MEXC DEX+ คือตัวรวบรวมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX Aggregator) ที่รวบรวม DEX หลายแห่งเพื่อเสนอเส้นทางการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้ ลดการลื่นไหลของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการซื้อขาย
วิธีเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกระเป๋าเงินภายนอกกับบัญชี MEXC DEX+ ของคุณ

16 กรกฎาคม 2025MEXC
MEXC DEX+ คือตัวรวบรวมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX Aggregator) ที่รวบรวม DEX หลายแห่งเพื่อเสนอเส้นทางการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้ ลดการลื่นไหลของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการซื้อขาย

ปัจจุบัน MEXC DEX+ รองรับการสมัครและเชื่อมต่อโดยใช้กระเป๋าเงินภายนอก บทความนี้จะสาธิตขั้นตอนเฉพาะโดยใช้เวอร์ชันเว็บเป็นตัวอย่าง กระบวนการบนแอปนั้นคล้ายกัน

1. การเตรียมการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกระเป๋าเงินภายนอกกับบัญชี MEXC DEX+ ของคุณ


เว็บไซต์: กรุณาติดตั้งส่วนขยายกระเป๋าสตางค์ในเบราว์เซอร์ของคุณล่วงหน้า หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดไปที่ Chrome Web Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง (บันทึก: แนะนำให้ใช้ Google Chrome)

แอป: กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินบนอุปกรณ์มือถือของคุณล่วงหน้า หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play

ประเภทของกระเป๋าเงินที่รองรับบนเว็บและเวอร์ชันแอปอาจแตกต่างกัน โปรดดูกระเป๋าเงินที่รองรับซึ่งแสดงบนอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้อง

2. เชื่อมต่อกระเป๋าสตางค์ภายนอกกับ MEXC: เชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่หรือลงทะเบียนบัญชีใหม่

2.1 เชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่


เปิดเพจ MEXC DEX+ และคลิกเชื่อมต่อ Wallet จากนั้นเลือกส่วนขยาย wallet ที่คุณติดตั้ง เช่น MetaMask


คลิกเชื่อมต่อ


คลิกยืนยัน


หลังจากลงนามสำเร็จแล้ว คลิกเชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่


หลังจากคลิกเชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่แล้ว ป๊อปอัปสำหรับเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น กรอกบัญชีและรหัสผ่านของบัญชี MEXC ที่คุณมีอยู่ จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ ดำเนินการยืนยัน 2FA ให้เสร็จสิ้นเพื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับกระเป๋าเงินสำเร็จ


2.2 สร้างบัญชีใหม่


เปิดหน้า MEXC DEX+ คลิกเชื่อมต่อ Wallet และเลือกส่วนขยาย wallet ที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว เช่น MetaMask


คลิกเชื่อมต่อกระเป๋าสตางค์


คลิกยืนยัน


หลังจากการลงนามสำเร็จแล้ว คลิกสร้างบัญชีใหม่


หลังจากคลิกสร้างบัญชีใหม่ ระบบจะกำหนด UID และที่อยู่กระเป๋าเงินให้กับคุณ เมื่อคุณฝากสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องลงในกระเป๋าเงิน คุณสามารถเริ่มการซื้อขายแบบออนไลน์ได้


3. วิธีการตรวจสอบที่อยู่บัญชี MEXC DEX+ ของคุณ


เลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอนกระเป๋าสตางค์ที่ด้านบนของแถบนำทางของเพจ MEXC DEX+ แล้วคุณจะเห็นที่อยู่บัญชีที่สอดคล้องกับเครือข่ายปัจจุบัน


คุณสามารถคลิกที่สินทรัพย์เพื่อเข้าสู่หน้าภาพรวม จากนั้นคลิกรับและสลับระหว่างเครือข่ายต่างๆ เพื่อดูที่อยู่บัญชีที่สอดคล้องกับแต่ละเครือข่าย


อ่านเพิ่มเติมที่แนะนำ:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

