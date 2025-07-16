การคัดลอกการซื้อขายเป็นวิธีการลงทุนที่ผู้ใช้จะคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์โดยเลียนแบบการกระทำทุกครั้งของพวกเขา การเลือกผู้ค้าที่โดดเด่นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเดินทางเทรดคัดลการคัดลอกการซื้อขายเป็นวิธีการลงทุนที่ผู้ใช้จะคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์โดยเลียนแบบการกระทำทุกครั้งของพวกเขา การเลือกผู้ค้าที่โดดเด่นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเดินทางเทรดคัดล
วิธีการเลือกผู้ซื้อขายสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย

16 กรกฎาคม 2025MEXC
การคัดลอกการซื้อขายเป็นวิธีการลงทุนที่ผู้ใช้จะคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์โดยเลียนแบบการกระทำทุกครั้งของพวกเขา การเลือกผู้ค้าที่โดดเด่นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเดินทางเทรดคัดลอกของคุณ

1. วิธีการประเมินความเข้ากันได้ของผู้ซื้อขาย


1.1 ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


เมื่อประเมินผลงานในอดีตของเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือต้องไม่มุ่งเน้นแต่กำไรสูงในระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่ากำไรระยะสั้นที่สูงอาจจะน่าดึงดูด แต่บางครั้งก็อาจเป็นผลมาจากความผันผวนของตลาดหรือโชคมากกว่าทักษะ ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวมักจะให้การวัดความเชี่ยวชาญในการซื้อขายที่เชื่อถือได้มากกว่า

MEXC นำเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูลกำไรและขาดทุน (PNL), ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และอัตราการชนะในช่วง 7 วันและ 180 วัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อเลือกผู้ซื้อขายที่จะติดตาม

1.2 วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขาย


ในหน้ารายละเอียดนักเทรด คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ความถี่ในการซื้อขายและอัตราส่วน PNL เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบของผู้ซื้อขายสอดคล้องกับความต้องการในการลงทุนของคุณหรือไม่


ความถี่ในการซื้อขาย: หมายถึงจำนวนการซื้อขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของผู้ซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ผู้ซื้อขายบางรายชอบการซื้อขายระยะสั้นและความถี่สูง ในขณะที่บางรายเน้นกลยุทธ์ในระยะกลางถึงระยะยาว เลือกรูปแบบการซื้อขายที่สอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ

PNL Ratio: นี่คืออัตราส่วนของกำไรทั้งหมดต่อการขาดทุนทั้งหมด อัตราการชนะที่สูงเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันผลกำไรโดยรวม พิจารณาขนาดของการซื้อขายที่ชนะและขาดทุน—ผู้ซื้อขายที่มีกำไรน้อยแต่ขาดทุนมากอาจยังมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน แม้ว่าจะมีอัตราการชนะที่ดีก็ตาม

บันทึก: อัตราการชนะ = จำนวนคำสั่งซื้อที่ปิดแล้วพร้อมกำไร / จำนวนคำสั่งซื้อที่ปิดทั้งหมด × 100%

1.3 การจัดอันดับและตัวชี้วัดการตรวจสอบ


MEXC จัดอันดับผู้ค้าโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลายตัว เช่น ROI อัตราการชนะ PNL และจำนวนผู้ติดตาม ฐานผู้ติดตามที่มากขึ้นมักบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของผู้ค้าที่มากขึ้น คุณยังสามารถค้นพบผู้ซื้อขายรายใหม่หรือดูผู้ซื้อขายทั้งหมดที่คุณเพิ่มไปยังรายการเฝ้าดูของคุณได้


สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผลงานในอดีตของผู้ค้าไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ดังนั้นขอแนะนำให้จัดสรรเงินทุนสำหรับการซื้อขายคัดลอกอย่างระมัดระวังและตั้งขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรเพื่อบริหารจัดการความผันผวนของสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิธีการเลือกผู้ซื้อขายบน MEXC: คู่มือทีละขั้นตอน


กระบวนการในการเลือกผู้ค้านั้นคล้ายกันทั้งบนเว็บและแอป เราจะใช้แพลตฟอร์มเว็บเป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ:

ขั้นตอนที่ 1: บนเว็บ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและไปที่ ฟิวเจอร์ส คัดลอกการซื้อขาย


ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนไปที่นักเทรดระดับท็อป/นักเทรดทั้งหมด กรองการค้นหาของคุณตาม ROI สูง, PNL สูง, ผู้ติดตามมากที่สุด และผู้ซื้อขายรายใหม่


ขั้นตอนที่ 3: บนการ์ดผู้ค้า คุณสามารถดูตัวชี้วัดสำคัญๆ เช่น ROI, PNL, อัตราการชนะ, คู่การซื้อขาย, ความถี่ในการซื้อขาย, อัตราส่วนแบ่งกำไร และจำนวนผู้ติดตาม

เคล็ดลับ: คลิกปุ่ม ☆ ที่มุมขวาบนของบัตรผู้ซื้อขายเพื่อเพิ่มไปยังรายการเฝ้าดูของคุณ


ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่บัตรเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดนักเทรด ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้ รวมถึงผลงานของผู้ซื้อขาย PNL สะสม ผลงานการซื้อขายรายวัน PNL ของผู้ติดตาม การตั้งค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่การซื้อขาย และระยะเวลาการถือครอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสถิติการซื้อขายหลักเพื่อดูรายละเอียดการซื้อขายปัจจุบันและประวัติการซื้อขายของผู้ซื้อขายได้


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซื้อขาย: ที่มุมขวาบนของหน้ารายละเอียดผู้ซื้อขาย คลิกปุ่ม VS เพื่อเข้าถึงหน้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผู้ซื้อขาย

ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มผู้ซื้อขายหลายรายที่คุณสนใจและเปรียบเทียบพวกเขาโดยอิงจากข้อมูลพื้นฐานและสถิติการซื้อขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเน้นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเน้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแผนภูมิเปรียบเทียบ ซึ่งทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น


ขั้นตอนที่ 5: คลิกคัดลอกการซื้อขายบนบัตรผู้ซื้อขายที่คุณเลือก จากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขายเพื่อเริ่มการคัดลอกการซื้อขาย กรอกจำนวนก๊อปปี้เทรดและจุดตัดขาดทุนของบัญชี สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงเพิ่มเติม ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

หากผู้ซื้อขายที่คุณเลือกถึงจำนวนผู้ติดตามจำกัดแล้ว ให้คลิกคัดลอกการซื้อขายเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนช่อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและแพลตฟอร์มเมื่อมีช่องว่าง


สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด คุณสามารถดูได้จากบทช่วยสอน MEXC Copy Trade (เว็บไซต์) และบทช่วยสอน MEXC Copy Trading (แอป)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นการรับรองการซื้อ ขาย หรือถือครองทรัพย์สินใดๆ MEXC's Newbie Academy นำเสนอข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียวและไม่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้

