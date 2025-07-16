MEXC DEX+ FAQ

1. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโอนเงิน (การฝากและถอนเงิน) 1.1 มีค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่าง CEX และ DEX+ หรือไม่ ใช่ การโอนสินทรัพย์ระหว่าง MEXC Exchange (CEX) และ DEX+ ต้องมีการยืนยันแบบออนไลน์ การบันท1. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโอนเงิน (การฝากและถอนเงิน) 1.1 มีค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่าง CEX และ DEX+ หรือไม่ ใช่ การโอนสินทรัพย์ระหว่าง MEXC Exchange (CEX) และ DEX+ ต้องมีการยืนยันแบบออนไลน์ การบันท
1. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโอนเงิน (การฝากและถอนเงิน)


1.1 มีค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่าง CEX และ DEX+ หรือไม่

ใช่ การโอนสินทรัพย์ระหว่าง MEXC Exchange (CEX) และ DEX+ ต้องมีการยืนยันแบบออนไลน์ การบันทึก และการจัดทำแพ็คเกจของธุรกรรม ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแออัดของเครือข่าย สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ

1.2 มีข้อจำกัดในการโอนระหว่าง CEX และ DEX+ หรือไม่

ไม่มีข้อจำกัดในการโอน อย่างไรก็ตาม เมื่อโอนจาก CEX ไปยัง DEX+ คุณต้องมียอดถอนขั้นต่ำที่ CEX กำหนด

1.3 เหตุใดสินทรัพย์บนเครือข่ายและสินทรัพย์บัญชี DEX+ จึงไม่สอดคล้องกัน

หน้าสินทรัพย์จะกรองสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำกว่า 0.1 USDT ออก
เนื่องจากปัญหาการแยกวิเคราะห์แบบออนไลน์ โทเค็นบางตัวอาจไม่มีบันทึกการโอนหรือข้อมูลเงินโดยละเอียด แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อยอดคงเหลือจริงของคุณในที่อยู่นั้น สถานการณ์ทั้งสองไม่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือจริงของคุณ และคุณยังสามารถดูปริมาณที่มีอยู่และแลกเปลี่ยนโทเค็นได้ในอินเทอร์เฟซการขายตามคำสั่ง

1.4 จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันฝากโทเค็นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอก?

ขณะนี้ เราไม่สนับสนุนการส่งคืนหรือเครดิตโทเค็นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สิน เราขอแนะนำให้ฝากเฉพาะโทเค็นหลักที่รองรับโดย DEX+ เท่านั้น

2. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขาย


2.1 เหตุใดราคาสำหรับโทเค็นเดียวกันระหว่าง Spot และ DEX+ จึงแตกต่างกัน

Spot และ DEX+ ใช้ข้อมูลตลาดที่แตกต่างกัน ราคาจุดมาจากคำสั่งซื้อของผู้ใช้บนการแลกเปลี่ยน ซึ่งสะท้อนถึงความลึกของตลาด ในขณะที่ราคา DEX+ ขึ้นอยู่กับกลุ่มสภาพคล่องบนเครือข่าย ดังนั้นราคาจึงอาจแตกต่างกันออกไป

2.2 เหตุใดคำสั่งซื้อของฉันจึงล้มเหลว? การสั่งซื้อล้มเหลวอาจมีสาเหตุหลายประการ เหตุผลทั่วไป ได้แก่:

โทเค็นฮันนี่พ็อตไม่สามารถขายได้: เราได้เพิ่มคำเตือนสำหรับโทเค็น Honeypot บนหน้าแล้ว โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย
สภาพคล่องเป็นศูนย์: การถอนเงินออกจากกลุ่มหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันอาจทำให้ขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ ขณะนี้ MEXC กำลังดำเนินการรวมกลุ่มสภาพคล่องเพิ่มเติม
ค่าน้ำมันไม่เพียงพอ: เราขอแนะนำให้มีโทเค็นหลักในบัญชีของคุณเพียงพอเพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมธุรกรรม

2.3 เหตุใดคำสั่งซื้อของฉันจึงยังคงล้มเหลวในขณะที่ยอดโทเค็นหลักในเครือข่ายของฉันใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมประมาณการที่แสดงบนหน้าแล้ว

เราแนะนำให้โอนโทเค็นเมนเน็ตเพิ่มเติมไปยังที่อยู่ DEX+ ของคุณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมแก๊ส สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับก๊าซไม่เพียงพอแม้ว่าจะสมดุล ได้แก่:
  • ความแออัดของบล็อคเชน: ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เครือข่ายมีการใช้งานสูงสุดเนื่องจากมีการแข่งขันในการประมวลผลที่เร็วขึ้น
  • ความผันผวนของราคาก๊าซ: ค่าธรรมเนียมแก๊สบนบล็อคเชนเช่น Ethereum และ BNB Chain ผันผวนอย่างรวดเร็ว
  • ธุรกรรมที่ซับซ้อน: การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นสภาพคล่องต่ำหรือสัญญาอัจฉริยะหลายรายการจำเป็นต้องมีการคำนวณและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น
  • กลไกป้องกันการลื่นไถล: การซื้อขายบางรายการอาจใช้ก๊าซเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผันผวน
  • การโต้ตอบหลายรูปแบบ: การซื้อขายที่ต้องใช้หลายขั้นตอน (เช่น การอนุมัติโทเค็น การโต้ตอบกับกลุ่มสภาพคล่อง) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อขั้นตอน

2.4 เหตุใดจึงมีความแตกต่างของราคาที่มากระหว่างราคาที่ดำเนินการและราคาคำสั่งซื้อสำหรับ TP/SL หรือคำสั่งจำกัด?

สำหรับคำสั่ง TP/SL เมื่อถึงราคาทริกเกอร์ ระบบจะจับคู่การซื้อขายตามราคาตลาดปัจจุบัน ในตลาดที่มีความผันผวน สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดช่องว่างที่สำคัญระหว่างราคาคำสั่งและราคาดำเนินการ โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนทำการซื้อขาย

2.5 อัตราค่าธรรมเนียม DEX+ คืออะไร?

ในปัจจุบัน DEX+ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% ต่อการซื้อขาย และชำระต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเป็นโทเค็นหลักเครือข่าย การคำนวณค่าธรรมเนียมมีดังนี้: จำนวนการซื้อขาย × อัตราค่าธรรมเนียม

2.6 มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเมื่อทำการซื้อขายบน DEX+?

ค่าแก๊ส : จ่ายเงินให้กับนักขุด/ผู้ตรวจสอบบนบล็อคเชน (เช่น Ethereum, BNB Chain) สำหรับการคำนวณธุรกรรมและการบรรจุบล็อค
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ปัจจุบัน 1% ต่อการซื้อขายบน DEX+
ค่าธรรมเนียมป้องกันการวิ่งหน้า: ส่งไปยังกลุ่มส่วนตัวเพื่อป้องกันการโจมตีแซนวิชโดยบอท ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการซื้อขายบางส่วน
ภาษีซื้อ/ขาย: เรียกเก็บโดยโครงการเพื่อรักษาสภาพคล่อง (เช่น การเดิมพันในกลุ่ม) หรือกลไกต่อต้านการทุ่มตลาด
ค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายอื่น ๆ: เช่น ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการอนุมัติ ฯลฯ.

2.7 เหตุใดฉันจึงไม่สามารถใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของฉันในการสั่งซื้อได้?

ตามการตั้งค่าแก๊สของคุณ โทเค็นหลักของคุณส่วนหนึ่งจะถูกสำรองไว้เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมจะประสบความสำเร็จ คุณยังสามารถถอนสินทรัพย์ทั้งหมดได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำรองที่เหลืออยู่ในที่อยู่ของคุณ

3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลโทเค็น


3.1 ฉันจะตรวจสอบความปลอดภัยของโทเค็นได้อย่างไร

MEXC DEX+ ให้ข้อมูลโทเค็น รวมถึงการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย ในหน้าการซื้อขายโทเค็น คลิกไอคอนแท่งเทียน ด้านล่างของส่วนตลาดในหน้าแผนภูมิแท่งเทียน คุณจะเห็นอันดับความปลอดภัยของโทเค็น คุณสามารถดูข้อมูลที่ครอบคลุมเพิ่มเติมได้ที่หน้าการตรวจสอบสัญญาเพื่อช่วยแนะนำการตัดสินใจซื้อขายของคุณ


3.2 ฉันจะดูข้อมูลโทเค็นโดยละเอียดได้อย่างไร

ในหน้าการซื้อขาย DEX+ คลิกไอคอนแท่งเทียนและเลือกข้อมูลเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นการซื้อขายปัจจุบัน


3.3 ฉันจะประเมินศักยภาพและความเสี่ยงของโทเค็นผ่านข้อมูลโทเค็นได้อย่างไร

ก่อนที่จะประเมินโทเค็น ผู้ใช้จะต้องถามคำถามพื้นฐานสองสามข้อก่อน:
  • โทเค็นมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่
  • โทเค็นนี้ถูกค้นพบและกล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยสาธารณชนหรือไม่?
  • โทเค็นมีการรับส่งข้อมูล เช่น ถูกแชร์โดยบุคคลสาธารณะหรือผู้ใช้จำนวนมากหรือไม่

4. คำถามที่พบบ่อยอื่น ๆ


4.1 ฉันสามารถส่งออกคีย์ส่วนตัวบัญชี DEX+ ของฉันได้หรือไม่

ปัจจุบันการส่งออกคีย์ส่วนตัวของบัญชี DEX+ ไม่ได้รับการรองรับ แพลตฟอร์มใช้รูปแบบการเก็บรักษาคีย์ส่วนตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียสินทรัพย์ที่เกิดจากการสูญหายของคีย์

4.2 DEX+ รองรับประเภทคำสั่งใดบ้าง
ปัจจุบัน DEX+ รองรับประเภทคำสั่งต่อไปนี้: คำสั่ง Market, คำสั่ง Limit, ซื้อ/ขายด่วน, คำสั่ง Limit ขั้นสูง, และขายอัตโนมัติ (TP/SL) ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทคำสั่งที่เหมาะกับความต้องการของตนเองมากที่สุดได้


4.3 DEX+ รองรับแอปพลิเคชั่นรายการโทเค็นหรือไม่

ขออภัย การแสดงรายการโทเค็นด้วยตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน หากเครือข่ายโทเค็นของคุณรองรับโดย DEX+ และ DEX+ ได้รวมพูลสภาพคล่องสำหรับโทเค็นนั้นแล้ว โทเค็นนั้นจะรองรับการซื้อขายบน DEX+

4.4 ประกาศความเสี่ยงในการซื้อขาย DEX+

DEX+ ให้บริการการซื้อขายแบบกระจายอำนาจเท่านั้น มันไม่รับประกันผลกำไรหรือรูปแบบใดๆ ของการรักษาหรือผลตอบแทนทุน การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ใช้เอง โปรดประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกลไกของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการซื้อขาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

