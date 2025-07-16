บทความนี้จะกล่าวถึงมาตรการปกป้องบัญชีง่ายๆ รวมไปถึงนิสัยดีๆ บางอย่างที่คุณควรฝึกฝน 1. ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนเป็นประจำ คุณต้องตั้งรหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งสูงสำหรับบัญชีต่างๆ บนอินเทอร์เน็บทความนี้จะกล่าวถึงมาตรการปกป้องบัญชีง่ายๆ รวมไปถึงนิสัยดีๆ บางอย่างที่คุณควรฝึกฝน 1. ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนเป็นประจำ คุณต้องตั้งรหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งสูงสำหรับบัญชีต่างๆ บนอินเทอร์เน็
หกวิธีในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณให้ดียิ่งขึ้น

16 กรกฎาคม 2025MEXC
บทความนี้จะกล่าวถึงมาตรการปกป้องบัญชีง่ายๆ รวมไปถึงนิสัยดีๆ บางอย่างที่คุณควรฝึกฝน

1. ตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนเป็นประจำ


คุณต้องตั้งรหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งสูงสำหรับบัญชีต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบัญชีที่คุณเก็บทรัพย์สินไว้ เช่น บัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รหัสผ่านของคุณมีความยาวเกินหกอักขระ และประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ

การตั้งรหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าบัญชีของคุณจะไม่มีความเสี่ยงในอนาคต ผู้โจมตีพยายามขโมยรหัสผ่านด้วยวิธีต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นนิสัยที่ดีที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี MEXC แล้ว คุณจะไม่สามารถถอนเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมงถัดไป วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีขโมยเงินได้โดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน

2. เปิดใช้งานการตรวจสอบปัจจัยสองชั้น (2FA)


หลังจากสร้างบัญชีแล้ว สิ่งสำคัญคือการเปิดใช้งานการตรวจสอบปัจจัยสองชั้น (2FA) ก่อน เราขอแนะนำให้ใช้ Google Authenticator ขอแนะนำให้คุณเก็บรหัสรีเซ็ตเอาไว้ในกรณีที่คุณต้องการใช้รหัส 2FA บนโทรศัพท์ใหม่ โปรดทราบว่าเมื่อใช้ Google Authenticator อย่าลืมปิดใช้งานคุณสมบัติการซิงโครไนซ์บนคลาวด์ คุณสมบัตินี้อาจนำไปสู่การรั่วไหลของคีย์ส่วนตัว 2FA ของคุณ และเพิ่มความเสี่ยงที่บัญชีของคุณจะถูกบุกรุก

นอกเหนือจาก Google Authenticator แล้วยังมีวิธีการยืนยันตัวตนแบบ 2FA อื่นๆ อีก รวมถึงการยืนยันอีเมลหรือการยืนยันมือถือ สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล ขอแนะนำให้จัดการรหัสผ่านอีเมลของคุณอย่างปลอดภัย และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของอีเมลเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบุกรุก ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณในภายหลังได้

3. ตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ของบัญชีของคุณ


คุณสามารถตรวจสอบประวัติอุปกรณ์เข้าสู่ระบบของบัญชีของคุณได้ในประวัติการเข้าสู่ระบบล่าสุด หากคุณพบอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้ใช้งาน โปรดลบอุปกรณ์เหล่านั้นออก คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่ IP และเวลาที่เข้าสู่ระบบบัญชีได้ หากคุณพบการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย กรุณาระงับบัญชีของคุณทันที

4. จัดการที่อยู่ถอนเงิน


บัญชีของคุณมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า [รายการถอนเงินที่ได้รับอนุญาต] ช่วยให้คุณสามารถไวท์ลิสต์ที่อยู่กระเป๋าเงินสำหรับการถอนเงินได้ หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติไวท์ลิสต์แล้ว คุณสามารถถอนออกได้เฉพาะไปยังที่อยู่ที่อยู่ในไวท์ลิสต์เท่านั้น

5. ป้องกันการฟิชชิ่ง


ฟิชชิงเป็นประเภทของการโจมตีเครือข่ายที่อาชญากรพยายามปลอมตัวเป็นบุคคลหรือธุรกิจเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นวิธีโจมตีที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบัน คุณจึงควรระมัดระวังอยู่เสมอ

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ลงในบุ๊กมาร์กเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนที่อยู่ด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ หากคุณยังไม่ได้เพิ่มเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ลงในบุ๊กมาร์กของคุณ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ต่อไปนี้ได้: https://www.mexc.com มาตรการง่ายๆ นี้สามารถหยุดคุณจากการคลิกเว็บไซต์ MEXC ปลอมหลายๆ แห่ง และป้องกันไม่ให้เว็บไซต์เหล่านี้หลอกให้คุณป้อนข้อมูลบัญชีของคุณ

ขอแนะนำให้คุณใช้คุณสมบัติรหัสต่อต้านฟิชชิ่งด้วย โดยคุณสามารถตั้งรหัสเฉพาะที่ระบบจะฝังไว้ในอีเมลที่ส่งโดย MEXC โดยอัตโนมัติ หลังจากเปิดใช้งานรหัสป้องกันฟิชชิ่งแล้ว คุณสามารถพิจารณาได้ว่าอีเมลการแจ้งเตือนที่คุณได้รับเป็นของจริงหรือไม่

6. ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัย API


MEXC-API เป็นวิธีช่วยให้นักเทรดมืออาชีพใช้ประโยชน์จากเครื่องมือซื้อขาย MEXC ให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้คีย์ API จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันภายนอก ซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกัน ดังนั้นเมื่อใช้ MEXC-API ขอแนะนำให้พิจารณาข้อจำกัดการเข้าถึงตามที่อยู่ IP เฉพาะที่อยู่ IP ในรายการที่อนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง นอกจากนี้ควรอัปเดตคีย์ API เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล

บทสรุป


ในบทความนี้ เราได้แนะนำมาตรการง่าย ๆ ต่าง ๆ เพื่อช่วยคุณรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และป้องกันแฮกเกอร์ขโมยสกุลเงินเสมือนที่คุณหาได้มาอย่างยากลำบาก เพื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยปัจจุบันของบัญชีของคุณ โปรดไปที่ [ความปลอดภัย] บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้แอป MEXC คุณสามารถตรวจสอบได้ในแท็บ [ความปลอดภัย] อีกด้วย


