เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Kaspa: ก้าว...ของบล็อคเชน

Kaspa: ก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ในความสามารถในการปรับขนาดและการกระจายอำนาจของบล็อคเชน

16 กรกฎาคม 2025
#พื้นฐาน#ข่าวอุตสาหกรรม
Kaspa คือโครงการบล็อคเชนรุ่นถัดไปที่โดดเด่นด้วยการนำสถาปัตยกรรม blockDAG (Directed Acyclic Graph) ที่ล้ำสมัยมาใช้ การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะข้อจำกัดโดยธรรมชาติของระบบบล็อคเชนแบบดั้งเดิมด้วยการส่งมอบความเร็วในการทำธุรกรรมที่เร็วขึ้นอย่างมาก ความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Kaspa เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นระบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีการขุดล่วงหน้า ไม่มีการขายล่วงหน้า และไม่มีการจัดสรรแบบส่วนตัว เนื่องจากเป็นโครงการริเริ่มโอเพ่นซอร์สที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน Kaspa จึงยึดมั่นในหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจซึ่งคิดไว้โดย Satoshi Nakamoto ในตอนแรก ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความท้าทายด้านความเร็วและความสามารถในการปรับขนาดที่บล็อคเชนแบบเก่าอย่าง Bitcoin เผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ภารกิจของ Kaspa


Kaspa มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบล็อคเชนที่มีความสามารถในการทำงานด้วยความเร็วที่เทียบได้กับอินเทอร์เน็ต บล็อคเชนแบบดั้งเดิม เช่น Bitcoin และ Ethereum ถูกจำกัดด้วยสถาปัตยกรรมเชิงเส้น ส่งผลให้มีข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดในเรื่องความเร็วในการสร้างบล็อก เวลาในการยืนยันธุรกรรม และความสามารถในการปรับขนาดเครือข่าย สถาปัตยกรรม blockDAG ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Kaspa ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเปิดใช้งานช่วงบล็อกต่ำกว่าวินาทีและปริมาณงานสูง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้นอย่างมาก ความก้าวหน้าครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังมอบโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนที่มีความเร็วสูงและยืดหยุ่นสำหรับ DeFi สัญญาอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันรุ่นถัดไปอื่นๆ ให้กับนักพัฒนาอีกด้วย

2. สถาปัตยกรรมของ Kaspa


Kaspa ถูกสร้างขึ้นบนโปรโตคอล GhostDAG ซึ่งเป็นส่วนขยายของ Nakamoto Consensus ที่ได้รับการพัฒนาและปรับขนาดได้ แตกต่างจากบล็อคเชนทั่วไปที่ทำงานเป็นเชนเดียว Kaspa ใช้ blockDAG (Directed Acyclic Graph of blocks) ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างและประมวลผลบล็อคได้หลายบล็อคพร้อมกัน โครงสร้างคู่ขนานนี้รวมบล็อกกำพร้าที่ไม่ได้รวมอยู่ในเครือข่ายหลักเข้ากับเครือข่ายที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังในการคำนวณและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร GhostDAG แนะนำอัลกอริทึมใหม่สำหรับการสั่งบล็อก ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความยุติธรรมของเครือข่ายพร้อมทั้งรักษาระดับการกระจายอำนาจและประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูง

3. คุณสมบัติหลักของ Kaspa


การยืนยันธุรกรรมอย่างรวดเร็ว: Kaspa ช่วยให้สามารถยืนยันเบื้องต้นได้ภายในเวลาไม่ถึงวินาที ช่วยให้บันทึกธุรกรรมลงในสมุดบัญชีโดยมีความล่าช้าน้อยที่สุด ช่วยปรับปรุงการตอบสนองของเครือข่ายได้อย่างมาก

ปริมาณงานสูง: ด้วยการใช้โปรโตคอล GhostDAG Kaspa จะปรับอัตราการสร้างบล็อกและขนาดแบบไดนามิกตามสภาพเครือข่าย ส่งผลให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และสามารถประมวลผลธุรกรรมปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการขุดแบบกระจายอำนาจ: ความถี่ในการผลิตบล็อกสูงของเครือข่ายช่วยลดความผันผวนของรางวัล ส่งผลให้แรงจูงใจของนักขุดในการรวมกลุ่มกันทำเหมืองขนาดใหญ่ลดลง สิ่งนี้ส่งเสริมให้ระบบนิเวศการขุดกระจายอำนาจและเท่าเทียมกันมากขึ้น

การแจกจ่ายโทเค็นแบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์: Kaspa ดำเนินงานโดยไม่มีการขุดล่วงหน้า ไม่มีการขายล่วงหน้า และไม่มีการจัดสรรแบบส่วนตัว โทเค็นทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายผ่านการขุดที่ยุติธรรมและโปร่งใสเท่านั้น โดยโครงการนี้ได้รับการควบคุมโดยชุมชนทั้งหมด

4. กรณีการใช้งานสำหรับ Kaspa


เวลาในการยืนยันอันรวดเร็วเป็นพิเศษและปริมาณงานสูงของ Kaspa ทำให้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลธุรกรรมแบบเรียลไทม์ เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เครือข่ายการชำระเงิน และการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงิน นอกจากนี้ ด้วยเลเยอร์ฉันทามติที่เน้นการสั่งธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพและการจัดการสถานะการชำระเงิน Kaspa จึงมอบรากฐานที่มั่นคงให้กับโปรโตคอลเลเยอร์ 2 เพื่อรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่ซับซ้อนมากขึ้นและฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะ

5. การพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ


เฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สของ Kaspa ได้รับความสนใจจากชุมชนนักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบบล็อคเชนทั่วโลก ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Discord และ Telegram และมีส่วนสนับสนุนระบบนิเวศผ่านการพัฒนาโค้ด การขุดข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนโครงการ การมีส่วนร่วมในระดับรากหญ้านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมของระบบนิเวศ Kaspa

Kaspa โดดเด่นในฐานะโครงการบล็อคเชนที่มีนวัตกรรมและมีแนวโน้มดี ด้วยการใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรม blockDAG ที่เป็นเอกลักษณ์และโปรโตคอล GhostDAG จึงทำให้สามารถรักษาหลักการพื้นฐานของ Bitcoin ไว้ได้ พร้อมทั้งยังบรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความเร็ว ความสามารถในการปรับขนาด และการกระจายอำนาจ Kaspa เป็นโครงการริเริ่มที่กระจายอำนาจโดยสมบูรณ์และอยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชน นำเสนอวิสัยทัศน์อันน่าสนใจและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเทคโนโลยีบล็อคเชนรุ่นถัดไป

6. วิธีการซื้อโทเค็นดั้งเดิมของ Kaspa


KAS คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Kaspa หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ซึ่งมีสภาพคล่องสูง ตัวเลือกเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น และคุณสมบัติการแปลงที่ราบรื่น MEXC เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายโทเค็น KAS วิธีเริ่มต้นมีดังนี้:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ป้อน “KAS” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures สำหรับ KAS
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนปริมาณและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

