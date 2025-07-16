Skate: การปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานแบบ Cross-Chain เพื่อการทำงานร่วมกันของหลายโซ่

Skate (เดิมชื่อ Range Protocol) คือนวัตกรรมล้ำสมัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นเลเยอร์แอปพลิเคชันสากลชั้นแรกที่รองรับการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างเครื่องเสมือน (VM) หลายเครื่อง โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาหลักประการหนึ่งของระบบนิเวศบล็อคเชนในปัจจุบันโดยตรง ซึ่งก็คือการกระจายตัวของสภาพคล่องและประสบการณ์ของผู้ใช้ในเครือข่ายที่แตกต่างกัน Skate มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้และเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนาภายในภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) อย่างจริงจัง โดยสร้างเลเยอร์การประสานกันที่เชื่อมต่อ VM หลักๆ เช่น Ethereum Virtual Machine (EVM), Solana Virtual Machine (SVM), TON Virtual Machine (TVM) และ Move VM
ภารกิจหลักของ Skate คือการขจัดอุปสรรคระหว่างระบบนิเวศบล็อคเชนที่แตกต่างกัน แม้ว่าเครื่องเสมือน (VM) ต่างๆ จะมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่แตกต่างกัน แต่การแยกส่วนของแอปพลิเคชันและสภาพคล่องได้จำกัดประสบการณ์ของผู้ใช้และนักพัฒนาอย่างมาก โซลูชันของ Skate คือการสร้างเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บนบล็อคเชนหลายพันแห่งในขณะที่ยังคงสถานะแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งบรรลุเป้าหมาย "พัฒนาครั้งเดียวและปรับใช้ได้บนหลายบล็อคเชน" อย่างแท้จริง
ประสบการณ์ผู้ใช้ลดลง: เครื่องเสมือนที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น SVM, TVM และ Move VM แต่ละเครื่องต่างก็มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ แต่การดำเนินการข้ามสายโซ่มักต้องมีการเชื่อมโยงที่ซับซ้อน การตั้งค่าหลายกระเป๋าสตางค์ และความเข้าใจในสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปมีปัญหาในการนำทางอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความซับซ้อนในการพัฒนา: การสร้างแอปพลิเคชันแบบข้ามสายโซ่ต้องได้รับการปรับให้เข้ากับสแต็กทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ภาษาสัญญาอัจฉริยะ และตรรกะการรวมแบบข้ามสายโซ่ ส่งผลให้วงจรการพัฒนายาวนานขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
การกระจายตัวของสภาพคล่อง: แม้ว่า Ethereum จะมีสภาพคล่องสูงที่สุด แต่บล็อคเชนก็เผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงและบูรณาการสภาพคล่องนี้โดยไม่มีโซลูชันการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักส่งผลให้ประสบการณ์ผู้ใช้ลดลงและความปลอดภัยลดลง
Skate ขอแนะนำเลเยอร์การประสานกันที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นระหว่างเครื่องเสมือน (VM) หลายเครื่องโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกจากสภาพแวดล้อมเชนดั้งเดิมของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บนเครือข่าย TON สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันบน EVM, Solana และเครือข่ายอื่นๆ ได้โดยตรงจากเครือข่าย โดยยังคงคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเครือข่ายไว้ได้พร้อมทั้งขจัดความยุ่งยากทั่วไปของการดำเนินการข้ามเครือข่าย
เลเยอร์นี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อเครื่องเสมือนต่างๆ และช่วยลดความซับซ้อนของการสื่อสารระหว่างสายโซ่ การกำหนดเส้นทางธุรกรรม และการซิงโครไนซ์สถานะ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นมัลติเชนได้อย่างราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือโต้ตอบกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคพื้นฐาน
ความเข้ากันได้ของ EVM: รองรับ Ethereum และเครือข่าย Layer-2 อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้บูรณาการกับระบบนิเวศ DeFi ได้อย่างราบรื่น
การรวม SVM: ใช้ประโยชน์จากปริมาณงานที่สูงและต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำของ Solana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึง TVM: เชื่อมต่อกับฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ภายในระบบนิเวศ TON
การย้ายการสนับสนุน VM: ขยายความเข้ากันได้กับเครือข่ายเช่น Aptos และ Sui ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ
ด้วยการรวมกลไกผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ (AMM) เข้ากับกรอบการทำงานการซื้อขายแบบออนเชน Skate สามารถสร้างกลุ่มสภาพคล่องเดียวที่สามารถเข้าถึงได้จากเชนที่เชื่อมต่อใดๆ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดการสินทรัพย์ข้ามเครือข่าย ขณะเดียวกันก็ให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงสภาพคล่องที่รวบรวมอย่างล้ำลึกได้
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ Skatepark จึงมอบอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ให้กับผู้ใช้เพื่อสำรวจแอปพลิเคชันข้าม VM และกำหนดนิยามใหม่ว่าผู้ใช้โต้ตอบกับ DEX และบริการบนเชนอย่างไร รองรับ:
เข้าถึงแอปพลิเคชันบนเครื่องเสมือนที่เชื่อมต่อทั้งหมด
การดำเนินการ DeFi แบบข้ามสายโซ่ภายในสภาพแวดล้อมสายโซ่ดั้งเดิม
การเข้าร่วมกิจกรรมระบบนิเวศเพื่อรับรางวัล
การค้นพบโปรโตคอลและแอปพลิเคชันแบบหลายโซ่ที่เกิดขึ้นใหม่
Ollies ซึ่งเป็นแกนหลักของกลไกสร้างแรงจูงใจของระบบนิเวศ ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันข้าม VM อย่างจริงจังและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศ สิ่งนี้จะสร้างวงจรการตอบรับเชิงบวก การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งในทางกลับกันจะดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลกระทบของเครือข่ายแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในที่สุด
SKATE ทำหน้าที่เป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ โดยทำหน้าที่สำคัญหลายประการในด้านการปกครอง ความปลอดภัย และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ:
การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลและการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
กลไกการสเตก: การสเตก SKATE ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย โดยผู้เดิมพันจะได้รับรางวัล
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม: ใช้เป็นโทเค็นการชำระเงินสำหรับธุรกรรมข้ามเครือข่ายบนแพลตฟอร์ม
แรงจูงใจด้านสภาพคล่อง: รางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนสนับสนุนในกลุ่มสภาพคล่องแบบรวม
ความสำเร็จในรอบ Seed: ระดมทุนได้ 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนสถาบันต่างๆ รวมถึง HashKey Capital, Mirana Ventures และ Spark Digital Capital โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและเชิงกลยุทธ์
แผน ICO: วางแผนเปิดตัวการเสนอขายโทเค็นครั้งแรกมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน Legion Launchpad โดยจะรักษาสมดุลการลงทุนของสถาบันเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน
การทำฟาร์มผลผลิตข้ามเชน: เข้าร่วมในการขุดสภาพคล่องแบบหลายสายโซ่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยลดความจำเป็นในการจัดการตำแหน่งข้ามสายโซ่ด้วยตนเอง
โปรโตคอลการให้สินเชื่อแบบรวม: รวมสภาพคล่องระหว่างเครือข่ายหลายเครือข่ายเพื่อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าและตัวเลือกหลักประกันที่หลากหลาย
การรวมกลุ่ม DEX หลายเชน: ดำเนินการซื้อขายโดยการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะไปยังราคาที่เอื้ออำนวยที่สุดและแหล่งสภาพคล่องที่ลึกที่สุดทั่วทั้งเครือข่าย
การเล่นเกมแบบข้ามเชน: ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงของ Solana สำหรับการดำเนินการเล่นเกมในขณะที่จัดการความเป็นเจ้าของสินทรัพย์บน Ethereum
ตลาด NFT แบบครบวงจร: รวบรวมสินทรัพย์ NFT ทั่วทั้งเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขยายขอบเขตในการรวบรวมและการซื้อขาย
สินทรัพย์เกมที่สามารถทำงานร่วมกันได้: เปิดใช้งานการเคลื่อนย้ายไอเทมและตัวละครในเกมได้อย่างราบรื่นผ่านบล็อคเชนที่แตกต่างกัน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน: ประสานงานขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานผ่านบล็อคเชนหลายตัวในขณะที่รักษาการมองเห็นและการควบคุมที่เป็นหนึ่งเดียว
ระบบระบุตัวตนแบบข้ามเชน: สร้างตัวตนดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่ครอบคลุมเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่าย
DeFi องค์กร: เข้าถึงบริการทางการเงินหลายเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
บริดจ์ครอสเชนแบบดั้งเดิม: จำเป็นต้องมีการโอนสินทรัพย์ ซึ่งมักจะล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ในทางตรงกันข้าม Skate ช่วยให้สามารถโต้ตอบแบบข้ามสายโซ่ได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมโยง
โปรโตคอลหลายเชน: รักษาการจัดการสถานะแบบแยกส่วนสำหรับแต่ละเครือข่าย ในขณะที่ Skate บรรลุสถานะแอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ระหว่างเครือข่ายทั้งหมด
โซลูชั่นเลเยอร์ 2: มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในเครือข่ายเดียว โดยไม่เน้นถึงการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม Skate เชื่อมต่อทั้งระบบนิเวศ Layer-2 และระบบนิเวศเครือข่ายหลัก
ประสบการณ์ Native Chain: ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงภายในสภาพแวดล้อมโฮมเชนของตนโดยไม่ต้องสลับเครือข่าย
การจัดการสถานะรวม: ช่วยให้แน่ใจว่าสถานะการใช้งานสอดคล้องกันในทุกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน
การสนับสนุน VM ที่ครอบคลุม: ใช้งานได้กับเครื่องเสมือนหลักทั้งหมด (EVM, SVM, TVM, Move VM)
สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา: ลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนาข้ามเชน
การสนับสนุนจากสถาบัน: การตรวจสอบที่แข็งแกร่งผ่านการลงทุนจาก VC ชั้นนำช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม
ขยายการสนับสนุนสำหรับเครื่องเสมือน (VM) ที่เกิดขึ้นใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำธุรกรรม ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และประสบการณ์ของผู้ใช้
ปรับปรุงการตรวจสอบความปลอดภัยข้ามสายโซ่และการจัดการสถานะ
ปรับปรุงชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา รวมถึง SDK และ API
สร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับโครงการ DeFi เกม และบล็อคเชนระดับองค์กรชั้นนำ
เปิดตัวโปรแกรมจูงใจนักพัฒนาและทรัพยากรด้านการศึกษา
มุ่งเน้นการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีการนำบล็อคเชนมาใช้สูง
Skate ได้ใช้สถาปัตยกรรมเลเยอร์แอปพลิเคชันสากลอันล้ำสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของการแบ่งส่วนในระบบนิเวศของบล็อคเชน ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ของเชนดั้งเดิม การจัดการสถานะรวม และการสนับสนุน VM เต็มรูปแบบ จึงมอบแนวคิดใหม่ทั้งหมดสำหรับการโต้ตอบแบบข้ามเชนให้กับผู้ใช้และนักพัฒนา โทเค็นโนมิกส์มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศ ในขณะที่การสนับสนุนจากสถาบันและแผนงานที่ชัดเจนรองรับการพัฒนาในระยะยาว ในขณะที่ระบบนิเวศแบบหลายโซ่ยังคงบรรจบกัน Skate กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในโครงสร้างพื้นฐานแบบข้ามโซ่ โดยเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการนำบล็อคเชนมาใช้ในระดับขนาดใหญ่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว