (UTC+7) ถึง 23:00 น. (UTC+7) ของวันถัดไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว