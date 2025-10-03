คู่มือครอบคลุมเกี่ยวกับการทำกำไรและหยุดการขาดทุนของฟิวเจอร์ส: การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและเคล็ดลับปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนอย่างมาก และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนได้ในทันที สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส คำสั่ง Take Profit และ Stop Loss ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงอัตราความสำเร็จในการซื้อขายและลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์อีกด้วย
Take-Profit (TP) และ Stop-Loss (SL) เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทั่วไปที่ผู้ซื้อขายใช้
Take-Profit (TP): เมื่อราคาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อล็อคกำไร
จุดตัดขาดทุน (SL): เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม
บนแพลตฟอร์ม MEXC คำสั่ง Take Profit และ Stop Loss จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก:
ตั้งค่า TP/SL ไว้ล่วงหน้า: คำสั่งซื้อจะถูกกำหนดค่าก่อนเปิดตำแหน่งโดยตั้งเงื่อนไขทริกเกอร์ เช่น ผลตอบแทน (%) หรือ PNL (USDT) เมื่อราคาสุดท้าย ราคาที่ยุติธรรม หรือราคาดัชนีถึงราคาที่กำหนด ระบบจะดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดเพื่อรักษาผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุน
TP/SL: คำสั่งซื้อจะถูกกำหนดในขณะที่ถือตำแหน่งโดยใช้ฟังก์ชั่นราคาตลาด TP/SL ผู้ซื้อขายสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้กับตำแหน่งทั้งหมดหรือตำแหน่งบางส่วน (เว็บ) ได้ โดยการตั้งค่าเงื่อนไขทริกเกอร์ เช่น ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์ ระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาทริกเกอร์
นอกจากนี้ MEXC ยังมีคุณสมบัติ TP Reverse และ SL Reverse ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถสลับระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นในตลาดสองทางได้อย่างยืดหยุ่น
การกำหนดจุดรับกำไรและจุดตัดขาดทุนล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งใหม่ถือเป็นแนวทางการซื้อขายที่มีวินัย ซึ่งหมายความว่าคุณมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนอยู่แล้วก่อนเข้าสู่ตลาด เมื่อเปิดตำแหน่ง คุณสามารถเลือกตัวเลือกตั้งค่า TP/SL จากนั้นเลือกราคาล่าสุด, ราคาเหมาะสม หรือราคาดัชนีเป็นราคาทริกเกอร์ เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการกรอกแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ตามขีดจำกัดหรือตลาด ระบบจะวางคำสั่ง TP/SL ทันทีตามราคาที่คุณตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการตั้งค่าได้สามโหมด: USDT (ราคาทริกเกอร์), ROE หรือ PNL ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนด TP/SL ตาม ROE ราคาทริกเกอร์และ PNL โดยประมาณจะถูกคำนวณตามนั้น
หมายเหตุ: ระบบรองรับการตั้งค่าคำสั่ง TP/SL โดย ROE หรือ PNL แต่ตัวเลขเหล่านี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในราคารายการเข้าเฉลี่ย และราคาที่กรอกขั้นสุดท้าย การเพิ่มตำแหน่งจะทำให้ราคาเข้าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง แต่ราคาทริกเกอร์ TP/SL จะยังคงที่เมื่อตั้งค่าแล้วและจะไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อถือตำแหน่ง MEXC จะให้ตัวเลือก TP/SL สองประเภท: ตำแหน่งทั้งหมดและตำแหน่งบางส่วน (เว็บ)
สำหรับตำแหน่งทั้งหมด (ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง) คุณสามารถกำหนดคำสั่งปิดล่วงหน้าได้โดยเลือกเงื่อนไขทริกเกอร์ เช่น ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์ เมื่อราคาสุดท้าย, ราคาที่ยุติธรรม หรือราคาดัชนีถึงระดับทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่โดยอิงจากราคาและปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เมื่อตำแหน่งถูกปิดแล้ว คำสั่ง TP/SL ที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกโดยระบบโดยอัตโนมัติ
หากเลือก Take-Profit Reverse เมื่อตั้งค่า TP สำหรับตำแหน่ง ระบบจะเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาดในทิศทางตรงข้ามด้วยปริมาณเท่ากันหลังจากปิดตำแหน่งทั้งหมดเมื่อ TP เริ่มทำงาน เนื่องจากความผันผวนของตลาด คำสั่งย้อนกลับอาจไม่ได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าว MEXC จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล, SMS และข้อความในแอป
หากเลือก Stop-Loss Reverse เมื่อตั้งค่า SL ให้กับตำแหน่ง ระบบจะเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาดในทิศทางตรงข้ามด้วยปริมาณเท่ากันหลังจากปิดตำแหน่งทั้งหมดเมื่อมีการเรียกใช้ SL เนื่องจากความผันผวนของตลาด คำสั่งย้อนกลับอาจไม่ได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ ในกรณีดังกล่าว MEXC จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล, SMS และข้อความในแอปด้วย
สำหรับตำแหน่งบางส่วน ผู้ค้าสามารถกำหนดคำสั่งปิดล่วงหน้าด้วยเงื่อนไขทริกเกอร์ เช่น ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์ เมื่อราคาสุดท้าย, ราคาที่ยุติธรรม หรือราคาดัชนีถึงระดับทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดตามราคาทริกเกอร์และปริมาณที่กำหนดไว้
เมื่อตำแหน่งถูกปิดแล้ว คำสั่ง TP/SL ที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกโดยระบบโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คำสั่ง TP/SL อาจล้มเหลวเนื่องจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรงหรือขนาดตำแหน่งที่ปิดได้ไม่เพียงพอ หากดำเนินการสำเร็จ ระบบจะทำการวางคำสั่งปิดตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากความผันผวนของราคา คำสั่งซื้อขายในตลาดอาจไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ และราคาที่ดำเนินการขั้นสุดท้ายอาจแตกต่างจากราคาทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ผู้ซื้อขายสามารถไปที่ ตำแหน่งปัจจุบัน → TP/SL คลิก เพิ่ม และตั้งค่า TP/SL สำหรับตำแหน่งที่มีอยู่โดยเลือกเงื่อนไขทริกเกอร์ที่ต้องการ (ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์) และปริมาณ
ประโยชน์หลักของการทำกำไรและหยุดการขาดทุนคือช่วยให้ผู้ซื้อขายรักษาผลกำไร จำกัดการขาดทุน และลดความเสี่ยงในการชำระบัญชี การกำหนดจุดออกล่วงหน้าช่วยให้ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง และสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือความกลัวได้ ซึ่งทำให้กระบวนการซื้อขายมีความสมเหตุสมผลและมีวินัยมากขึ้น ในระยะยาว การใช้ TP/SL อย่างถูกต้องจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและสนับสนุนการพัฒนาระบบการซื้อขายที่แข็งแกร่ง
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เข้าสู่หน้าการซื้อขายฟิวเจอร์ส และตั้งค่า TP/SL ภายในอินเทอร์เฟซการซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งราคาทริกเกอร์ TP (ราคาล่าสุด, ราคาเหมาะสม หรือราคาดัชนี) และเลือกเงื่อนไขทริกเกอร์ (ROE หรือ PNL)
ขั้นตอนที่ 1: ในตำแหน่งเปิด คลิก เพิ่ม → ตำแหน่งทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: ในการตั้งค่าการทำกำไร ให้เลือก ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์ พร้อมด้วยราคาล่าสุด ราคาที่ยุติธรรม หรือราคาดัชนี
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Profit Reverse และ Stop-Loss Reverse
ขั้นตอนที่ 1: ในตำแหน่งเปิด คลิก เพิ่ม → ตำแหน่งบางส่วน
ขั้นตอนที่ 2: ในการตั้งค่า Take-profit ให้เลือก ROE, PNL หรือราคาทริกเกอร์ และตั้งค่าปริมาณ พร้อมด้วยราคาล่าสุด ราคาที่เหมาะสม หรือราคาดัชนี
ขั้นตอนที่ 1: จากหน้าแรกแอป MEXC ไปที่ ฟิวเจอร์ส ทางด้านขวาของอินเทอร์เฟซการซื้อขาย เปิดขั้นสูงเพื่อตั้งค่า TP/SL
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดราคาทริกเกอร์ TP (ราคาล่าสุด ราคาเหมาะสม หรือราคาดัชนี) และเลือกเงื่อนไขทริกเกอร์ %, PNL หรือ USDT
ขั้นตอนที่ 1: ในตำแหน่ง แตะ เพิ่ม → ตำแหน่ง TP/SL
ขั้นตอนที่ 2: ในการตั้งค่า TP/SL ให้เลือก %, PNL หรือ USDT พร้อมด้วย ราคาล่าสุด, ราคาเหมาะสม หรือ ราคาดัชนี
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Profit Reverse และ Stop-Loss Reverse
ขั้นตอนที่ 1: ในตำแหน่ง แตะ เพิ่ม → TP/SL เป็นกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2: ในการตั้งค่า TP/SL ให้เลือก %, PNL หรือ USDT และตั้งค่าจำนวนเงิน พร้อมทั้งราคาล่าสุด ราคาเหมาะสม หรือราคาดัชนี
กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนอย่างรอบคอบ: ขอแนะนำว่าการขาดทุนจากการซื้อขายครั้งเดียวไม่ควรเกิน 2%-5% ของมูลค่าสุทธิบัญชีรวม
แนวทางที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้น: ในแนวโน้มขาขึ้น ควรพิจารณาการทำกำไรเป็นช่วงๆ ในขณะที่ตลาดที่มีกรอบราคาจำกัด การกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า
กลยุทธ์ย้อนกลับ: ในตลาดที่มีแนวโน้ม การใช้ Reverse Stop-Loss สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังความเสี่ยงจากการลื่นไถลระหว่างที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง
การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: การตั้งค่า TP/SL ควรอิงตามระดับการสนับสนุน/การต้านทาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือรูปแบบแท่งเทียน มากกว่าการใช้สัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว
Take Profit และ Stop Loss เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์ส พวกเขาช่วยให้ผู้ค้าล็อคกำไร ลดการถอนเงิน ควบคุมความเสี่ยงในตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ป้องกันการชำระบัญชี และเสริมสร้างวินัยในการซื้อขายโดยลดการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่ได้เป็นกันโง่แน่นอน ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง อาจเกิดการลื่นไถลหรือความล้มเหลวในการกระตุ้นได้ เพื่อปรับปรุงความสำเร็จในการซื้อขายให้ครอบคลุมมากขึ้น เทรดเดอร์ควรผสมผสาน TP/SL เข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการตำแหน่ง และกลยุทธ์การจัดการเงินทุน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว