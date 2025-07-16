ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงอาจสร้างความสับสนได้ เหตุใดกำไรและขาดทุนที่แสดงขณะถือตำแหน่งจึงแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิดตำแหน่ง? บทความนี้ใช้สูตรและตัวอย่างง่ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงอาจสร้างความสับสนได้ เหตุใดกำไรและขาดทุนที่แสดงขณะถือตำแหน่งจึงแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิดตำแหน่ง? บทความนี้ใช้สูตรและตัวอย่างง่
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/คำอธิบายการคำนวณ PNL

คำอธิบายการคำนวณ PNL

ผู้เริ่มต้น
16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ฟิวเจอร์ส#ผู้เริ่มต้น
Belong
LONG$0.03564-6.55%
MemeCore
M$2.40632-3.40%
Ethereum
ETH$3,469.51-1.98%
Brainedge
LEARN$0.01313-2.30%

ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงอาจสร้างความสับสนได้ เหตุใดกำไรและขาดทุนที่แสดงขณะถือตำแหน่งจึงแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิดตำแหน่ง? บทความนี้ใช้สูตรและตัวอย่างง่ายๆ เพื่อช่วยชี้แจงความแตกต่างระหว่างทั้งสอง


1. ความแตกต่างระหว่าง PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นจริง


1.1 คำจำกัดความพื้นฐาน


ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง PNL ที่ยังไม่รับรู้และรับรู้แล้วอยู่ที่ว่าตำแหน่งนั้นถูกปิดหรือไม่

PNL ที่ยังไม่รับรู้: หมายความถึงกำไรหรือขาดทุนจากสถานะเปิดซึ่งผันผวนตามเวลาจริงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด บน MEXC PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณตามค่าเริ่มต้นโดยใช้ราคาที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นฐานการกำหนดราคาสำหรับ PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ภายในการตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาได้


ตระหนัก PNL: กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากปิดสถานะ ซึ่งรวมถึง PNL ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากตำแหน่ง ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน และ PNL ที่ปิดบัญชี PNL ที่ปิดจะถูกคำนวณโดยอิงตามราคาตลาดที่จับคู่โดยระบบ ณ เวลาที่ปิด


หมายเหตุ: ราคาที่เป็นธรรมจะคำนวณจากการผสมผสานระหว่างราคาดัชนีและราคาตลาด และอาจแตกต่างจากราคาล่าสุดของสัญญา ความคลาดเคลื่อนนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริง

1.2 การเปรียบเทียบสูตรการคำนวณ


ประเภทโพสิชัน
สูตรคำนวณ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สูตรการคำนวณ PNL ที่เกิดขึ้นจริง
Long
(ราคาที่เหมาะสม − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด
(ราคาปิดเฉลี่ย − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด
Short
(ราคาเข้าเฉลี่ย − ราคาที่เหมาะสม) x ตำแหน่ง x ขนาด
(ราคาเข้าเฉลี่ย − ราคาปิดเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด

1.3 ตัวอย่าง


เพราะเหตุใดกำไรจึงลดลงหลังจากปิดสถานะ? มาดูตัวอย่างการใช้ USDT-M ETHUSDT Futures กัน

ขณะดำรงตำแหน่ง:

หลังจากปิดตำแหน่ง:

ข้อมูลตำแหน่ง :
  • คู่การซื้อขาย: ETHUSDT (สถานะซื้อ: มองบวกต่อ ETH)
  • ราคาเข้าเฉลี่ย: 2721.18 USDT
  • ราคาที่เหมาะสม: 2723.92 USDT
  • ราคาปิดเฉลี่ย: 2722.91 USDT
  • ขนาดตำแหน่ง: 50 สัญญา (1 สัญญา = 0.01 ETH)
  • ค่าธรรมเนียมการเปิด: −0.2722 USDT
  • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี: −0.2722 USDT

PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = (ราคาที่เหมาะสม − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน = 1.37 USDT

PNL ที่รับรู้ = (ราคาปิดเฉลี่ย − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด − ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย − ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT
กำไรจริง = 0.3206 USDT

1.4 เหตุใด PNL จึงแตกต่างกันก่อนและหลังปิดสถานะ?


สาเหตุต่อไปนี้อาจทำให้ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน:

เหตุผลที่ 1: เมื่อราคาที่เหมาะสมเบี่ยงเบนไปจากราคาตลาด จะทำให้ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน

PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะถูกคำนวณโดยอิงจากราคาที่เหมาะสมตามค่าเริ่มต้น ในขณะที่ PNL ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่จับคู่กันจริง ความผันผวนของตลาดอย่างมากอาจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่าง PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและที่รับรู้แล้ว

เหตุผลที่ 2: การหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน

การปิดตำแหน่งจะหักค่าธรรมเนียม ดังนั้น PNL ที่เกิดขึ้นจริงหลังหักค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างจาก PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้น หากดำรงตำแหน่งตลอดช่วงค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: หากอัตราการระดมทุนเป็นบวก ผู้ซื้อแบบ Long จะจ่ายค่าธรรมเนียมระดมทุนให้กับผู้ขายแบบ Short หากเป็นลบ ผู้ซื้อแบบ Short จะจ่ายค่าธรรมเนียมระดมทุนให้กับผู้ซื้อแบบ Long

เหตุผลที่ 3: ความผันผวนราคาแบบเรียลไทม์

ราคาสกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ใช้เป็นอย่างมาก คำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมากอาจทำให้ราคาตลาดผันผวนอย่างรวดเร็วในระยะสั้น การแกว่งตัวเหล่านี้อาจทำให้ PNL ที่แสดงขณะยึดตำแหน่งแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิด

คำเตือน:
  • กลไกราคาที่เป็นธรรมช่วยลดผลกระทบจากการจัดการตลาด แต่ PNL ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดเมื่อมีการจับคู่คำสั่งซื้อ
  • ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการชำระบัญชี ดังนั้น การควบคุมความเสี่ยงในตำแหน่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ

2. วิธีการคำนวณอัตรา PNL


2.1 สูตรการคำนวณ


ในการซื้อขายล่วงหน้า อัตรา PNL ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขาย:
อัตรา PNL = (PNL / อัตรากำไรขั้นต้น) x 100%
มาร์จิ้นเริ่มต้น = (ราคาเข้าเฉลี่ย x สัญญา x ขนาด) / เลเวอเรจ
ROI = PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง / อัตรากำไรขั้นต้น
ROI ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มหรือลดมาร์จิ้น

2.2 ตัวอย่าง

ข้อมูลตำแหน่ง
  • คู่การซื้อขาย: ETHUSDT (สถานะซื้อ – มองขาขึ้นต่อ ETH)
  • เลเวอเรจ: 500x
  • ทิศทาง: ระยะยาว (ขาขึ้น)
  • ราคาเข้าชม: 2697.30 USDT
  • ราคาที่ยุติธรรมแบบเรียลไทม์: 2703.67 USDT
  • ขนาดตำแหน่ง: 50 สัญญา (1 สัญญา = 0.01 ETH)
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.2697 USDT
  • ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 0 USDT

มาร์จิ้นเริ่มต้น = (ราคาเข้าเฉลี่ย x สัญญา x ขนาด) / เลเวอเรจ = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง − ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย − ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

อัตรา PNL = (PNL / มาร์จิ้นเริ่มต้น) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

การก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำลองการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือประสบการณ์การเทรดจำกัด การก๊อปปี้

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

1. ราคาดัชนีคืออะไร?ราคาดัชนีคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ เนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง ราคาดัชนีจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงมูล

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT