การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินโลก: มูลนิธิ KLK เป็นผู้นำยุคใหม่ของ Open Banking และการรวม Stablecoin

KLK Foundation เป็นโครงการ Fintech ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่บล็อคเชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งแรกของโลกที่ผสมผสานระหว่างระบบเปิดกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบร่วมมือ มุ่งมั่นที่จะทำลายอุปสรรคระหว่างตลาดทุนแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล โครงการนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาบูดาบี มุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบแนวคิดใหม่ทางการเงินดิจิทัลที่เน้นความโปร่งใส ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการออกแบบที่เน้นผู้ใช้ หัวใจหลักของภารกิจของมูลนิธิ KLK คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเชิงนวัตกรรมที่ให้บริการนักลงทุนสถาบันและรายย่อย โดยขับเคลื่อนด้วยโทเค็น KLK ดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมระบบธนาคารแบบเปิด ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอนาคตของการเงินอยู่ที่การบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างระบบธนาคารแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีบล็อคเชน แทนที่จะแทนที่ระบบดังกล่าวทั้งหมด แนวทางเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือมากกว่าการเปลี่ยนแปลง และค่อย ๆ ชี้นำระบบการเงินแบบดั้งเดิมให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
แนวทางการทำงานร่วมกัน: มูลนิธิ KLK ไม่คิดที่จะท้าทายธนาคารแบบดั้งเดิม แต่ต้องการร่วมมือกับธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
การบูรณาการ Open Banking: ด้วยการใช้โปรโตคอลการธนาคารแบบเปิด KLK จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหลายรายการผ่านทางอินเทอร์เฟซแบบรวม
โครงสร้างพื้นฐานของ Stablecoin: ใช้เทคโนโลยี Stablecoin เพื่อลดความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่รักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสของบล็อคเชน
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ในอาบูดาบี โดยใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการเงินดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกฎระเบียบในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA):
การเข้าถึงตลาดการชำระเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ความใกล้ชิดกับตลาดเกิดใหม่ที่มีความต้องการการเข้าถึงทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงยุโรป เอเชีย และแอฟริกา
สภาพแวดล้อมนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมบล็อคเชน
แพลตฟอร์ม KLK ใช้สถาปัตยกรรมบล็อคเชนไฮบริด ช่วยให้มั่นใจถึงความโปร่งใสของเครือข่ายสาธารณะ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงของแอปพลิเคชันทางการเงิน:
กลไกการบรรลุฉันทามติ: ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานสูง ช่วยให้ทำธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ได้โดยไม่กระทบต่อการกระจายอำนาจ
กรอบสัญญาอัจฉริยะ: สถาปัตยกรรมโมดูลาร์รองรับสัญญาทางการเงินที่ซับซ้อนและอำนวยความสะดวกในการบูรณาการกับระบบการเงินที่มีอยู่
ชั้นการทำงานร่วมกัน: เชื่อมโยงเครือข่ายหลายสายเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดธุรกรรมข้ามสายและแบ่งปันข้อมูลในขณะที่ยังคงรับรองความสอดคล้องและปลอดภัย
การสร้างมาตรฐานข้อมูล: API และรูปแบบข้อมูลแบบรวมช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างระบบต่างๆ
โปรโตคอลความปลอดภัย: เทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูงช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งและจัดเก็บข้อมูล
กรอบการปฏิบัติตาม: ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบถูกฝังไว้ที่ระดับระบบเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมและการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมาย
ความเป็นอิสระของผู้ใช้: ผู้ใช้จะมีการควบคุมเต็มรูปแบบในการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล โดยแบ่งปันเฉพาะข้อมูลเฉพาะกับฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
หลักฐานความรู้เป็นศูนย์: เปิดใช้งานการตรวจสอบธุรกรรมโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
กลไกการลายเซ็นหลายรายการ: การดำเนินการที่สำคัญจำเป็นต้องมีลายเซ็นหลายรายการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว
การเข้ารหัสข้อมูล: การเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมใช้กับข้อมูลในระหว่างการส่งและการเก็บรักษา
เส้นทางการตรวจสอบ: กิจกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์มจะถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
เพิ่มความสามารถในการปรับขนาด: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการปรับขนาดเลเยอร์ 2 เพื่อปรับปรุงปริมาณงานธุรกรรมให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การปรับปรุงความเป็นส่วนตัว: บูรณาการโมดูลการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนในการทำธุรกรรมของผู้ใช้
ความสามารถข้ามสายโซ่: ช่วยให้การโต้ตอบระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนโดย AI: มอบข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่ชาญฉลาดและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้ใช้
การซื้อขายอัตโนมัติ: รวมอัลกอริธึม AI เพื่อดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การจัดการความเสี่ยง: เสนอการประเมินความเสี่ยงแบบหลายมิติเพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้: ปรับปรุงการใช้งานและการเข้าถึงบริการทางการเงิน Web3
ประสิทธิภาพการทำงาน: ปรับปรุงสถาปัตยกรรมเครือข่ายเพื่อลดต้นทุนธุรกรรมและความหน่วง
การรวมทางการเงิน: ลดอุปสรรคในการเข้าสู่การให้บริการแก่ประชากรที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอซึ่งถูกธนาคารแบบดั้งเดิมยกเว้น
KLK คือโทเค็นยูทิลิตี้หลักของระบบนิเวศของมูลนิธิ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง:
การชำระค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม: ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนแพลตฟอร์มพร้อมกลไกการเบิร์นเพื่อลดอุปทานหมุนเวียน
การวางเดิมพันและการกำกับดูแล: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายและการดำเนินการของผู้ตรวจสอบ โดยมีรางวัลสำหรับผู้สนับสนุน
การสนับสนุนสภาพคล่อง: ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินฐานในกลุ่มสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย
บัตรผ่านเข้าแพลตฟอร์ม: จำเป็นสำหรับการเข้าถึงหรือปลดล็อคคุณสมบัติและบริการขั้นสูงบางอย่าง
อุปทานโทเค็น KLK ทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ 1 พันล้าน โครงสร้างการจัดสรรได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแรงจูงใจของระบบนิเวศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม และการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว โครงสร้างการจัดสรรโดยเฉพาะมีดังนี้:
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ (25%)
ส่วนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศแพลตฟอร์ม KLK รวมถึงแรงจูงใจจากพันธมิตร รางวัลการรวม dApp กิจกรรมชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านกลไกจูงใจแบบโทเค็น เป้าหมายคือการดึงดูดนักพัฒนาและทีมโครงการให้เข้าร่วมระบบนิเวศ KLK มากขึ้น
แรงจูงใจในการชำระเงิน (25%)
ส่วนนี้รองรับการใช้โทเค็น KLK ในสถานการณ์การชำระเงิน เช่น การชำระเงินข้ามพรมแดน การหักค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม และรางวัลการชำระเงินแบบ P2P ส่งเสริมสภาพคล่องและยูทิลิตี้ของโทเค็นในแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง
การจัดสรรทีม (15%)
จัดสรรให้กับทีมงานหลักและทีมเทคนิคของ KLK เพื่อเป็นแรงจูงใจในระยะยาว โดยทั่วไปกำหนดการให้สิทธิจะถูกกำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและเพื่อป้องกันแรงกดดันการขายในระยะสั้น
นักลงทุนสถาบัน (9.5%)
ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์และสถาบันในระยะเริ่มต้น เงินทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสนับสนุนการพัฒนาในระยะเริ่มต้น การขยายตลาด และความร่วมมือในระบบนิเวศ
แรงจูงใจทางการตลาด (10%)
ส่วนนี้ใช้สำหรับการตลาด ความร่วมมือกับแบรนด์ โปรโมชั่น KOL แคมเปญ Airdrop และโครงการริเริ่มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และการเจาะตลาดของ KLK
การออกโทเค็นฐาน (10%)
ทำหน้าที่เป็นสำรองพื้นฐานของแพลตฟอร์มและอาจใช้สำหรับการกำกับดูแลบนเครือข่าย แรงจูงใจโหนด เงินอุดหนุนแพลตฟอร์ม และความต้องการในการดำเนินงานอื่น ๆ
สระสภาพคล่อง (5%)
ใช้เพื่อให้มีสภาพคล่องเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของผู้ใช้จะราบรื่นและมีเสถียรภาพด้านราคา
การขายหุ้น IDO ต่อสาธารณะ (0.5%)
นำเสนอต่อสาธารณะต่อผู้ใช้ในชุมชนผ่าน IDO (การเสนอขาย DEX ครั้งแรก) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการค้นพบราคาโทเค็นล่วงหน้า
การชำระเงินและการชำระบัญชี: ช่วยให้เกิดการชำระเงินระหว่างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
การหารายได้จากข้อมูล: ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น KLK ได้ด้วยการอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของพวกเขา
การสร้างผลผลิต: รองรับกลยุทธ์ผลตอบแทนต่างๆ เช่น การให้กู้ การจัดหาสภาพคล่อง และการวางเดิมพัน
การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน: อำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างประเทศได้เร็วขึ้นและถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
การรวมบัญชี: ผู้ใช้สามารถดูบัญชีธนาคารหลายบัญชีในอินเทอร์เฟซแบบรวมได้
การประสานงานการชำระเงิน: เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการชำระเงินระหว่างธนาคารเพื่อลดต้นทุน
การให้คะแนนเครดิตทางเลือก: รวมธุรกรรมบนเครือข่ายกับพฤติกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต
การปฏิบัติตามอัตโนมัติ: ช่วยให้ธนาคารมีเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ
การทำฟาร์ม: เข้าร่วมในระบบฟาร์มผลตอบแทนแบบออนเชนพร้อมความปลอดภัยเพิ่มเติมจากการเงินแบบดั้งเดิม
Cross-Chain DeFi: มีส่วนร่วมในโครงการ DeFi หลายโซ่ผ่านเลเยอร์การทำงานร่วมกัน
การจัดการสินทรัพย์: เครื่องมือระดับมืออาชีพที่จะช่วยให้สถาบันจัดการกองทุนและการลงทุน
การควบคุมความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิกโดยใช้ทั้งข้อมูลดั้งเดิมและข้อมูลแบบออนไลน์
การบริการการดูแล: โซลูชันการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยซึ่งเหมาะกับข้อกำหนดระดับสถาบัน
กระเป๋าเงินดิจิตอล: กระเป๋าเงินรวมที่รองรับทั้งเงิน Fiat และสกุลเงินดิจิทัล
การชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์: บริการถ่ายโอน P2P ทันทีและมีค่าธรรมเนียมต่ำ
แพลตฟอร์มการลงทุน: บูรณาการทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบดั้งเดิมและแบบคริปโต
การวางแผนทางการเงิน: เครื่องมือจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในภูมิทัศน์การแข่งขันที่เทคโนโลยีทางการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินบล็อคเชนกำลังพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน มูลนิธิ KLK ถือครองตำแหน่งที่โดดเด่นพร้อมข้อได้เปรียบที่ชัดเจน:
ข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิก: โครงการแรกที่จะรวมระบบ Open Banking เข้ากับกลไก Stablecoin
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด: ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งเหนือกว่าโครงการ DeFi ส่วนใหญ่
ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์: มีฐานอยู่ใน MENA และสามารถเข้าถึงตลาดเกิดใหม่
ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี: โดดเด่นด้วยการทำงานร่วมกันได้และคุณลักษณะความปลอดภัยระดับองค์กร
ตลาดธนาคารเปิดระดับโลกกำลังประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมหาศาลในเศรษฐกิจเกิดใหม่
ตัวขับเคลื่อนการเติบโต:
การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ความต้องการด้านประสิทธิภาพการชำระเงินขององค์กร
เพิ่มการนำบล็อคเชนมาใช้
ด้วยการผสมผสานความเปิดกว้างของบล็อคเชนกับความเสถียรของการเงินแบบดั้งเดิม มูลนิธิ KLK กำลังริเริ่มรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่สำหรับอนาคต จากสถาปัตยกรรมธนาคารแบบเปิดที่สร้างสรรค์ไปจนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หลายมิติ KLK แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในการกำหนดอนาคตของการเงินโลก
เนื่องจากเป็นแกนหลักของระบบนิเวศน์ โทเค็น KLK จึงไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะในการถ่ายโอนมูลค่าเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นโทเค็นการกำกับดูแลและยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนของแพลตฟอร์มอีกด้วย ในขณะที่ระบบการเงินโลกยังคงพัฒนาต่อไป มูลนิธิ KLK ก็พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกของ Web3 โดยจะเขียนบทใหม่ให้กับเทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่
ปัจจุบันโทเค็น KLK ถูกจดทะเบียนใน MEXCแล้ว ซึ่งมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง คุณสามารถเริ่มซื้อขาย KLK ได้อย่างรวดเร็วโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
2) ค้นหา “KLK” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว