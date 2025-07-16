คู่มือนี้สาธิตวิธีเข้าสู่ระบบ MEXC โดยใช้บัญชีบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มเว็บ ขั้นตอนสำหรับแอปมือถือจะคล้ายกัน 1. เข้าสู่ระบบ MEXC ด้วยบัญชีบุคคลที่สาม เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และคลิกปุ่มเขคู่มือนี้สาธิตวิธีเข้าสู่ระบบ MEXC โดยใช้บัญชีบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มเว็บ ขั้นตอนสำหรับแอปมือถือจะคล้ายกัน 1. เข้าสู่ระบบ MEXC ด้วยบัญชีบุคคลที่สาม เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และคลิกปุ่มเข
วิธีเข้าสู่ระบบ MEXC โดยใช้บัญชีบุคคลที่สาม

16 กรกฎาคม 2025MEXC
คู่มือนี้สาธิตวิธีเข้าสู่ระบบ MEXC โดยใช้บัญชีบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มเว็บ ขั้นตอนสำหรับแอปมือถือจะคล้ายกัน

1. เข้าสู่ระบบ MEXC ด้วยบัญชีบุคคลที่สาม


เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบบนหน้าแรก


หากต้องการเข้าสู่ระบบ MEXC ให้เลือกหนึ่งในวิธีการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สามที่รองรับ ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีตัวเลือกเช่น Google, Apple, MetaMask และ Telegram ในคู่มือนี้ เราจะสาธิตขั้นตอนการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google


คลิกไอคอน Google เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปสำหรับการเข้าสู่ระบบ Google เลือกบัญชี Google ของคุณเพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบ MEXC


ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ


2. การเชื่อมโยงบัญชีบุคคลที่สามกับ MEXC


หลังจากเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีบุคคลที่สาม (เช่น Google) คุณจะถูกส่งไปยังหน้าเชื่อมโยงบัญชี คลิกเชื่อมโยงกับบัญชี MEXC ที่มีอยู่

หมายเหตุ: บัญชีบุคคลที่สามแต่ละบัญชีสามารถเชื่อมโยงกับบัญชี MEXC ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น


กรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี MEXC ที่คุณต้องการเชื่อมโยง จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ


ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครบถ้วน


หลังจากป้อนรหัสยืนยันอีเมล์แล้ว คลิกยืนยัน เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว คุณจะถูกส่งไปยังหน้าแรกของ MEXC


คลิกที่ความปลอดภัยภายใต้ไอคอนโปรไฟล์ของคุณ ภายใต้การอนุญาตบัญชีบุคคลที่สาม คุณจะเห็นว่าบัญชี MEXC ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีบุคคลที่สามสำเร็จแล้ว


3. การเชื่อมโยงบัญชีบุคคลที่สามในขณะที่เข้าสู่ระบบ MEXC


หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี MEXC แล้วและต้องการเชื่อมโยงบัญชีบุคคลที่สาม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) คลิกไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบนแล้วไปที่ความปลอดภัย
2) ในส่วนการอนุญาตบัญชีบุคคลที่สาม ให้ดูแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่รองรับ
3) คลิกปุ่มเชื่อมโยงจากแพลตฟอร์มที่คุณเลือกและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้น


4. การยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีบุคคลที่สามจาก MEXC


ในความปลอดภัย ให้ไปที่ส่วนการอนุญาตบัญชีบุคคลที่สาม ค้นหาบัญชีบุคคลที่สามที่คุณได้เชื่อมโยงแล้วและคลิกยกเลิกการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมต่อ


หน้าต่างป๊อปอัปยืนยันจะปรากฏขึ้น คลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดกระบวนการยกเลิกการเชื่อมโยง


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

