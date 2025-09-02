การซื้อขายฟิวเจอร์สของ MEXC ช่วยให้ MEXCers มีวิธีการขั้นสูงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่เหมือนการซื้อขายแบบ Spot การซื้อขายล่วงหน้าจะมีตรรกะการซื้อขายและวิธีการเปิดที่พิเศษ บทความนี้มุ่งหวังที่จะช่การซื้อขายฟิวเจอร์สของ MEXC ช่วยให้ MEXCers มีวิธีการขั้นสูงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่เหมือนการซื้อขายแบบ Spot การซื้อขายล่วงหน้าจะมีตรรกะการซื้อขายและวิธีการเปิดที่พิเศษ บทความนี้มุ่งหวังที่จะช่
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/บทช่วยสอนเท... MEXC (แอป)

บทช่วยสอนเทรดฟิวเจอร์ส MEXC (แอป)

2 กันยายน 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ฟิวเจอร์ส#ผู้เริ่มต้น
MemeCore
M$2.40752-3.27%
Bitcoin
BTC$103,420.78-2.30%
Ethereum
ETH$3,474.56-2.09%
Line Protocol
LINE$0.0000306-0.97%
Gitcoin
GTC$0.1845-2.89%

การซื้อขายฟิวเจอร์สของ MEXC ช่วยให้ MEXCers มีวิธีการขั้นสูงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่เหมือนการซื้อขายแบบ Spot การซื้อขายล่วงหน้าจะมีตรรกะการซื้อขายและวิธีการเปิดที่พิเศษ บทความนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ MEXCers มือใหม่ในการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถก้าวกระโดดจาก 0 ไปสู่ 1 หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส ช่วยให้ผู้เริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างง่ายดาย

1. USDT-M และ Coin-M


แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส MEXC แบ่งออกเป็นฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M:

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า USDT-M ชำระเป็น USDT: คุณสามารถเข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการบน MEXC ได้โดยการถือ USDT

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Coin-M จะชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเช่น BTC, ETH เป็นต้น

ในบทความนี้เราจะใช้ USDT-M Futures เป็นตัวอย่าง

2. การโอนเงิน


ก่อนที่จะเข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณต้องแน่ใจว่ามีสินทรัพย์เพียงพอ (เช่น USDT) ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณ

2.1 ขั้นตอนการฝากเงิน


1） เปิดแอป MEXC แล้วคลิกที่ [กระเป๋าสตางค์] - [โอน]
2）ยืนยัน: โอนจาก [Spot] ไปยัง [Futures]
3）เลือกสกุลเงินดิจิทัล (ที่นี่เราใช้ [USDT] เป็นตัวอย่าง)
4）กรอกจำนวนเงินโอน
5）คลิก [โอน]


3. วิธีการสั่งซื้อ


เนื่องจาก [โหมดตำแหน่ง] [โหมดมาร์จิ้น] และ [โหมดเลเวอเรจ] อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนในกระบวนการซื้อขายฟิวเจอร์ส MEXC จึงแนะนำให้ใช้ตรรกะต่อไปนี้เพื่อทำการวางคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์:

ตั้งค่า [โหมดตำแหน่ง], [โหมดมาร์จิ้น] และ [โหมดเลเวอเรจ] → เลือกโหมดการสั่งซื้อ → ตั้งค่าพารามิเตอร์ → ยืนยันการสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]

3.1 การตั้งค่า [โหมดตำแหน่ง]


[โหมดป้องกันความเสี่ยง]: คุณสามารถถือตำแหน่งยาวและสั้นในเวลาเดียวกันสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สเดียวได้

[โหมดทางเดียว]: คุณสามารถถือตำแหน่งประเภทเดียวเท่านั้น (ไม่ว่าจะยาวหรือสั้น) สำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สเพียงหนึ่งคู่

ตัวอย่างเช่น ในโหมดป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถถือทั้งตำแหน่งยาวและสั้นสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT ได้ ในโหมดทางเดียว คุณสามารถถือตำแหน่งยาวหรือสั้นสำหรับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT ได้เท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง [โหมดตำแหน่ง] และตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: เมื่อคุณมีตำแหน่งที่มีอยู่หรือเปิดคำสั่งซื้อแล้ว การปรับโหมดตำแหน่งจะไม่ได้รับอนุญาต

3.1.1 คำแนะนำโหมดตำแหน่ง


1）แตะไอคอน [...] ที่มุมขวาบนของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [โหมดตำแหน่ง]
4）เลือกระหว่าง [โหมดป้องกันความเสี่ยง] หรือ [โหมดทางเดียว]


3.2 การตั้งค่าโหมดระยะขอบ


ระยะขอบแยก: ในโหมดนี้ ตำแหน่งสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อจะได้รับการคำนวณอย่างอิสระเมื่อมีการเรียกใช้คำสั่งซื้อ หากจำเป็นต้องเพิ่มตำแหน่ง แม้ว่าคุณจะมีสินทรัพย์เพียงพอในบัญชีมาร์จิ้นแยกหรือบัญชีมาร์จิ้นข้ามบัญชีอื่นก็ตาม ระบบจะไม่เพิ่มตำแหน่งให้กับคู่การซื้อขายนั้นโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องเพิ่มตำแหน่งด้วยตนเอง

ตัวอย่าง: ในโหมดมาร์จิ้นแบบแยก ผู้ใช้จะมี 1,000 USDT ในบัญชีฟิวเจอร์ส ใช้เพียง 200 USDT เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น และเปิดสถานะซื้อใน BTC เมื่อเผชิญกับการชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียเพียง 200 USDT เท่านั้น ไม่ใช่ยอด USDT ทั้งหมดในบัญชี

มาร์จิ้นขวาง: ในโหมดนี้ คุณจะใช้ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีในสกุลเงินการชำระเงินที่สอดคล้องกันเป็นหลักประกันตำแหน่งเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณและหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี ในโหมดมาร์จิ้นข้าม หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นรักษาระดับ การชำระบัญชีบังคับจะถูกเรียกใช้งาน หากตำแหน่งถูกบังคับให้ชำระบัญชี คุณจะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดในสกุลเงินการชำระเงินที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่าง: ในโหมดมาร์จิ้นข้ามกัน ผู้ใช้จะมี 1,000 USDT ในบัญชีฟิวเจอร์ส ใช้เพียง 200 USDT เป็นมาร์จิ้นเริ่มต้น และเปิดสถานะซื้อใน BTC เมื่อเผชิญกับการชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียยอด USDT ทั้งหมดในบัญชี

ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดมาร์จิ้นและตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: การปรับโหมดมาร์จิ้นจะไม่ส่งผลต่อตำแหน่งที่มีอยู่และคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่

3.2.1 คำแนะนำโหมดมาร์จิ้น


1）แตะที่ไอคอนมาร์จิ้น [แยก] ที่มุมบนซ้ายของหน้าการซื้อขายฟิวเจอร์ส
2） ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดระยะขอบที่สอดคล้องกัน: [แยก] หรือ [กากบาท]
3）ทำเครื่องหมายที่ [นำไปใช้กับฟิวเจอร์สทั้งหมดพร้อมกัน]
4）แตะ [ยืนยัน]


3.3 การตั้งค่าโหมดการใช้ประโยชน์


[โหมดง่าย]: ในโหมดนี้ จะใช้เลเวอเรจและโหมดมาร์จิ้นแบบเดียวกันสำหรับทั้งตำแหน่งยาวและสั้น

[โหมดขั้นสูง]: ในโหมดนี้ สามารถใช้เลเวอเรจและโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้นได้

ตัวอย่าง: ใน [โหมดธรรมดา] คุณสามารถตั้งค่า [แยก] / [ครอส] และตัวคูณเลเวอเรจได้โดยตรง


ใน [โหมดขั้นสูง] คุณสามารถตั้งค่ามาร์จิ้น [แยก] / [ครอส] และตัวคูณเลเวอเรจสำหรับทั้งตำแหน่งยาวและสั้นได้


ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดเลเวอเรจและตำแหน่ง/คำสั่งซื้อที่มีอยู่: หากมีตำแหน่งที่มีอยู่หรือคำสั่งเปิดอยู่ในคู่สัญญาฟิวเจอร์สใดๆ การปรับโหมดเลเวอเรจจะไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงในโหมดเลเวอเรจจะใช้กับคู่การซื้อขายฟิวเจอร์สทุกคู่เหมือนกัน

3.3.1 คำแนะนำโหมดเลเวอเรจ


1）แตะไอคอน [...] ที่มุมขวาบนของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [โหมดเลเวอเรจ]
4） เลือก [โหมดง่าย] หรือ [โหมดขั้นสูง]


3.4 การตั้งค่าโหมดการวางคำสั่งซื้อ


เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อสำหรับ MEXCers คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของแผนภูมิเส้น K บนหน้าการซื้อขายล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

1）แตะ [...] ที่ด้านบนขวาของหน้าการซื้อขายล่วงหน้า
2）แตะ [การตั้งค่า]
3）แตะ [K-line ในหน้าการซื้อขาย]
4）เลือก [บน] หรือ [ล่าง]
5）แตะ [ยืนยัน]


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู "วิธีตั้งค่าการกำหนดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า"

3.4.1 คำสั่งจำกัด


ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดราคา → กำหนดหน่วยฐาน → กำหนดจำนวน → (ทางเลือก) กำหนด [เวลาที่บังคับใช้] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]

คำสั่งจำกัด: โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อผู้ค้าใช้คำสั่งจำกัด พวกเขาคาดหวังว่าจะ "ซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง" หมายความว่าพวกเขาจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุดและขายในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาตลาดล่าสุด

เมื่อคุณเลือก [คำสั่งจำกัด] คุณสามารถตั้งคำสั่ง [เปิดยาว] ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด และคำสั่ง [เปิดสั้น] ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดล่าสุด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการเป็นคำสั่งตลาด

หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ

เวลาที่มีผลบังคับใช้: โดยพิจารณาจากความง่ายในการดำเนินการ สามารถเรียงลำดับตัวเลือกระยะเวลาการบังคับใช้ทั้งสามแบบได้ดังนี้:

  • GTC (Good Till Cancelled - คำสั่งยังคงมีผลจนกว่าจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก)
  • IOC (ทันทีหรือยกเลิก - หากไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อได้ทันทีตามราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก) IOC
  • FOK (Fill or Kill - หากไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด คำสั่งจะถูกยกเลิกทันที)

3.4.1.1 คำแนะนำการสั่งซื้อแบบจำกัด

1）ตั้งราคา
2）ตั้งหน่วยฐาน
3）ตั้งจำนวนเงิน
4）ตั้งค่า [ระยะเวลาบังคับใช้]
5）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]


3.4.2 คำสั่งซื้อในตลาด


ตรรกะการดำเนินงาน: ตั้งค่าหน่วยฐาน → ตั้งค่าจำนวน → (ทางเลือก) ตั้งค่า MTL (ตลาดถึงขีดจำกัด) → วางคำสั่งซื้อ [เปิด Short] / [เปิด Long]

คำสั่งซื้อขายในตลาด: เนื่องจากเป็นคำสั่งที่สามารถดำเนินการได้ง่ายที่สุด คำสั่งของคุณจะได้รับการดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่

หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ

MTL (ตลาดถึงขีดจำกัด): คำสั่งจะถูกดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่และส่วนที่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามจะถูกแปลงเป็นคำสั่งจำกัด ประเภทของคำสั่งนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถกรอกคำสั่งทั้งหมดด้วยคำสั่งตลาดได้

3.4.2.1 คำแนะนำการสั่งซื้อในตลาด

1）ตั้งหน่วยฐาน
2）กำหนดจำนวนเงิน
3）(ทางเลือก) ตั้งค่า MTL [ตลาดที่จะจำกัด]
4）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]


3.4.3 คำสั่งทริกเกอร์


ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดประเภทราคา (ราคาสุดท้าย ราคายุติธรรม และดัชนี) และวิธีการทริกเกอร์ (ราคาจำกัดหรือราคาตลาด) → กำหนด [ราคาทริกเกอร์] → กำหนด [ราคา] → กำหนดหน่วยพื้นฐาน → กำหนดจำนวน → (ทางเลือก) กำหนด [เวลาที่บังคับใช้] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดระยะสั้น] / [เปิดระยะยาว]

คำสั่งทริกเกอร์จะคล้ายกับคำสั่งหยุดการจำกัดในการซื้อขายแบบสปอต: โดยการตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์] และ [ราคา] คุณจะสามารถซื้อขายแบบ long หรือ short ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดล่าสุดหรือในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุดได้

สามารถตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์] และ [ราคา] ให้เป็นราคาล่าสุด ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนีได้ ราคาทริกเกอร์และการดำเนินการสามารถเป็นราคาจำกัดหรือราคาตลาดได้

หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ

เวลาที่มีผลบังคับใช้: ระยะยาว 7 วัน และ 24 ชั่วโมง

3.4.3.1 คำแนะนำการสั่งทริกเกอร์

1）กำหนดประเภทราคา: ราคาสุดท้าย ราคายุติธรรม และดัชนี
2）ตั้งค่าวิธีการทริกเกอร์: ขีดจำกัดหรือตลาด
3）ตั้งค่า [ราคาทริกเกอร์]
4）ตั้ง [ราคา]
5）ตั้งหน่วยฐาน
6）กำหนดจำนวนเงิน
7）(ทางเลือก) ตั้งค่า [ระยะเวลาบังคับใช้]
8）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]


3.4.4 คำสั่ง Trailing Stop


ตรรกะการดำเนินงาน: เลือก [อัตราส่วน] หรือ [ระยะห่างราคา] → ตั้งค่า [อัตราส่วน] หรือ [ระยะห่างราคา] → ตั้งค่าหน่วยฐาน → ตั้งค่าจำนวน → (ทางเลือก) ตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] → วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น / เปิดยาว]

คำสั่ง Trailing Stop จะคล้ายกับคำสั่ง stop-limit ซึ่งมีฟีเจอร์ trailing นั่นก็คือ การซื้อหรือขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดล่าสุด [ราคาทริกเกอร์] คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาสูงสุดหรือต่ำสุดภายในระยะเวลา 10 นาที

เมื่อคุณไปยาว (Open Long) : ราคาทริกเกอร์ = (1 + ส่วนต่างราคา) * ราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ (ช่วงเวลา 10 นาที) เมื่อคุณทำการขายแบบระยะสั้น (Open Short) : ราคาทริกเกอร์ = (1 - ส่วนต่างราคา) * ราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ (ช่วงเวลา 10 นาที)

[ราคาเปิดใช้งาน] คือเงื่อนไขการเปิดใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่ตามมา หากคุณไม่ได้กำหนด [ราคาเปิดใช้งาน] คำสั่งทริกเกอร์จะถูกวางไว้เป็นคำสั่งตลาดทันทีเมื่อราคาสุดท้าย (หรือราคาตลาด) ถึง [ราคาทริกเกอร์] หากคุณตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] [ราคาเรียกใช้งาน] จะถูกสร้างขึ้นหลังจากเปิดใช้งานคำสั่งซื้อแล้ว

สามารถตั้งค่า [ราคาเปิดใช้งาน] ให้เป็นราคาล่าสุด ราคายุติธรรม หรือราคาดัชนีได้

3.4.4.1 คำแนะนำคำสั่ง Trailing Stop

1）เลือก [อัตราส่วน] หรือ [ระยะทางราคา]
2）ตั้งค่า [อัตราส่วน] หรือ [ระยะทางราคา]
3）ตั้งหน่วยฐาน
4）ตั้งจำนวนเงิน
5）(ตัวเลือก) ตั้งค่า [ราคาการเปิดใช้งาน]
6）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]


3.4.5 โพสต์คำสั่งซื้อเท่านั้น


ตรรกะการดำเนินงาน: กำหนดราคา → กำหนดหน่วยฐาน → กำหนดจำนวน → สั่งซื้อ [เปิด Short] / [เปิด Long]

การสั่งแบบโพสต์เพียงอย่างเดียวจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ค้าจะเป็นผู้ทำเสมอ เมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย ผู้ซื้อขายในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องจะได้รับค่าธรรมเนียมธุรกรรม

หน่วยฐานของฟิวเจอร์ส: BTC, USDT และต่อ

3.4.5.1 คำแนะนำการสั่งสินค้าแบบโพสต์เท่านั้น

1）ตั้งราคา
2）ตั้งหน่วยฐาน
3）ตั้งจำนวนเงิน
4）วางคำสั่งซื้อ [เปิดสั้น] / [เปิดยาว]


[บันทึก]: หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า โปรดอ่าน การวางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าประเภทต่างๆ - MEXC Learn

3.5 วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งสูงสุด


ในแผงการซื้อขาย คุณสามารถดูขนาดตำแหน่งสูงสุดที่มีสำหรับการเปิดโพสิชัน Long หรือ Short ได้

วิธีคำนวณขนาดตำแหน่งสูงสุด: เมื่อคุณส่งคำสั่งฟิวเจอร์ส ระบบจะคำนวณขนาดโพสิชันสูงสุดที่คุณสามารถเปิดได้ก่อน หากคุณเปลี่ยนหน่วยตำแหน่งเป็น USDT หรือโทเค็นที่ใช้ในคู่การซื้อขาย ระบบจะแปลงปริมาณเป็นค่า USDT ที่เทียบเท่าหรือจำนวนโทเค็น จำนวนเงินเปิดสูงสุดที่แสดงบนเพจหมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเปิดสถานะ long หรือ short ได้ภายใต้เลเวอเรจที่คุณเลือกในปัจจุบัน


วิธีการคำนวณสำหรับหน่วยตำแหน่งต่างๆ (จำนวนโทเค็น, USDT, ปริมาณ)

เปิดสูงสุด Long/Short (ต่อ) = มาร์จิ้นที่มีอยู่ / [ราคาที่ซื้อขายโดยประมาณ * ต่อ ขนาด * (อัตราส่วนกำไรขั้นต้น + 2 × อัตราค่าธรรมเนียมโดยประมาณ)]
ค่าเปิดสูงสุด (มูลค่า USDT) = ต่อ * ขนาดฟิวเจอร์ส * ราคา
จำนวนโทเค็นที่เปิดสูงสุด = ต่อ * ขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ:
1) ราคาเข้าโดยประมาณและอัตราค่าธรรมเนียมโดยประมาณ (ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมโดยประมาณในการเปิดและปิด) ขึ้นอยู่กับประเภทคำสั่ง (ตลาดหรือขีดจำกัด) และทิศทางการซื้อขาย (long หรือ short)
2) คำสั่ง Limit: ระบบจะใช้ราคาที่คุณป้อนเป็นราคาเข้าโดยประมาณ (ดำเนินการเป็นคำสั่งที่ไม่รับซื้อ)
3) คำสั่ง Market: ระบบจะใช้ราคาที่ดีที่สุดจากสมุดคำสั่งซื้อ (Bid1) สำหรับการเปิดคำสั่งขายแบบระยะสั้น และ Ask1 สำหรับการเปิดคำสั่งขายแบบระยะยาว

ปริมาณต่อจะต้องเป็นจำนวนเต็ม หากค่าที่คำนวณมีทศนิยมจะปัดลง


4. การติดตามคำสั่งซื้อ


4.1 การสั่งซื้อไม่ถูกเรียกใช้งาน


หากคำสั่งซื้อของคุณยังไม่ได้รับการดำเนินการ โปรดตรวจสอบใน [คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่] และ [ประวัติคำสั่งซื้อ]


4.2 การสั่งซื้อแบบถูกกระตุ้น


หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการ กรุณาตรวจสอบใน [ตำแหน่ง]


4.2.1 วิธีการปิดตำแหน่ง


หากคำสั่งซื้อของคุณเกิดขึ้นและคุณได้รับกำไรหรือขาดทุน คุณสามารถปิดตำแหน่งได้ในเวลาที่เหมาะสมตามที่คุณคาดหวัง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถปิดตำแหน่งได้อย่างจริงจังโดยตั้งค่าฟังก์ชั่น Take-profit และ Stop-loss ก่อนหรือหลังจากวางคำสั่งซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบทความ: การกำหนด Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

4.2.2 การชำระบัญชีบังคับ


การชำระบัญชีแบบบังคับเป็นการดำเนินการปิดบัญชีแบบเฉยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียจะไม่เกินมาร์จิ้นที่ฝากไว้ MEXC จะบังคับชำระตำแหน่งเปิดที่เหลืออยู่เมื่อมาร์จิ้นที่มีอยู่ต่ำกว่าจำนวนที่จำเป็นเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบทความ: การชำระบัญชีบังคับคืออะไร?

5. สรุป


บทความนี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับ 3 ขั้นตอนหลักในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่ การโอนเงิน การวางคำสั่งซื้อ (5 ประเภท) และการติดตามคำสั่งซื้อ เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์การซื้อขายฟิวเจอร์สครั้งแรกของคุณ โหมดการวางคำสั่งซื้อแต่ละโหมดได้รับการสรุปด้วยตรรกะการดำเนินการขั้นพื้นฐาน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการซื้อขายฟิวเจอร์สให้กับคุณ เนื้อหาบางส่วนยังถูกนำเสนอในรูปแบบกระชับผ่านผังงานด้วย เมื่อคุณคุ้นเคยกับการซื้อขายล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถพิจารณาปรับกระบวนการปฏิบัติให้เรียบง่ายขึ้นตามประสบการณ์ของคุณ เช่น การจัดประเภทคำสั่งซื้อขาย 5 ประเภทตามความยากในการดำเนินการ หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายกับผู้ใช้เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Telegram อย่างเป็นทางการของเรา หรือติดตาม Twitter อย่างเป็นทางการของเราได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

การก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำลองการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือประสบการณ์การเทรดจำกัด การก๊อปปี้

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

1. ราคาดัชนีคืออะไร?ราคาดัชนีคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ เนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง ราคาดัชนีจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงมูล

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT