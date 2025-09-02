บทช่วยสอนเทรดฟิวเจอร์ส MEXC (แอป)

การซื้อขายฟิวเจอร์สของ MEXC ช่วยให้ MEXCers มีวิธีการขั้นสูงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่เหมือนการซื้อขายแบบ Spot การซื้อขายล่วงหน้าจะมีตรรกะการซื้อขายและวิธีการเปิดที่พิเศษ บทความนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ MEXCers มือใหม่ในการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถก้าวกระโดดจาก 0 ไปสู่ 1 หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส ช่วยให้ผู้เริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส MEXC แบ่งออกเป็นฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M:
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า USDT-M ชำระเป็น USDT: คุณสามารถเข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการบน MEXC ได้โดยการถือ USDT
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Coin-M จะชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเช่น BTC, ETH เป็นต้น
ในบทความนี้เราจะใช้ USDT-M Futures เป็นตัวอย่าง
ก่อนที่จะเข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณต้องแน่ใจว่ามีสินทรัพย์เพียงพอ (เช่น USDT) ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณ
1） เปิดแอป MEXC แล้วคลิกที่ [กระเป๋าสตางค์] - [โอน]
2）ยืนยัน: โอนจาก [Spot] ไปยัง [Futures]
3）เลือกสกุลเงินดิจิทัล (ที่นี่เราใช้ [USDT] เป็นตัวอย่าง)
4）กรอกจำนวนเงินโอน
5）คลิก [โอน]
เนื่องจาก [โหมดตำแหน่ง] [โหมดมาร์จิ้น] และ [โหมดเลเวอเรจ] อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนในกระบวนการซื้อขายฟิวเจอร์ส MEXC จึงแนะนำให้ใช้ตรรกะต่อไปนี้เพื่อทำการวางคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์:
ตั้งค่า [โหมดตำแหน่ง], [โหมดมาร์จิ้น] และ [โหมดเลเวอเรจ] → เลือกโหมดการสั่งซื้อ → ตั้งค่าพารามิเตอร์ → ยืนยันการสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]
[โหมดป้องกันความเสี่ยง]: คุณสามารถถือตำแหน่งยาวและสั้นในเวลาเดียวกันสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สเดียวได้
[โหมดทางเดียว]: คุณสามารถถือตำแหน่งประเภทเดียวเท่านั้น (ไม่ว่าจะยาวหรือสั้น) สำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สเพียงหนึ่งคู่
ตัวอย่างเช่น ในโหมดป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถถือทั้งตำแหน่งยาวและสั้นสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT ได้ ในโหมดทางเดียว คุณสามารถถือตำแหน่งยาวหรือสั้นสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT ได้เท่านั้น
ความสัมพันธ์ระหว่าง [โหมดตำแหน่ง] และตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: เมื่อคุณมีตำแหน่งที่มีอยู่หรือเปิดคำสั่งซื้อแล้ว การปรับโหมดตำแหน่งจะไม่ได้รับอนุญาต
1）แตะไอคอน [...] ที่มุมขวาบนของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [โหมดตำแหน่ง]
4）เลือกระหว่าง [โหมดป้องกันความเสี่ยง] หรือ [โหมดทางเดียว]
ระยะขอบแยก: ในโหมดนี้ ตำแหน่งสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อจะได้รับการคำนวณอย่างอิสระเมื่อมีการเรียกใช้คำสั่งซื้อ หากจำเป็นต้องเพิ่มตำแหน่ง แม้ว่าคุณจะมีสินทรัพย์เพียงพอในบัญชีมาร์จิ้นแยกหรือบัญชีมาร์จิ้นข้ามบัญชีอื่นก็ตาม ระบบจะไม่เพิ่มตำแหน่งให้กับคู่การซื้อขายนั้นโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องเพิ่มตำแหน่งด้วยตนเอง
ตัวอย่าง: ในโหมดมาร์จิ้นแบบแยก ผู้ใช้จะมี 1,000 USDT ในบัญชีฟิวเจอร์ส ใช้เพียง 200 USDT เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น และเปิดสถานะซื้อใน BTC เมื่อเผชิญกับการชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียเพียง 200 USDT เท่านั้น ไม่ใช่ยอด USDT ทั้งหมดในบัญชี
มาร์จิ้นขวาง: ในโหมดนี้ คุณจะใช้ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีในสกุลเงินการชำระเงินที่สอดคล้องกันเป็นหลักประกันตำแหน่งเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณและหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี ในโหมดมาร์จิ้นข้าม หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นรักษาระดับ การชำระบัญชีบังคับจะถูกเรียกใช้งาน หากตำแหน่งถูกบังคับให้ชำระบัญชี คุณจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดในสกุลเงินการชำระเงินที่สอดคล้องกัน
ตัวอย่าง: ในโหมดมาร์จิ้นข้ามกัน ผู้ใช้จะมี 1,000 USDT ในบัญชีฟิวเจอร์ส ใช้เพียง 200 USDT เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น และเปิดสถานะซื้อใน BTC เมื่อเผชิญกับการชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียยอด USDT ทั้งหมดในบัญชี
ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดมาร์จิ้นและตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: การปรับโหมดมาร์จิ้นจะไม่ส่งผลต่อตำแหน่งที่มีอยู่และคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่
1）แตะที่ไอคอนมาร์จิ้น [แยก] ที่มุมบนซ้ายของหน้าการซื้อขายฟิวเจอร์ส
2） ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดระยะขอบที่สอดคล้องกัน: [แยก] หรือ [กากบาท]
3）ทำเครื่องหมายที่ [นำไปใช้กับฟิวเจอร์สทั้งหมดพร้อมกัน]
4）แตะ [ยืนยัน]
[โหมดง่าย]: ในโหมดนี้ จะใช้เลเวอเรจและโหมดมาร์จิ้นแบบเดียวกันสำหรับทั้งตำแหน่งยาวและสั้น
[โหมดขั้นสูง]: ในโหมดนี้ สามารถใช้เลเวอเรจและโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้นได้
ตัวอย่าง: ใน [โหมดธรรมดา] คุณสามารถตั้งค่า [แยก] / [ครอส] และตัวคูณเลเวอเรจได้โดยตรง
ใน [โหมดขั้นสูง] คุณสามารถตั้งค่ามาร์จิ้น [แยก] / [ครอส] และตัวคูณเลเวอเรจสำหรับทั้งตำแหน่งยาวและสั้นได้
ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดเลเวอเรจและตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: หากมีตำแหน่งที่มีอยู่หรือคำสั่งเปิดอยู่ในคู่สัญญาฟิวเจอร์สใดๆ การปรับโหมดเลเวอเรจจะไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงในโหมดเลเวอเรจจะใช้กับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สทุกคู่เหมือนกัน
1）แตะไอคอน [...] ที่มุมขวาบนของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [โหมดเลเวอเรจ]
4） เลือก [โหมดง่าย] หรือ [โหมดขั้นสูง]
เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อสำหรับ MEXCers คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของแผนภูมิเส้น K บนหน้าการซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
1）แตะ [...] ที่ด้านบนขวาของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [K-line ในหน้าการซื้อขาย]
4）เลือก [บน] หรือ [ล่าง]
5）แตะ [ยืนยัน]
ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดราคา → กำหนดหน่วยฐาน → กำหนดจำนวน → (ทางเลือก) กำหนด [เวลาที่บังคับใช้] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]
คำสั่งจำกัด: โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อผู้ค้าใช้คำสั่งจำกัด พวกเขาคาดหวังว่าจะ "ซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง" หมายความว่าพวกเขาจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุดและขายในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาตลาดล่าสุด
เมื่อคุณเลือก [คำสั่งจำกัด] คุณสามารถตั้งคำสั่ง [เปิดยาว] ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด และคำสั่ง [เปิดสั้น] ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดล่าสุด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการเป็นคำสั่งตลาด
หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ
เวลาที่มีผลบังคับใช้: โดยพิจารณาจากความง่ายในการดำเนินการ สามารถเรียงลำดับตัวเลือกระยะเวลาการบังคับใช้ทั้งสามแบบได้ดังนี้:
GTC (Good Till Cancelled - คำสั่งยังคงมีผลจนกว่าจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก)
IOC (ทันทีหรือยกเลิก - หากไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อได้ทันทีตามราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก) IOC
FOK (Fill or Kill - หากไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด คำสั่งจะถูกยกเลิกทันที)
1）ตั้งราคา
2）ตั้งหน่วยฐาน
3）ตั้งจำนวนเงิน
4）ตั้งค่า [ระยะเวลาบังคับใช้]
5）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]
ตรรกะการดำเนินงาน: ตั้งค่าหน่วยฐาน → ตั้งค่าจำนวน → (ทางเลือก) ตั้งค่า MTL (ตลาดถึงขีดจำกัด) → วางคำสั่งซื้อ [เปิด Short] / [เปิด Long]
คำสั่งซื้อขายในตลาด: เนื่องจากเป็นคำสั่งที่สามารถดำเนินการได้ง่ายที่สุด คำสั่งของคุณจะได้รับการดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่
หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ
MTL (ตลาดถึงขีดจำกัด): คำสั่งจะถูกดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่และส่วนที่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามจะถูกแปลงเป็นคำสั่งจำกัด ประเภทของคำสั่งนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถกรอกคำสั่งทั้งหมดด้วยคำสั่งตลาดได้
1）ตั้งหน่วยฐาน
2）กำหนดจำนวนเงิน
3）(ทางเลือก) ตั้งค่า MTL [ตลาดที่จะจำกัด]
4）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]
ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดประเภทราคา (ราคาสุดท้าย ราคายุติธรรม และดัชนี) และวิธีการทริกเกอร์ (ราคาจำกัดหรือราคาตลาด) → กำหนด [ราคาทริกเกอร์] → กำหนด [ราคา] → กำหนดหน่วยพื้นฐาน → กำหนดจำนวน → (ทางเลือก) กำหนด [เวลาที่บังคับใช้] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]
คำสั่งทริกเกอร์จะคล้ายกับคำสั่งหยุดการจำกัดในการซื้อขายแบบสปอต: โดยการตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์] และ [ราคา] คุณจะสามารถซื้อขายแบบ long หรือ short ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดล่าสุดหรือในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุดได้
สามารถตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์] และ [ราคา] ให้เป็นราคาล่าสุด ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนีได้ ราคาทริกเกอร์และการดำเนินการสามารถเป็นราคาจำกัดหรือราคาตลาดได้
หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ
เวลาที่มีผลบังคับใช้: ระยะยาว 7 วัน และ 24 ชั่วโมง
1）กำหนดประเภทราคา: ราคาสุดท้าย ราคายุติธรรม และดัชนี
2）ตั้งค่าวิธีการทริกเกอร์: ขีดจำกัดหรือตลาด
3）ตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์]
4）ตั้ง [ราคา]
5）ตั้งหน่วยฐาน
6）กำหนดจำนวนเงิน
7）(ทางเลือก) ตั้งค่า [ระยะเวลาบังคับใช้]
8）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]
ตรรกะการดำเนินงาน: เลือก [อัตราส่วน] หรือ [ระยะห่างราคา] → ตั้งค่า [อัตราส่วน] หรือ [ระยะห่างราคา] → ตั้งค่าหน่วยฐาน → ตั้งค่าจำนวน → (ทางเลือก) ตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น / เปิดยาว]
คำสั่ง Trailing Stop จะคล้ายกับคำสั่ง stop-limit ซึ่งมีฟีเจอร์ trailing นั่นก็คือ การซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด [ราคาทริกเกอร์] คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาสูงสุดหรือต่ำสุดภายในระยะเวลา 10 นาที
เมื่อคุณไปยาว (Open Long) : ราคาทริกเกอร์ = (1 + ส่วนต่างราคา) * ราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ (ช่วงเวลา 10 นาที) เมื่อคุณทำการขายแบบระยะสั้น (Open Short) : ราคาทริกเกอร์ = (1 - ส่วนต่างราคา) * ราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ (ช่วงเวลา 10 นาที)
[ราคาเปิดใช้งาน] คือเงื่อนไขการเปิดใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่ตามมา หากคุณไม่ได้กำหนด [ราคาเปิดใช้งาน] คำสั่งทริกเกอร์จะถูกวางไว้เป็นคำสั่งตลาดทันทีเมื่อราคาสุดท้าย (หรือราคาตลาด) ถึง [ราคาทริกเกอร์] หากคุณตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] [ราคาเรียกใช้งาน] จะถูกสร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานคำสั่งซื้อแล้ว
สามารถตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] ให้เป็นราคาล่าสุด ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนีได้
1）เลือก [อัตราส่วน] หรือ [ระยะทางราคา]
2）ตั้งค่า [อัตราส่วน] หรือ [ระยะทางราคา]
3）ตั้งหน่วยฐาน
4）ตั้งจำนวนเงิน
5）(ตัวเลือก) ตั้งค่า [ราคาการเปิดใช้งาน]
6）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]
ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดราคา → กำหนดหน่วยฐาน → กำหนดจำนวน → สั่งซื้อ [เปิด Short] / [เปิด Long]
การสั่งแบบโพสต์เพียงอย่างเดียวจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ค้าจะเป็นผู้ทำเสมอ เมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย ผู้ซื้อขายในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องจะได้รับค่าธรรมเนียมธุรกรรม
หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ
1）ตั้งราคา
2）ตั้งหน่วยฐาน
3）ตั้งจำนวนเงิน
4）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]
ในแผงการซื้อขาย คุณสามารถดูขนาดตำแหน่งสูงสุดที่มีสำหรับการเปิดโพสิชัน Long หรือ Short ได้
วิธีคำนวณขนาดตำแหน่งสูงสุด: เมื่อคุณส่งคำสั่งฟิวเจอร์ส ระบบจะคำนวณขนาดโพสิชันสูงสุดที่คุณสามารถเปิดได้ก่อน หากคุณเปลี่ยนหน่วยตำแหน่งเป็น USDT หรือโทเค็นที่ใช้ในคู่การซื้อขาย ระบบจะแปลงปริมาณเป็นค่า USDT ที่เทียบเท่าหรือจำนวนโทเค็น จำนวนเงินเปิดสูงสุดที่แสดงบนเพจหมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเปิดสถานะ long หรือ short ได้ภายใต้เลเวอเรจที่คุณเลือกในปัจจุบัน
วิธีการคำนวณสำหรับหน่วยตำแหน่งต่างๆ (จำนวนโทเค็น, USDT, ปริมาณ)
เปิดสูงสุด Long/Short (ต่อ) = มาร์จิ้นที่มีอยู่ / [ราคาที่ซื้อขายโดยประมาณ * ต่อ ขนาด * (อัตราส่วนกำไรขั้นต้น + 2 × อัตราค่าธรรมเนียมโดยประมาณ)]
ค่าเปิดสูงสุด (มูลค่า USDT) = ต่อ * ขนาดฟิวเจอร์ส * ราคา
จำนวนโทเค็นที่เปิดสูงสุด = ต่อ * ขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หมายเหตุ:
1) ราคาเข้าโดยประมาณและอัตราค่าธรรมเนียมโดยประมาณ (ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมโดยประมาณในการเปิดและปิด) ขึ้นอยู่กับประเภทคำสั่ง (ตลาดหรือขีดจำกัด) และทิศทางการซื้อขาย (long หรือ short)
2) คำสั่ง Limit: ระบบจะใช้ราคาที่คุณป้อนเป็นราคาเข้าโดยประมาณ (ดำเนินการเป็นคำสั่งที่ไม่รับซื้อ)
3) คำสั่ง Market: ระบบจะใช้ราคาที่ดีที่สุดจากสมุดคำสั่งซื้อ (Bid1) สำหรับการเปิดคำสั่งขายแบบระยะสั้น และ Ask1 สำหรับการเปิดคำสั่งขายแบบระยะยาว
ปริมาณต่อจะต้องเป็นจำนวนเต็ม หากค่าที่คำนวณมีทศนิยมจะปัดลง
หากคำสั่งซื้อของคุณยังไม่ได้รับการดำเนินการ โปรดตรวจสอบใน [คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่] และ [ประวัติคำสั่งซื้อ]
หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการ กรุณาตรวจสอบใน [ตำแหน่ง]
หากคำสั่งซื้อของคุณเกิดขึ้นและคุณได้รับกำไรหรือขาดทุน คุณสามารถปิดตำแหน่งได้ในเวลาที่เหมาะสมตามที่คุณคาดหวัง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถปิดตำแหน่งได้อย่างจริงจังโดยตั้งค่าฟังก์ชั่น Take-profit และ Stop-loss ก่อนหรือหลังจากวางคำสั่งซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบทความ: การกำหนด Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับการซื้อขายล่วงหน้า
การชำระบัญชีแบบบังคับเป็นการดำเนินการปิดบัญชีแบบเฉยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียจะไม่เกินมาร์จิ้นที่ฝากไว้ MEXC จะบังคับชำระตำแหน่งเปิดที่เหลืออยู่เมื่อมาร์จิ้นที่มีอยู่ต่ำกว่าจำนวนที่จำเป็นเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบทความ: การชำระบัญชีบังคับคืออะไร?
บทความนี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับ 3 ขั้นตอนหลักในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่ การโอนเงิน การวางคำสั่งซื้อ (5 ประเภท) และการติดตามคำสั่งซื้อ เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์การซื้อขายฟิวเจอร์สครั้งแรกของคุณ โหมดการวางคำสั่งซื้อแต่ละโหมดได้รับการสรุปด้วยตรรกะการดำเนินการขั้นพื้นฐาน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการซื้อขายฟิวเจอร์สให้กับคุณ เนื้อหาบางส่วนยังถูกนำเสนอในรูปแบบกระชับผ่านผังงานด้วย เมื่อคุณคุ้นเคยกับการซื้อขายล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถพิจารณาปรับกระบวนการปฏิบัติให้เรียบง่ายขึ้นตามประสบการณ์ของคุณ เช่น การจัดประเภทคำสั่งซื้อขาย 5 ประเภทตามความยากในการดำเนินการ หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายกับผู้ใช้เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Telegram อย่างเป็นทางการของเรา หรือติดตาม Twitter อย่างเป็นทางการของเราได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้