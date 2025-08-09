Sei ผสานรวม USDC ดั้งเดิมและ CCTP V2 เพื่อเร่งการนำ Stablecoin มาใช้

Sei Network เป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 รุ่นถัดไปที่สร้างขึ้นบน Cosmos SDK พัฒนาโดยทีมงาน Sei Labs เริ่มตั้งแต่ปี 2021 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2023 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Sei ได้ดึงดูดการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากสถาบันชั้นนำ เช่น Jump Crypto, Multicoin Capital และ Coinbase Ventures และได้รับแรงผลักดันอย่างแข็งแกร่ง
Sei มีจุดเน้นหลักที่ชัดเจน: การสร้างการซื้อขายความถี่สูงและโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่มีความหน่วงต่ำ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) หนังสือสั่งซื้อบนเชน (CLOB) ตลาด NFT และ GameFi ซึ่งเป็นเชนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการซื้อขายความถี่สูงที่โปร่งใสและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพด้านทุน
นวัตกรรมทางเทคนิคที่โดดเด่นที่สุดของ Sei คือกลไก Twin‑Turbo Consensus ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่อิงตาม Cosmos Tendermint มีการแนะนำการอัปเกรดหลัก 2 อย่าง ได้แก่ การแพร่กระจายบล็อกอัจฉริยะและการดำเนินการแบบคู่ขนานที่มองโลกในแง่ดี การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยลดเวลาการสิ้นสุดเหลือประมาณ 380–400 มิลลิวินาที เร็วกว่า Ethereum (ซึ่งใช้เวลาหลายนาที) และ Tendermint แบบดั้งเดิม (ไม่กี่วินาที) มาก
นับตั้งแต่การอัปเกรด Sei V2 เป็นต้นมา เชนก็รองรับ EVM แบบขนาน ทำให้ Sei เข้ากันได้กับเครื่องมือพัฒนา Ethereum (เช่น Solidity, Remix, Hardhat เป็นต้น) และเปิดใช้งานการดำเนินการธุรกรรมแบบขนาน การทดสอบภายในของโครงการ Sei Giga แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานที่เกินหลายแสน TPS ในขณะที่รักษาความหน่วงเวลาขั้นสุดท้ายไว้ต่ำกว่า 400ms ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
แตกต่างจากเครือข่ายส่วนใหญ่ที่อาศัย AMM Sei เสนอการสนับสนุนดั้งเดิมที่ระดับโปรโตคอลสำหรับสมุดคำสั่งซื้อและกลไกการจับคู่ ช่วยให้ DEX สามารถนำ CLOB บนเครือข่ายไปใช้งานได้ วิธีนี้ช่วยให้กำหนดราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพด้านทุนสูงขึ้น และมีการลื่นไถลน้อยลง ขณะที่การประมูลแบบเป็นชุดบ่อยครั้งจะช่วยลดการวิ่งนำหน้าและการจัดการ
ในฐานะสมาชิกของระบบนิเวศ Cosmos Sei สนับสนุน IBC (การสื่อสารระหว่างบล็อกเชน) และสัญญาอัจฉริยะ CosmWasm ส่งเสริมให้นักพัฒนา Rust สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกันและข้ามสายโซ่บน Sei ที่สามารถย้ายข้ามเชน Cosmos ได้ ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินการแบบขนานของ Sei ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจึงต่ำกว่า Ethereum, Solana และ L1 ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ทีมงานยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งดึงดูดผู้ใช้และสถาบันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากข่าวดีของ USDC และ CCTP V2 ที่เปิดตัว ทำให้โทเค็น SEI พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการประกาศ โดยแตะระดับสูงสุดที่ 0.39 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ที่แข็งแกร่งของตลาดต่อศักยภาพระบบนิเวศของ Sei
ระบบนิเวศของเซอิยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูล TVL (มูลค่ารวมที่ล็อคไว้) เติบโตจากต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม 2023 มาเป็น 700 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 188% นับตั้งแต่ต้นปี จำนวนรวมของระบบนิเวศ DApps นั้นมีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน เช่น การให้สินเชื่อ การซื้อขาย การชำระเงิน NFT และการเล่นเกม ก่อให้เกิดชุมชนนักพัฒนาที่มีชีวิตชีวาและขยายตัว
โดยเฉพาะในภาคส่วน DeFi มีโครงการโดดเด่นจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นบน Sei ตัวอย่างเช่น Takara Lend ได้ทะลุ 100 ล้านเหรียญสหรัฐใน TVL โดยสร้าง "ชั้นเครดิต" ให้กับ DeFi ที่ทำให้สามารถใช้สินทรัพย์คริปโตได้ไม่เพียงแค่สำหรับการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย ในขณะเดียวกัน Yei Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้สินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดใน Sei ได้ทำยอด TVL ได้ถึง 380 ล้านดอลลาร์ และครองตำแหน่งสูงสุดในระบบนิเวศอย่างมั่นคง ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ภูมิทัศน์ DeFi ของ Sei แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการปรากฏตัวทางการตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
ด้วยการที่ Circle นำ USDC และ CCTP V2 มาสู่เมนเน็ตของ Sei ทำให้ Sei พัฒนาจาก “เลเยอร์ 1 ประสิทธิภาพสูง” ไปเป็น “เลเยอร์การชำระเงินแบบ stablecoin ข้ามสายโซ่” การเปิดตัว USDC ดั้งเดิมช่วยเพิ่มคุณภาพสภาพคล่องและประสิทธิภาพของเงินทุนของ Sei ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ CCTP V2 ยังขยายการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายแบบข้ามเชนต่อไปอีก ซึ่งวางรากฐานให้ Sei กลายเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ ในระยะกลาง ในขณะที่ TVL ยังคงเติบโตต่อไป ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันก็มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น และความสามารถในการดำเนินการ EVM ก็ก้าวหน้าขึ้น Sei ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะแข่งขันในฐานะบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่เป็นกระแสหลัก
สำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน Layer 1 ครั้งต่อไป Sei ได้กลายเป็นพลังที่กำลังเติบโตที่ไม่สามารถละเลยได้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ stablecoin การทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่ การบูรณาการสถาบัน และสถานการณ์การซื้อขายความถี่สูง อนาคตของ Sei ดูมีแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้