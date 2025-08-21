วิธีการตั้งค่าการถอนเงิน

ปัญหาความปลอดภัยในด้านสกุลเงินดิจิทัลมักเป็นปัญหาที่ทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้งานต้องกังวลเสมอมา ผลกระทบจากภูเขาไฟ เหตุการณ์ของ Gox ยังไม่หายไป และเหตุการณ์การโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้ MEXC จัดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (2FA) และการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง
เมื่อเริ่มต้นการถอนเงิน คุณต้องป้อนรหัสยืนยันอีเมล รหัสยืนยันมือถือ และรหัส Google Authenticator ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในกรอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (2FA) เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบัญชีของคุณ ขอแนะนำให้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีตั้งค่า Google Authenticator คุณสามารถดูได้ที่ "การเชื่อมโยง Google Authenticator" ในการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง คุณสามารถกำหนดค่าการถอนเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินส่วนตัวของคุณปลอดภัย
เว็บไซต์
แอป
เข้าสู่ระบบ MEXC เลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอนผู้ใช้ที่มุมขวาบนของหน้าแรก และเลือกความปลอดภัย เลื่อนลงไปที่ "ความปลอดภัยขั้นสูง" และด้านล่างคุณจะพบ "การตั้งค่าความปลอดภัยของกองทุน"
“การตั้งค่าความปลอดภัยของกองทุน” แบ่งออกเป็น 3 คุณสมบัติ: การถอนเร็ว ไวท์ลิสต์การถอน และการโอนด่วน DEX+
คลิกปุ่มสลับที่ด้านขวาของ "ถอนเงินด่วน" เลือกขีดจำกัดจำนวนเงินถอน/โอนครั้งเดียวโดยไม่ต้องตรวจสอบ ที่นี่เราจะใช้ 500 USDT เป็นตัวอย่าง คลิกยืนยัน
กรอกข้อมูลยืนยันความปลอดภัยและคลิกยืนยันเพื่อเปิดใช้งานการถอนเงินด่วน
โปรดทราบว่าการตรวจยืนยันจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) ที่คุณได้กำหนดค่าไว้ด้วยตนเอง ในตัวอย่างด้านล่าง วิธีการยืนยันที่มีให้เลือกใช้ ได้แก่ การยืนยันอีเมล การยืนยัน Google Authenticator และการยืนยัน SMS บนมือถือ
หลังจากเปิดใช้งานการถอนเงินด่วนแล้ว เมื่อยอดถอนเงินครั้งเดียวของคุณน้อยกว่า 500 USDT จะไม่ต้องผ่านการตรวจสอบปัจจัยสองขั้นตอน (2FA) อีกต่อไป และการถอนเงินจะเสร็จสมบูรณ์โดยตรง
คลิกปุ่มสลับที่ด้านขวาของไวท์ลิสต์การถอน และทำการตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ก่อนที่จะเปิดใช้งานรายการถอนเงินที่อนุญาต คุณได้รับอนุญาตให้ถอนเงินไปยังที่อยู่ใดๆ ก็ได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถถอนเงินไปยังที่อยู่ที่อยู่ในรายการที่อนุญาตของคุณเท่านั้น
เมื่อเปิดใช้งานรายการถอนที่อนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่จัดการที่อยู่/ผู้ติดต่อในรายการถอนที่อนุญาต เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการตั้งค่าที่อยู่/ผู้ติดต่อในการถอน
คลิกที่เพิ่มที่อยู่ถอน เลือกที่อยู่ปกติ กรอกคริปโต เครือข่ายการโอน ที่อยู่ถอน และป้ายที่อยู่ (ทางเลือก) จากนั้น ให้ทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายข้างๆ "ตั้งเป็นที่อยู่ไวท์ลิสต์" แล้วคลิกยืนยัน
กรอกข้อมูลยืนยันความปลอดภัยและคลิกยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการเพิ่มที่อยู่ถอนเงิน ในทำนองเดียวกัน การตรวจยืนยันจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) ที่คุณได้กำหนดค่าไว้ด้วยตนเอง
หากคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หลายรายการในรายการขาวของคุณเป็นจำนวนมาก คุณสามารถคลิกที่เพิ่มเป็นกลุ่มได้ ในหน้า "เพิ่มที่อยู่ถอนเงินจำนวนมาก" ให้กรอกข้อมูลการเข้ารหัส เครือข่ายการโอน ป้ายที่อยู่ (ทางเลือก) ที่อยู่ถอนเงิน บันทึก/แท็ก (ทางเลือก) และเปิดใช้งานตัวเลือก "รายการที่อนุญาต" เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่ทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก
คุณสมบัติการจำกัดความปลอดภัยของรายการที่อนุญาต:
เมื่อเปิดใช้งานรายการขาวในการถอน ตัวเลือกการจำกัดความปลอดภัยของไวท์ลิสต์จะปรากฏขึ้น โปรดทราบ:
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การถอนเงินไปยังที่อยู่ไวท์ลิสต์ที่เพิ่มใหม่จะต้องรอเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หากคุณปิดใช้งานฟีเจอร์นี้หลังจากเปิดใช้งานแล้ว บัญชีของคุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถถอนเงินได้อีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ของคุณ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้
คลิกปุ่มสลับข้างๆ "DEX+ การโอนด่วน" ป้อนขีดจำกัดการโอนครั้งเดียวที่ไม่ต้องยืนยัน (1-2,000 USDT เช่น 200 USDT) จากนั้นคลิกยืนยัน
กรอกข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยและคลิกยืนยันอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการโอนด่วน DEX+
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การโอนโทเค็นเมนเน็ตจำนวนเล็กน้อยระหว่างบัญชี DEX+ และบัญชีสปอตของคุณจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกต่อไป
ภายในแอป แตะไอคอนผู้ใช้ที่มุมบนซ้าย และเลือกความปลอดภัย จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าและเลือกการตั้งค่าความปลอดภัยของสินทรัพย์
1) แตะปุ่มสลับที่ด้านขวาของรายการที่อนุญาต ป้อนรหัสยืนยันสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย และคุณสมบัติรายการที่อนุญาตจะเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถถอนเงินไปยังที่อยู่ที่อยู่บนรายการที่อนุญาตเท่านั้น และไม่สามารถถอนเงินไปยังที่อยู่อื่นได้
2) หากคุณไม่มีที่อยู่ใดๆ ในรายการที่อนุญาต ให้แตะที่อยู่การถอนเงินด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับเพิ่มที่อยู่ในรายการอนุญาต
3) แตะบนเพิ่มที่อยู่
4) ในแถบค้นหา ให้ป้อนคริปโตที่คุณต้องการเพิ่ม ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ MX
5) กรอกข้อมูลคริปโต, ที่อยู่, รายละเอียดเครือข่าย ฯลฯ จากนั้น ทำเครื่องหมายในช่องข้างๆ "เพิ่มในรายการที่อนุญาต" และแตะยืนยันเพื่อเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของไวท์ลิสต์:
เมื่อเปิดใช้งานรายการขาวในการถอน ตัวเลือกการจำกัดความปลอดภัยของไวท์ลิสต์จะปรากฏขึ้น โปรดทราบ:
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การถอนเงินไปยังที่อยู่ไวท์ลิสต์ที่เพิ่มใหม่จะต้องรอเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
หากคุณปิดใช้งานฟีเจอร์นี้หลังจากเปิดใช้งานแล้ว บัญชีของคุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถถอนเงินได้อีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ของคุณ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้
แตะปุ่มสลับที่ด้านขวาของ "ถอนเงินด่วน" เลือกขีดจำกัดการถอนเงินครั้งเดียวโดยไม่ต้องยืนยัน แตะที่ยืนยัน ป้อนรหัสยืนยันสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย และคุณสมบัติถอนเงินด่วนจะเปิดใช้งาน รูปภาพด้านล่างแสดงขีดจำกัดการถอนเงินครั้งเดียวโดยไม่ต้องตรวจสอบที่ 500 USDT
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการถอนเงินด่วนแล้ว การยืนยันความปลอดภัยจะไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการถอนเงินจำนวนเล็กน้อย (เช่น 500 USDT) ไปยังที่อยู่ที่อยู่ในไวท์ลิสต์ ช่วยให้ถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
แตะปุ่มสลับข้างๆ "DEX+ การโอนด่วน" ป้อนขีดจำกัดการโอนที่กำหนดต่อธุรกรรม (1-2,000 USDT เช่น 200 USDT) จากนั้นแตะยืนยัน
กรอกข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยและแตะยืนยันอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการโอนด่วน DEX+
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การโอนโทเค็นเมนเน็ตจำนวนเล็กน้อยระหว่างบัญชี DEX+ และบัญชีสปอตของคุณจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกต่อไป
หากคุณถอนเงินบ่อยครั้ง การตั้งค่าการถอนเงินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องทรัพย์สินของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติการถอนเงินด่วนช่วยให้คุณสามารถเริ่มการถอนเงินภายในช่วงเงินทุนที่กำหนดโดยไม่ต้องใช้ 2FA ทำให้คุณสามารถถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้ร่วมกับการใช้ไวท์ลิสต์การถอน คุณสามารถถอนเงินไปยังที่อยู่ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกที่อยู่เหล่านี้ทุกครั้ง คุณจะต้องระบุที่อยู่เหล่านี้เมื่อตั้งค่ารายการที่อนุญาตเท่านั้น
ในสถานการณ์การใช้งานจริง หากคุณมีนิสัยการลงทุนระยะยาว คุณสามารถซื้อโทเค็นที่คุณลงทุนบนแพลตฟอร์ม MEXC จากนั้นใช้คุณสมบัติไวท์ลิสต์ เพื่อถอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณทำการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยไปยังที่อยู่บางแห่งบ่อยครั้ง เช่น การจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ร่วมงาน การใช้คุณสมบัติถอนเงินด่วนก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้เช่นกัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้