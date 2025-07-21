คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม Kickstarter

กิจกรรม Kickstarter คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดตัวโปรเจกต์ โดยผู้ใช้งานสามารถร่วมลงคะแนนเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ที่ชื่นชอบบน MEXC และหากการโหวตสำเร็จ โปรเจกต์จะทำการแอร์ดรอปโทเคนให้กับผู้ที่ร่วมโหวตทุกคน กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาโปรเจกต์คุณภาพ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากแอร์ดรอปให้กับผู้ใช้งาน MEXC ไปพร้อมกัน
ขั้นตอนที่ 1: มีคุณสมบัติเข้าร่วม
บัญชีของคุณต้องเคยทำการเทรดฟิวเจอร์สอย่างน้อย 1 รายการ ไม่จำกัดจำนวนหรือคู่เทรด และถือครองเหรียญ MX อย่างน้อย 5 MX ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนเวลา 23:00 น. (เวลาไทย) ของวันก่อนหน้าเริ่มกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2: ลงขัน MX และคำนวณจำนวนที่ใช้ได้จริง
เมื่อคุณผ่านเงื่อนไขแล้ว คุณสามารถลงขัน MX ได้ในช่วงเวลากิจกรรม MX ที่ลงขันจะถูกใช้คำนวณรางวัลและจะไม่ถูกล็อก หลังจบกิจกรรม ระบบจะคำนวณจำนวน MX ที่ใช้ได้จริงโดยอิงจากจำนวนที่คุณลงขันจริง และระดับที่คุณผ่านเกณฑ์ ยิ่งจำนวน MX ที่ใช้ได้จริงสูง คุณก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นตามไปด้วย
ขั้นตอนที่ 3: เชิญผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มตัวคูณรางวัลของคุณ
เชิญเพื่อนให้สมัคร ฝากเงิน และเทรดฟิวเจอร์สตามเงื่อนไขด้านล่าง เพื่อเพิ่มตัวคูณรางวัลของคุณ:
1）เชิญเพื่อนสมัคร MEXC ผ่านลิงก์แนะนำหรือรหัสแนะนำของคุณ
2）หลังสมัคร เพื่อนที่ถูกเชิญจะต้องมียอดฝากรวม ≥ 100 USDT ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากครั้งแรก (การโอนภายในระบบจะไม่นับเป็นการฝากที่ถูกต้อง แต่การฝากแบบออนเชน และการซื้อด้วย P2P หรือเงินเฟียต จะถือว่าใช้ได้)
3）เพื่อนที่ถูกเชิญต้องทำการเทรดฟิวเจอร์สอย่างน้อย 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน)
4）การเทรดฟิวเจอร์สจะไม่รวมการก๊อปปี้เทรด
*หมายเหตุ: การเทรดฟิวเจอร์สถือว่าสำเร็จเมื่อมีการเปิดและปิดโพซิชันแล้ว
เมื่อคุณเชิญผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้มากขึ้น ตัวคูณรางวัลของคุณก็จะเพิ่มตาม ทำให้คุณสามารถรับส่วนแบ่งรางวัลรวมได้มากขึ้น
กติกาการรับรางวัล: ยิ่งคุณลงขัน MX มาก และเชิญผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติได้มาก รางวัลที่คุณจะได้รับก็ยิ่งสูงตามไปด้วย
เลเวล
ข้อกำหนด
ค่าสัมประสิทธิ์
V1
ถือครอง ≥5 MX ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
x1
V2
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 1 ราย
x1.5
V3
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 2 ราย
x1.55
V4
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 3 ราย
x1.6
V5
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 4 ราย
x1.65
V6
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 5 ราย
x1.7
V7
เชิญผู้ใช้งานผ่านเงื่อนไข 6 ราย
x1.75
ปริมาณ MX ที่ใช้ได้จริงของผู้ใช้ = ปริมาณ MX ที่ผู้ใช้ลงขันจริง × ค่าตัวคูณการลงขัน
การคำนวณรางวัลของผู้ใช้ A:
รางวัลของผู้ใช้ A = (ปริมาณ MX ที่ใช้ได้จริงของผู้ใช้ A / ปริมาณ MX ที่ใช้ได้จริงรวมของผู้ใช้ทั้งหมด) × พูลรางวัลรวม
ยิ่งคุณลงขัน MX มาก และเชิญเพื่อนที่มีคุณสมบัติครบได้มาก ส่วนแบ่งรางวัลที่คุณได้รับก็จะยิ่งมากขึ้น!
คำจำกัดความของผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติครบ:
ผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติครบ = ผู้ที่ทำการฝากเงินครั้งแรกหลังจากสมัคร (การโอนภายในระบบจะไม่ถูกนับ แต่การฝากผ่านออนเชน, P2P หรือซื้อด้วยเงินเฟียตจะนับเป็นถูกต้อง), มียอดฝากสะสม ≥ $100 ภายใน 7 วัน และทำการเทรดฟิวเจอร์สอย่างน้อย 1 ครั้ง (ต้องปิดออร์เดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการให้เสร็จสมบูรณ์)
หมายเหตุ:
ระบบจะทำการถ่ายภาพจำนวนผู้ถูกเชิญที่มีคุณสมบัติครบ (ข้อมูลมีอายุ 30 วัน) และจะอัปเดตระดับในวันถัดไป ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าตัวคูณระดับของตนได้ที่หน้ากิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4: การแจกจ่ายรางวัล
รางวัลจะถูกแจกจ่ายไปยังกระเป๋าสปอตของคุณตามกติกาของกิจกรรม
ระบบจะใช้จำนวน MX ต่ำที่สุดจากภาพรวมยอดทั้งหมดที่บันทึกไว้ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องในการคำนวณการถือครอง MX
1）ภาพรวมยอดของบัญชีสปอต:
ระบบจะเลือกยอดต่ำที่สุดจาก 3 ครั้งที่ทำการบันทึกแบบสุ่มในแต่ละวัน
ตัวอย่าง:
หากยอด MX ที่ถูกบันทึกไว้ในวันนั้นคือ 100 MX, 200 MX และ 300 MX — ระบบจะใช้ยอดที่ต่ำที่สุดของวันคือ 100 MX
2）การบันทึกภาพรวมยอดจะสิ้นสุดในวันก่อนเริ่มกิจกรรม โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมตามเขตเวลา UTC+8
จำนวน MX ขั้นต่ำที่สามารถลงขันได้คือ 5 MX และจำนวนสูงสุดคือ 100,000 MX
1）หากภาพรวมยอด MX ในกระเป๋าสปอตของคุณตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องต่ำกว่า 5 MX แม้แต่ครั้งเดียว จำนวน MX ที่คุณสามารถลงขันได้จะเป็น 0 และคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Kickstarter
2）หากภาพรวมยอด MX ต่ำสุดในกระเป๋าสปอตของคุณตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องอยู่ระหว่าง 5 MX ถึง 100,000 MX จำนวน MX ที่คุณสามารถลงขันได้คือยอดต่ำสุดที่ถูกบันทึกในช่วง 24 ชั่วโมงนั้น
3）หากภาพรวมยอด MX ต่ำสุดในกระเป๋าสปอตของคุณตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องมากกว่า 100,000 MX จำนวนสูงสุดที่คุณสามารถลงขันได้จะจำกัดไว้ที่ 100,000 MX
หมายเหตุ: หากผู้ใช้งานรายใดลงขันมากกว่า 100,000 MX ในธุรกรรมเดียว ระบบควบคุมความเสี่ยงอาจทำงานและอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับชั่วคราว โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
จำนวนโทเคนที่ได้รับจากกิจกรรม Kickstarter ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถือครอง MX เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้:
1）ปริมาณ MX ที่ผู้ใช้งานทั้งหมดลงขันอย่างถูกต้อง: หากยอดลงขันรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาก ส่วนแบ่งของคุณจะลดลงตามสัดส่วน
2）ขนาดพูลรางวัลในปัจจุบัน: หากพูลรางวัลรวมลดลง จำนวนโทเคนที่แต่ละคนได้รับก็จะลดลงตาม
3）ค่าตัวคูณจากการแนะนำเพื่อนที่มีคุณสมบัติครบ: หากคุณมีจำนวนผู้ถูกแนะนำสำเร็จน้อย ตัวคูณรางวัลของคุณก็จะลดลง
สรุป: หากจำนวน MX ที่คุณถือครองและค่าตัวคูณจากการแนะนำเพื่อนยังเท่าเดิม แต่คุณได้รับโทเคนน้อยลง อาจเกิดจากยอดลงขันรวมของผู้ใช้งานทั้งหมดเพิ่มขึ้น หรือขนาดพูลรางวัลลดลงนั่นเอง
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อจำนวนโทเคนที่ได้รับ ได้แก่:
ปัจจัยส่วนบุคคล:
ปัจจัยตลาด:
หลังจบกิจกรรม MEXC จะประกาศข้อมูลยอดลงขันที่ใช้ได้จริงรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดผ่านประกาศอย่างเป็นทางการ
กรุณาตรวจสอบได้ที่หน้าประกาศ
คุณต้องถือครองเหรียญ MX ไว้ในกระเป๋าสปอตเท่านั้นเพื่อให้ระบบบันทึกภาพรวมยอดได้อย่างถูกต้อง เหรียญ MX ที่อยู่ในกระเป๋าอื่นจะไม่ถูกนับรวมในการ บันทึกยอดคงเหลือ
1）คุณสามารถดูจำนวน MX ที่ลงขันจริง และจำนวน MX ที่ใช้ได้จริงได้ที่หน้ากิจกรรม
2）คุณสามารถดูประวัติการลงขันได้ที่เมนู รายละเอียดกิจกรรม - ประวัติรางวัล 1）คุณสามารถตรวจสอบรางวัลโดยประมาณและรางวัลที่ได้รับจริงได้ที่หน้ากิจกรรม โดยอ้างอิงจากจำนวน MX ที่คุณลงขัน
2）หากต้องการดูรายละเอียดรางวัลที่ได้รับจริงจากกิจกรรมนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู รายละเอียดกิจกรรม - ประวัติรางวัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้