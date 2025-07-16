คำอธิบายการคำนวณ PNL

ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงอาจสร้างความสับสนได้ เหตุใดกำไรและขาดทุนที่แสดงขณะถือตำแหน่งจึงแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิดตำแหน่ง? บทความนี้ใช้สูตรและตัวอย่างง่ายๆ เพื่อช่วยชี้แจงความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง PNL ที่ยังไม่รับรู้และรับรู้แล้วอยู่ที่ว่าตำแหน่งนั้นถูกปิดหรือไม่
PNL ที่ยังไม่รับรู้: หมายความถึงกำไรหรือขาดทุนจากสถานะเปิดซึ่งผันผวนตามเวลาจริงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด บน MEXC PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณตามค่าเริ่มต้นโดยใช้ราคาที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นฐานการกำหนดราคาสำหรับ PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ภายในการตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาได้
ตระหนัก PNL: กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากปิดสถานะ ซึ่งรวมถึง PNL ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากตำแหน่ง ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน และ PNL ที่ปิดบัญชี PNL ที่ปิดจะถูกคำนวณโดยอิงตามราคาตลาดที่จับคู่โดยระบบ ณ เวลาที่ปิด
หมายเหตุ: ราคาที่เป็นธรรมจะคำนวณจากการผสมผสานระหว่างราคาดัชนีและราคาตลาด และอาจแตกต่างจากราคาล่าสุดของสัญญา ความคลาดเคลื่อนนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทโพสิชัน
สูตรคำนวณ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สูตรการคำนวณ PNL ที่เกิดขึ้นจริง
Long
(ราคาที่เหมาะสม − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด
(ราคาปิดเฉลี่ย − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด
Short
(ราคาเข้าเฉลี่ย − ราคาที่เหมาะสม) x ตำแหน่ง x ขนาด
(ราคาเข้าเฉลี่ย − ราคาปิดเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด
เพราะเหตุใดกำไรจึงลดลงหลังจากปิดสถานะ? มาดูตัวอย่างการใช้ USDT-M ETHUSDT Futures กัน
ขณะดำรงตำแหน่ง:
หลังจากปิดตำแหน่ง:
ข้อมูลตำแหน่ง :
คู่การซื้อขาย: ETHUSDT (สถานะซื้อ: มองบวกต่อ ETH)
ราคาเข้าเฉลี่ย: 2721.18 USDT
ราคาที่เหมาะสม: 2723.92 USDT
ราคาปิดเฉลี่ย: 2722.91 USDT
ขนาดตำแหน่ง: 50 สัญญา (1 สัญญา = 0.01 ETH)
ค่าธรรมเนียมการเปิด: −0.2722 USDT
ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี: −0.2722 USDT
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = (ราคาที่เหมาะสม − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน = 1.37 USDT
PNL ที่รับรู้ = (ราคาปิดเฉลี่ย − ราคาเข้าเฉลี่ย) x ตำแหน่ง x ขนาด − ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย − ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT
กำไรจริง = 0.3206 USDT
สาเหตุต่อไปนี้อาจทำให้ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ PNL ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน:
เหตุผลที่ 1: เมื่อราคาที่เหมาะสมเบี่ยงเบนไปจากราคาตลาด จะทำให้ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะถูกคำนวณโดยอิงจากราคาที่เหมาะสมตามค่าเริ่มต้น ในขณะที่ PNL ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่จับคู่กันจริง ความผันผวนของตลาดอย่างมากอาจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่าง PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและที่รับรู้แล้ว
เหตุผลที่ 2: การหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน
การปิดตำแหน่งจะหักค่าธรรมเนียม ดังนั้น PNL ที่เกิดขึ้นจริงหลังหักค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างจาก PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้น หากดำรงตำแหน่งตลอดช่วงค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ: หากอัตราการระดมทุนเป็นบวก ผู้ซื้อแบบ Long จะจ่ายค่าธรรมเนียมระดมทุนให้กับผู้ขายแบบ Short หากเป็นลบ ผู้ซื้อแบบ Short จะจ่ายค่าธรรมเนียมระดมทุนให้กับผู้ซื้อแบบ Long
เหตุผลที่ 3: ความผันผวนราคาแบบเรียลไทม์
ราคาสกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการซื้อขายของผู้ใช้เป็นอย่างมาก คำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมากอาจทำให้ราคาตลาดผันผวนอย่างรวดเร็วในระยะสั้น การแกว่งตัวเหล่านี้อาจทำให้ PNL ที่แสดงขณะยึดตำแหน่งแตกต่างจาก PNL จริงหลังจากปิด
คำเตือน:
กลไกราคาที่เป็นธรรมช่วยลดผลกระทบจากการจัดการตลาด แต่ PNL ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดเมื่อมีการจับคู่คำสั่งซื้อ
ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการชำระบัญชี ดังนั้น การควบคุมความเสี่ยงในตำแหน่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในการซื้อขายล่วงหน้า อัตรา PNL ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขาย:
อัตรา PNL = (PNL / อัตรากำไรขั้นต้น) x 100%
มาร์จิ้นเริ่มต้น = (ราคาเข้าเฉลี่ย x สัญญา x ขนาด) / เลเวอเรจ
ROI = PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง / อัตรากำไรขั้นต้น
ROI ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มหรือลดมาร์จิ้น
ข้อมูลตำแหน่ง
คู่การซื้อขาย: ETHUSDT (สถานะซื้อ – มองขาขึ้นต่อ ETH)
เลเวอเรจ: 500x
ทิศทาง: ระยะยาว (ขาขึ้น)
ราคาเข้าชม: 2697.30 USDT
ราคาที่ยุติธรรมแบบเรียลไทม์: 2703.67 USDT
ขนาดตำแหน่ง: 50 สัญญา (1 สัญญา = 0.01 ETH)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.2697 USDT
ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 0 USDT
มาร์จิ้นเริ่มต้น = (ราคาเข้าเฉลี่ย x สัญญา x ขนาด) / เลเวอเรจ = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT
PNL = PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง − ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย − ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT
อัตรา PNL = (PNL / มาร์จิ้นเริ่มต้น) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้