การเทรดแบบกริดเป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและอัตโนมัติ หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดและคู่มือผู้ใช้ คุณสามารถดูได้ที่ "การเทรดกริดใน MEXC ฟิวเจอร์ส คืออะไร" 1. AI กริดฟิวเจอร์ส คืออะไร? AI ใช้ประโยชน์จาการเทรดแบบกริดเป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและอัตโนมัติ หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดและคู่มือผู้ใช้ คุณสามารถดูได้ที่ "การเทรดกริดใน MEXC ฟิวเจอร์ส คืออะไร" 1. AI กริดฟิวเจอร์ส คืออะไร? AI ใช้ประโยชน์จา
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/วิธีใช้ AI ...บอทเทรดกริด

วิธีใช้ AI เพื่อสร้างบอทเทรดกริด

ผู้เริ่มต้น
6 สิงหาคม 2025MEXC
0m
#ฟิวเจอร์ส
Sleepless AI
AI$0.0603-6.01%
Belong
LONG$0.0355-7.18%
Overtake
TAKE$0.24416+3.75%
LETSTOP
STOP$0.03787-1.55%
Brainedge
LEARN$0.01313-2.37%

การเทรดแบบกริดเป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณและอัตโนมัติ หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดและคู่มือผู้ใช้ คุณสามารถดูได้ที่ "การเทรดกริดใน MEXC ฟิวเจอร์ส คืออะไร"

1. AI กริดฟิวเจอร์ส คืออะไร?


AI ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลตลาดในอดีตและแนวโน้มราคาแบบเรียลไทม์สำหรับคู่การเทรดที่กำหนด โดยจะตั้งช่วงราคา จำนวนกริด และตัวคูณเลเวอเรจที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้อย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติ

2. วิธีใช้ AI กริดฟิวเจอร์ส


การใช้งาน AI: ไปที่หน้าการเทรดกริด แล้วทางด้านขวามือภายใต้ส่วนสร้างกริด ให้เลือกโหมด AI


เลือกทิศทาง: เลือกกลยุทธ์เป็นกลาง long หรือ short ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาด

  • กลาง: เหมาะที่สุดสำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้างซึ่งมีการผันผวนของราคาบ่อยครั้งและไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
  • Long: เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มโดยรวมขาขึ้น
  • Short: เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มขาลงโดยทั่วไป


เลือกระยะเวลา: เลือกระยะเวลาที่เหมาะกับแผนการเทรดของคุณ ยิ่งระยะเวลานานขึ้น ช่วงราคาจะกว้างขึ้น และความถี่ในการดำเนินการก็จะต่ำลง


สร้างกริดบอท: คัดลอกกลยุทธ์ที่แนะนำ ป้อนจำนวนเงินลงทุนของคุณ และคุณสามารถเปิดตัวบอท ฟิวเจอร์สกริด AI ของคุณได้อย่างรวดเร็ว


การตั้งค่าขั้นสูง (ทางเลือก): คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ด้วย:

โหมดควบคุมความเสี่ยง: เปิดใช้งานสิ่งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีระหว่างการดำเนินการของบอท

ราคาการเปิดใช้งาน: บอทจะเปิดใช้งานเมื่อราคาตลาดล่าสุดถึงค่านี้เท่านั้น หากไม่ได้ตั้งค่า บอทจะเริ่มทำงานทันทีหลังจากการสร้าง ราคาการเปิดใช้งานจะต้องอยู่ในช่วงราคาที่เลือก

ราคาสต็อปบน: เมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้นถึงระดับนี้ บอทจะหยุดการเทรดโดยอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ TP/SL ได้ หมายเหตุ: ราคาหยุดบนจะต้องสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

ราคาสต็อปล่าง: เมื่อราคาตกลงมาถึงระดับนี้ บอทจะหยุดการเทรดโดยอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ TP/SL ได้ด้วย หมายเหตุ: ราคาหยุดที่ต่ำกว่าจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

TP/SL: การกำหนดราคา Take Profit และ Stop Loss ช่วยให้คุณสามารถล็อกกำไรหรือจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างช่วงที่ตลาดผันผวน ช่วยหลีกเลี่ยงการกลับตัวของกำไรหรือการถอนเงินจำนวนมากอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของราคา


สร้างบอท: เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าทั้งหมดแล้ว เพียงคลิก สร้างบอท เพื่อเปิดใช้งาน


ปัจจุบัน การเทรดกริดบอทรองรับคู่สัญญาเทรดล่วงหน้ามากกว่า 50 คู่ และจะมีเพิ่มมากขึ้นในภายหลัง หากโทเค็นที่คุณเลือกไม่มีการตั้งค่า AI แสดงว่าคู่การเทรดนี้ยังไม่ได้รับการรองรับสำหรับการเทรดแบบกริดบอท

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

วิธีการเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC

วิธีการเทรดหุ้นฟิวเจอร์สบน MEXC

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto-Based Stock Futures) คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ผสานรวมหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ) เข้ากับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ผ่าน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT