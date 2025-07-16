วิธีการเลือกผู้ซื้อขายสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย

การคัดลอกการซื้อขายเป็นวิธีการลงทุนที่ผู้ใช้จะคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์โดยเลียนแบบการกระทำทุกครั้งของพวกเขา การเลือกผู้ค้าที่โดดเด่นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเดินทางเทรดคัดลอกของคุณ
เมื่อประเมินผลงานในอดีตของเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือต้องไม่มุ่งเน้นแต่กำไรสูงในระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่ากำไรระยะสั้นที่สูงอาจจะน่าดึงดูด แต่บางครั้งก็อาจเป็นผลมาจากความผันผวนของตลาดหรือโชคมากกว่าทักษะ ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวมักจะให้การวัดความเชี่ยวชาญในการซื้อขายที่เชื่อถือได้มากกว่า
MEXC นำเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูลกำไรและขาดทุน (PNL), ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และอัตราการชนะในช่วง 7 วันและ 180 วัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อเลือกผู้ซื้อขายที่จะติดตาม
ในหน้ารายละเอียดนักเทรด คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ความถี่ในการซื้อขายและอัตราส่วน PNL เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบของผู้ซื้อขายสอดคล้องกับความต้องการในการลงทุนของคุณหรือไม่
ความถี่ในการซื้อขาย: หมายถึงจำนวนการซื้อขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของผู้ซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ผู้ซื้อขายบางรายชอบการซื้อขายระยะสั้นและความถี่สูง ในขณะที่บางรายเน้นกลยุทธ์ในระยะกลางถึงระยะยาว เลือกรูปแบบการซื้อขายที่สอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ
PNL Ratio: นี่คืออัตราส่วนของกำไรทั้งหมดต่อการขาดทุนทั้งหมด อัตราการชนะที่สูงเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันผลกำไรโดยรวม พิจารณาขนาดของการซื้อขายที่ชนะและขาดทุน—ผู้ซื้อขายที่มีกำไรน้อยแต่ขาดทุนมากอาจยังมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน แม้ว่าจะมีอัตราการชนะที่ดีก็ตาม
บันทึก: อัตราการชนะ = จำนวนคำสั่งซื้อที่ปิดแล้วพร้อมกำไร / จำนวนคำสั่งซื้อที่ปิดทั้งหมด × 100%
MEXC จัดอันดับผู้ค้าโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลายตัว เช่น ROI อัตราการชนะ PNL และจำนวนผู้ติดตาม ฐานผู้ติดตามที่มากขึ้นมักบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของผู้ค้าที่มากขึ้น คุณยังสามารถค้นพบผู้ซื้อขายรายใหม่หรือดูผู้ซื้อขายทั้งหมดที่คุณเพิ่มไปยังรายการเฝ้าดูของคุณได้
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผลงานในอดีตของผู้ค้าไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ดังนั้นขอแนะนำให้จัดสรรเงินทุนสำหรับการซื้อขายคัดลอกอย่างระมัดระวังและตั้งขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรเพื่อบริหารจัดการความผันผวนของสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการในการเลือกผู้ค้านั้นคล้ายกันทั้งบนเว็บและแอป เราจะใช้แพลตฟอร์มเว็บเป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ:
ขั้นตอนที่ 1: บนเว็บ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและไปที่ ฟิวเจอร์ส → คัดลอกการซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนไปที่นักเทรดระดับท็อป/นักเทรดทั้งหมด กรองการค้นหาของคุณตาม ROI สูง, PNL สูง, ผู้ติดตามมากที่สุด และผู้ซื้อขายรายใหม่
ขั้นตอนที่ 3: บนการ์ดผู้ค้า คุณสามารถดูตัวชี้วัดสำคัญๆ เช่น ROI, PNL, อัตราการชนะ, คู่การซื้อขาย, ความถี่ในการซื้อขาย, อัตราส่วนแบ่งกำไร และจำนวนผู้ติดตาม
เคล็ดลับ: คลิกปุ่ม ☆ ที่มุมขวาบนของบัตรผู้ซื้อขายเพื่อเพิ่มไปยังรายการเฝ้าดูของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่บัตรเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดนักเทรด ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้ รวมถึงผลงานของผู้ซื้อขาย PNL สะสม ผลงานการซื้อขายรายวัน PNL ของผู้ติดตาม การตั้งค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่การซื้อขาย และระยะเวลาการถือครอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสถิติการซื้อขายหลักเพื่อดูรายละเอียดการซื้อขายปัจจุบันและประวัติการซื้อขายของผู้ซื้อขายได้
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซื้อขาย: ที่มุมขวาบนของหน้ารายละเอียดผู้ซื้อขาย คลิกปุ่ม VS เพื่อเข้าถึงหน้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผู้ซื้อขาย
ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มผู้ซื้อขายหลายรายที่คุณสนใจและเปรียบเทียบพวกเขาโดยอิงจากข้อมูลพื้นฐานและสถิติการซื้อขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเน้นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเน้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแผนภูมิเปรียบเทียบ ซึ่งทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: คลิกคัดลอกการซื้อขายบนบัตรผู้ซื้อขายที่คุณเลือก จากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขายเพื่อเริ่มการคัดลอกการซื้อขาย กรอกจำนวนก๊อปปี้เทรดาและจุดตัดขาดทุนของบัญชี สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงเพิ่มเติม ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม
หากผู้ซื้อขายที่คุณเลือกถึงจำนวนผู้ติดตามจำกัดแล้ว ให้คลิกคัดลอกการซื้อขายเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนช่อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและแพลตฟอร์มเมื่อมีช่องว่าง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นการรับรองการซื้อ ขาย หรือถือครองทรัพย์สินใดๆ MEXC's Newbie Academy นำเสนอข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนใดๆ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียวและไม่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้