เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2025 Circle ได้ประกาศเปิดตัว USD Coin (USDC) ดั้งเดิมและ Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 ใหม่บนเครือข่ายหลักของ Sei อย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Sei ได้รับ
Sei ผสานรวม USDC ดั้งเดิมและ CCTP V2 เพื่อเร่งการนำ Stablecoin มาใช้

9 สิงหาคม 2025MEXC
#ข่าวอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2025 Circle ได้ประกาศเปิดตัว USD Coin (USDC) ดั้งเดิมและ Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 ใหม่บนเครือข่ายหลักของ Sei อย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Sei ได้รับการสนับสนุนการออกดอลลาร์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันก็บูรณาการกับ Circle Mint เพื่อเปิดใช้งานการไหลเข้าของเงินทุนในระดับสถาบันโดยตรงสู่ระบบนิเวศของ Sei ณ วันที่ 24 กรกฎาคม USDC ดั้งเดิมและ CCTP V2 จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบบนเครือข่าย Sei ด้วยเหตุนี้ Sei จึงกลายเป็นบล็อคเชนลำดับที่ 13 ที่จะรองรับ CCTP V2 ช่วยให้สามารถโอน USDC ข้ามเครือข่ายสาธารณะ 13 เครือข่ายผ่านเส้นทางการโอน 156 เส้นทาง โดยไม่จำเป็นต้องมีสะพานของบุคคลที่สาม ช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านทุน 1:1 มีความปลอดภัยสูง และเวลาแฝงต่ำ

1. Sei คืออะไร?


Sei Network เป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 รุ่นถัดไปที่สร้างขึ้นบน Cosmos SDK พัฒนาโดยทีมงาน Sei Labs เริ่มตั้งแต่ปี 2021 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2023 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Sei ได้ดึงดูดการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากสถาบันชั้นนำ เช่น Jump Crypto, Multicoin Capital และ Coinbase Ventures และได้รับแรงผลักดันอย่างแข็งแกร่ง

Sei มีจุดเน้นหลักที่ชัดเจน: การสร้างการซื้อขายความถี่สูงและโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่มีความหน่วงต่ำ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) หนังสือสั่งซื้อบนเชน (CLOB) ตลาด NFT และ GameFi ซึ่งเป็นเชนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการซื้อขายความถี่สูงที่โปร่งใสและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพด้านทุน

2. เทคโนโลยีหลักและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ Sei


2.1 ความเห็นพ้องของ Twin-Turbo: การบรรลุถึงความสิ้นสุดในเวลาไม่ถึงวินาที


นวัตกรรมทางเทคนิคที่โดดเด่นที่สุดของ Sei คือกลไก Twin‑Turbo Consensus ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่อิงตาม Cosmos Tendermint มีการแนะนำการอัปเกรดหลัก 2 อย่าง ได้แก่ การแพร่กระจายบล็อกอัจฉริยะและการดำเนินการแบบคู่ขนานที่มองโลกในแง่ดี การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยลดเวลาการสิ้นสุดเหลือประมาณ 380–400 มิลลิวินาที เร็วกว่า Ethereum (ซึ่งใช้เวลาหลายนาที) และ Tendermint แบบดั้งเดิม (ไม่กี่วินาที) มาก

2.2 การดำเนินการแบบขนานและความเข้ากันได้ของ EVM


นับตั้งแต่การอัปเกรด Sei V2 เป็นต้นมา เชนก็รองรับ EVM แบบขนาน ทำให้ Sei เข้ากันได้กับเครื่องมือพัฒนา Ethereum (เช่น Solidity, Remix, Hardhat เป็นต้น) และเปิดใช้งานการดำเนินการธุรกรรมแบบขนาน การทดสอบภายในของโครงการ Sei Giga แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานที่เกินหลายแสน TPS ในขณะที่รักษาความหน่วงเวลาขั้นสุดท้ายไว้ต่ำกว่า 400ms ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

2.3 สมุดคำสั่งจำกัดส่วนกลางดั้งเดิม (CLOB) และเครื่องมือจับคู่


แตกต่างจากเครือข่ายส่วนใหญ่ที่อาศัย AMM Sei เสนอการสนับสนุนดั้งเดิมที่ระดับโปรโตคอลสำหรับสมุดคำสั่งซื้อและกลไกการจับคู่ ช่วยให้ DEX สามารถนำ CLOB บนเครือข่ายไปใช้งานได้ วิธีนี้ช่วยให้กำหนดราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพด้านทุนสูงขึ้น และมีการลื่นไถลน้อยลง ขณะที่การประมูลแบบเป็นชุดบ่อยครั้งจะช่วยลดการวิ่งนำหน้าและการจัดการ

2.4 ความเข้ากันได้กับระบบนิเวศ Cosmos และ IBC


ในฐานะสมาชิกของระบบนิเวศ Cosmos Sei สนับสนุน IBC (การสื่อสารระหว่างบล็อกเชน) และสัญญาอัจฉริยะ CosmWasm ส่งเสริมให้นักพัฒนา Rust สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกันและข้ามสายโซ่บน Sei ที่สามารถย้ายข้ามเชน Cosmos ได้

2.5 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ค่าธรรมเนียมต่ำ และการสนับสนุนระบบนิเวศ


ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินการแบบขนานของ Sei ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจึงต่ำกว่า Ethereum, Solana และ L1 ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ทีมงานยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งดึงดูดผู้ใช้และสถาบันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. การตอบสนองของตลาด: ราคาโทเค็น SEI พุ่งสูงขึ้น ระบบนิเวศเติบโตอย่างก้าวกระโดด


3.1 การปรับตัวขึ้นของราคา SEI


จากข่าวดีของ USDC และ CCTP V2 ที่เปิดตัว ทำให้โทเค็น SEI พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการประกาศ โดยแตะระดับสูงสุดที่ 0.39 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ที่แข็งแกร่งของตลาดต่อศักยภาพระบบนิเวศของ Sei


3.2 TVL เข้าใกล้ 700 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากระบบนิเวศที่หลากหลายเติบโต


ระบบนิเวศของเซอิยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูล TVL (มูลค่ารวมที่ล็อคไว้) เติบโตจากต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม 2023 มาเป็น 700 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 188% นับตั้งแต่ต้นปี จำนวนรวมของระบบนิเวศ DApps นั้นมีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน เช่น การให้สินเชื่อ การซื้อขาย การชำระเงิน NFT และการเล่นเกม ก่อให้เกิดชุมชนนักพัฒนาที่มีชีวิตชีวาและขยายตัว


โดยเฉพาะในภาคส่วน DeFi มีโครงการโดดเด่นจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นบน Sei ตัวอย่างเช่น Takara Lend ได้ทะลุ 100 ล้านเหรียญสหรัฐใน TVL โดยสร้าง "ชั้นเครดิต" ให้กับ DeFi ที่ทำให้สามารถใช้สินทรัพย์คริปโตได้ไม่เพียงแค่สำหรับการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย ในขณะเดียวกัน Yei Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้สินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดใน Sei ได้ทำยอด TVL ได้ถึง 380 ล้านดอลลาร์ และครองตำแหน่งสูงสุดในระบบนิเวศอย่างมั่นคง ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ภูมิทัศน์ DeFi ของ Sei แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการปรากฏตัวทางการตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

4. เครื่องยนต์ Stablecoin เริ่มทำงานแล้ว Sei เร่งตัวเข้าสู่ช่วงเบรกเอาต์


ด้วยการที่ Circle นำ USDC และ CCTP V2 มาสู่เมนเน็ตของ Sei ทำให้ Sei พัฒนาจาก “เลเยอร์ 1 ประสิทธิภาพสูง” ไปเป็น “เลเยอร์การชำระเงินแบบ stablecoin ข้ามสายโซ่” การเปิดตัว USDC ดั้งเดิมช่วยเพิ่มคุณภาพสภาพคล่องและประสิทธิภาพของเงินทุนของ Sei ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ CCTP V2 ยังขยายการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายแบบข้ามเชนต่อไปอีก ซึ่งวางรากฐานให้ Sei กลายเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ ในระยะกลาง ในขณะที่ TVL ยังคงเติบโตต่อไป ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันก็มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น และความสามารถในการดำเนินการ EVM ก็ก้าวหน้าขึ้น Sei ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะแข่งขันในฐานะบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่เป็นกระแสหลัก

สำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน Layer 1 ครั้งต่อไป Sei ได้กลายเป็นพลังที่กำลังเติบโตที่ไม่สามารถละเลยได้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ stablecoin การทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่ การบูรณาการสถาบัน และสถานการณ์การซื้อขายความถี่สูง อนาคตของ Sei ดูมีแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่ง

MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทศกาล 0 ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการซื้อขายได้อย่างมาก ด้วยความคิดริเริ่มนี้ ผู้ใช้สามารถประหยัดได้มากขึ้น ซื้อขายได้มากขึ้น และรับรายได้มากขึ้น โดยการเข้าร่วมแคมเปญนี้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับการซื้อขายค่าธรรมเนียมต่ำเป็นพิเศษบนแพลตฟอร์ม MEXC พร้อมทั้งก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาดและคว้าโอกาสการลงทุนอันฉับไวทันทีที่เกิดขึ้น เป็นประตูสู่การซื้อขายที่ชาญฉลาดและการเติบโตของความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

เหตุใดจึงควรเลือก MEXC Futures? ค้นพบข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของการซื้อขายฟิวเจอร์สบน MEXC และเรียนรู้วิธีการที่จะก้าวไปข้างหน้าในตลาดอนุพันธ์
จะเข้าร่วม M-Day ได้อย่างไร? ฝึกฝนขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม M-Day และอย่าพลาดการแจกรางวัลโบนัส Futures มูลค่ากว่า 70,000 USDT ทุกวัน
คู่มือการเทรดฟิวเจอร์ส (เวอร์ชันแอป): รับคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเทรดฟิวเจอร์สบนแอปมือถือ MEXC และเริ่มเทรดด้วยความมั่นใจ

