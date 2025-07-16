MEXC Airdrop+ ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ ในการรับโทเค็นฟรีและโบนัส Futures โดยการทำภารกิจง่ายๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลกของคMEXC Airdrop+ ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ ในการรับโทเค็นฟรีและโบนัส Futures โดยการทำภารกิจง่ายๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลกของค
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/สรุปคำถามที...rdrop+ Copy

สรุปคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ของ MEXC Airdrop+ Copy

ผู้เริ่มต้น
16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#อีเวนต์ยอดนิยม#ฟิวเจอร์ส
TokenFi
TOKEN$0.006897-3.82%
PoP Planet
P$0.02879-3.45%
Brainedge
LEARN$0.01313-2.23%

MEXC Airdrop+ ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ ในการรับโทเค็นฟรีและโบนัส Futures โดยการทำภารกิจง่ายๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในโลกของคริปโต Airdrop+ มอบโอกาสมากมายในการรับรางวัลและเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนเกี่ยวกับกิจกรรม MEXC Airdrop+

1. เหตุใดฉันถึงยังไม่ได้รับรางวัลกิจกรรมของฉัน?


โปรดตรวจสอบเหตุผลที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

1) การแจกรางวัลจะเกิดขึ้นภายใน 10 วันปฏิทินหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง หากยังอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณารอสักครู่
2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกเข้าร่วมทันทีสำหรับภารกิจเฉพาะบนหน้ากิจกรรม
3) ยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการยืนยัน KYC เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หากจำเป็น
4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามภารกิจที่จำเป็นทั้งหมดในระหว่างกิจกรรม (เช่น เกณฑ์การฝากเงินทั้งหมด ปริมาณการซื้อขาย หรือภารกิจคำเชิญ) เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล
5) ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกจำกัดชั่วคราวจากการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ หากจำเป็นโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
6) คุณสามารถดูบันทึกการแจกรางวัลได้ที่หน้าประวัติรางวัล
7) หากคุณไม่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Airdrop+ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำภารกิจสำเร็จได้ที่หน้ารายละเอียดกิจกรรม: https://www.mexc.com/th-TH/token-airdrop

2. ผู้ใช้แต่ละรายสามารถรับรางวัล Airdrop+ ได้กี่รายการ?


จำนวนรางวัลที่คุณสามารถรับได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจผู้ใช้ใหม่:

ผู้ใช้แต่ละรายที่ทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงจะได้รับรางวัลผู้ใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หมายเหตุ:
1) ตรวจสอบว่าคุณเคยเข้าร่วมกิจกรรม Airdrop+ สำหรับผู้ใช้ใหม่มาก่อนและได้รับรางวัลแล้วหรือไม่
2) ให้แน่ใจว่าคุณทำภารกิจให้เสร็จตรงเวลา งานของผู้ใช้ใหม่จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง

ชาลเลนจ์การเทรดสปอต:

ไม่มีการจำกัดจำนวนรางวัล ยิ่งปริมาณการซื้อขายของคุณสูงขึ้นเท่าใด ส่วนแบ่งรางวัลของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หมายเหตุ: วิธีการคำนวณปริมาณการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์ กรุณาอ่านกฎเฉพาะในหน้าแรกของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

ชาลเลนจ์การเทรดฟิวเจอร์ส:

จำนวนรางวัลไม่มีการจำกัด แต่คุณสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อช่วงกิจกรรมเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Airdrop+ กี่ครั้งก็ตาม ในระหว่างช่วงการท้าทายการซื้อขาย Futures คุณจะได้รับรางวัลมากที่สุดหนึ่งรางวัล หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน คุณจะได้รับรางวัลจากกิจกรรมแรกที่คุณผ่านคุณสมบัติเท่านั้น หลังจากได้รับรางวัลแรกแล้ว ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะนับรวมในกิจกรรม Airdrop+ อื่นๆ ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเดียวกัน
เฉพาะการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายไม่เป็นศูนย์เท่านั้นที่จะนับรวมเป็นปริมาณการซื้อขายที่ถูกต้อง

รางวัลการแนะนำ:

ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรางวัลการอ้างอิงที่คุณสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้แนะนำแต่ละรายสามารถเชิญผู้ใช้ใหม่ได้สูงสุด 20 รายต่อเหตุการณ์ สล็อตมีจำนวนจำกัดและจะมอบให้ตามลำดับก่อนหลัง ผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องทำภารกิจการซื้อขาย Spot หรือ Futures อย่างน้อยหนึ่งภารกิจจากภารกิจของผู้ใช้ใหม่ และผ่านการยืนยัน KYC ขั้นสูง เพื่อให้ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง

3. ภารกิจย่อย Airdrop+ ใดบ้างที่ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง


1) ภารกิจผู้ใช้ใหม่
2) ชาลเลนจ์การเทรดสปอต
3) ชาลเลนจ์การเทรดฟิวเจอร์ส

4. ฝากสุทธิ คืออะไร?


การฝากเงินแบบ P2P การฝากเงินแบบ fiat และการฝากเงินแบบ on-chain ถือเป็นการฝากเงินที่ถูกต้อง สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จำนวนเงินฝากที่นับคือเงินฝากสุทธิของคุณ
เงินฝากสุทธิ = ยอดเงินฝากทั้งหมด – ยอดถอนทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมที่มียอดเงินฝากสุทธิต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานฝากเงินได้โดยดูแถบความคืบหน้าในหน้ากิจกรรม

5. “โทเค็นที่เทียบเท่า USDT” หมายถึงอะไร?


รางวัลโทเค็นที่แสดงเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับ USDT (เช่น "โทเค็น X มูลค่า 50,000 ดอลลาร์") จะคำนวณตามราคาเฉลี่ยรายวันของโทเค็นใน USDT ในช่วงเวลากิจกรรม

ราคาเฉลี่ยรายวัน = ปริมาณการซื้อขายรายวัน (เป็น USDT) / ปริมาณการซื้อขายรายวัน (เป็นโทเค็น) ราคาเฉลี่ยที่ใช้ในระหว่างกิจกรรมจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยรายวัน โดยแต่ละวันจะถูกกำหนดเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 23:00 น. (UTC+7) ถึง 23:00 น. (UTC+7) ของวันถัดไป

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEXC Airdrop+ คุณสามารถอ่านคู่มือกิจกรรม MEXC Airdrop+ ได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT