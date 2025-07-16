Gaia: บล็อคเชน + ปัญญาประดิษฐ์ ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่ของระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายอำนาจ

บล็อคเชนและ AI กำลังมาบรรจบกันเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ด้วยโซลูชันแบบกระจายอำนาจและเน้นความเป็นส่วนตัว Gaia (GaiaNet AI) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการสร้างระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจที่แอปพลิเคชัน AI เรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคคลและธุรกิจต่างๆ สามารถสร้าง ใช้งาน และสร้างรายได้จากตัวแทน AI ซึ่งเป็นตัวแทนความเชี่ยวชาญในรูปแบบดิจิทัล ท้าทายอำนาจครอบงำของ AI แบบรวมศูนย์ โทเค็น GaiaNet ขับเคลื่อนการกำกับดูแล การเดิมพัน และการชำระเงิน พร้อมทั้งจัดแนวทางจูงใจต่างๆ ทั่วทั้งเครือข่าย
Gaia คือโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ปรับใช้ ปรับขนาด และสร้างรายได้จากตัวแทน AI ที่กำหนดเองได้ตามความรู้และทักษะของตนเอง นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2024 Gaia ได้แก้ไขปัญหาของบริการ AI แบบรวมศูนย์โดยตรง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว การขาดความโปร่งใส และข้อกังวลด้านการเซ็นเซอร์ ด้วยการใช้เครือข่ายโหนดการประมวลผลแบบกระจาย Gaia ช่วยให้บุคคลและองค์กรต่างๆ สามารถโฮสต์โมเดล AI และสร้างแพลตฟอร์มบริการ AI ที่ปลอดภัยและทนต่อการเซ็นเซอร์
ภารกิจของโครงการคือการสร้าง "เครือข่ายความรู้ที่มีชีวิต" โดยที่แอปพลิเคชัน AI จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศของ Gaia รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่การสอนพิเศษทางการศึกษาและการบริการลูกค้าไปจนถึงการซื้อขายทางการเงิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน "ฝาแฝดทางดิจิทัล" ของ AI ที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพของพวกเขา ตามรายงานของ CoinDesk บริษัท Gaia ได้เปิดใช้งานโหนดมากกว่า 1,000 โหนดในช่วงทดสอบ และได้รับเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 10 ล้านเหรียญจาก Generative Ventures, Republic Capital และอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมในช่วงเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Gaia บูรณาการบล็อคเชนกับศักยภาพ AI ที่ทันสมัยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและปรับขนาดได้ ส่วนประกอบหลักประกอบด้วย:
GaiaNet มีพื้นฐานมาจากเครือข่ายโหนดการประมวลผลแบบเอจที่กระจายอยู่ โดยแต่ละโหนดจะโฮสต์โมเดล AI ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับงานเฉพาะ ต่างจากแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์ที่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โหนดของ Gaia จะถูกควบคุมโดยบุคคลและองค์กรอย่างอิสระ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายอำนาจและการต้านทานการเซ็นเซอร์ สถาปัตยกรรมนี้รองรับบริการ AI ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ โดยแต่ละโหนดทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการความสามารถ AI อัตโนมัติ
โหนด GaiaNet มาพร้อมกับเครื่องมือครบชุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและปรับใช้ตัวแทน AI:
รันไทม์ประสิทธิภาพสูง: สภาพแวดล้อมข้ามแพลตฟอร์มที่รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพผ่านการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
ปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM): ผู้ใช้สามารถเลือกจาก LLM โอเพนซอร์สที่หลากหลายและปรับแต่งให้เหมาะกับงานเฉพาะทางเพื่อสร้างตัวแทน AI ระดับมืออาชีพ
รูปแบบการฝังความรู้: แปลงความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้เป็นรูปแบบตัวเลข ช่วยให้ตัวแทนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลเวกเตอร์: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเวกเตอร์และการค้นหาสำหรับการค้นหาความคล้ายคลึง ระบบคำแนะนำ และอื่นๆ
ผู้จัดการแจ้งเตือน: จัดการอินพุตของโมเดล AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและความเกี่ยวข้องของคำตอบ
เซิฟเวอร์เปิด API: มอบ API ที่เข้ากันได้กับ OpenAI เพื่อการบูรณาการที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ (แหล่งที่มา: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ GaiaNet)
ระบบปลั๊กอิน: อนุญาตให้เอาต์พุต LLM เรียกใช้เครื่องมือและฟังก์ชันภายนอก ซึ่งขยายความสามารถของตัวแทน AI
ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้ตัวแทน AI เป็น "ฝาแฝดทางดิจิทัล" โดยส่งมอบบริการผ่านทาง Web API
โดเมน GaiaNet รวบรวมตัวแทน AI ที่เกี่ยวข้องภายใต้โดเมนอินเทอร์เน็ตแบบรวม โดยเสนอจุดเชื่อมต่อมาตรฐานสำหรับบริการ AI เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ตัวแทน AI ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจถูกจัดกลุ่มภายใต้ gaianet.berkeley.edu ผู้ประกอบการโดเมนจะต้องเดิมพันโทเค็น GaiaNet เพื่อรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตัวแทน โดยมีการลงโทษสำหรับการละเมิดเพื่อให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอของเครือข่าย
API ที่รองรับ OpenAI ของ GaiaNet เป็นคุณลักษณะหลักที่ให้ผู้พัฒนาสามารถบูรณาการบริการ AI แบบกระจายอำนาจเข้ากับแอปของตนเองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์มากนัก ช่วยลดอุปสรรคในการนำไปใช้ และขยายการเข้าถึงของผู้พัฒนาและองค์กร
GaiaNet DAO ควบคุมเครือข่าย ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถโหวตเกี่ยวกับพารามิเตอร์ อัปเดตโปรโตคอล และการจัดสรรทรัพยากร ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มจะสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของชุมชน
GaiaNet ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทำธุรกรรมพร้อมกันจำนวนมากและโหลดการคำนวณโดยใช้โหนดขอบเพื่อลดเวลาแฝงและประสิทธิภาพสูง การใช้งานแบบกระจายอำนาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการกำจัดจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว
Gaia มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหลักในบริการ AI แบบรวมศูนย์:
ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว: แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ต้องการให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการใช้งานในทางที่ผิด
ขาดความโปร่งใส: ผู้ใช้มีการมองเห็นการฝึกอบรมและการใช้งานข้อมูลของโมเดล AI ได้จำกัด
การเซ็นเซอร์และการควบคุม: ผู้ให้บริการส่วนกลางสามารถจำกัดการเข้าถึงบริการ AI ได้ตามอำเภอใจ
GaiaNet จัดการเรื่องเหล่านี้ผ่าน:
การกระจายอำนาจ: โมเดล AI มีการกระจายอยู่บนโหนดขอบ ซึ่งป้องกันไม่ให้เอนทิตีเดียวควบคุมเครือข่าย และลดความเสี่ยงในการรวมศูนย์
ความเป็นส่วนตัว: ตัวแทน AI รวบรวมความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทำให้รักษาการควบคุมของผู้ใช้
ความโปร่งใส: บล็อคเชนบันทึกธุรกรรมและการตัดสินใจในการกำกับดูแลบนสมุดบัญชีสาธารณะ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
การต่อต้านการเซ็นเซอร์: ลักษณะการกระจายอำนาจของเครือข่ายทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถบล็อกการเข้าถึงบริการ AI ได้
โทเค็น GaiaNet มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแล การเดิมพัน และการชำระเงินเพื่อจัดแนวทางจูงใจระหว่างผู้ดำเนินการโหนด ผู้จัดการโดเมน นักพัฒนา และผู้ใช้
โทเค็น GaiaNet คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของ Gaia โดยมีฟังก์ชันหลักหลายประการ:
การกำกับดูแล: โทเค็น DAO ช่วยให้ผู้ถือสามารถโหวตเกี่ยวกับกฎเครือข่าย การอัปเดตโปรโตคอล และการแจกจ่ายทรัพยากร สอดคล้องกับจริยธรรมการกระจายอำนาจของ Gaia
การวางเดิมพัน: ผู้ถือโทเค็นเดิมพัน GaiaNet เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโดเมน รับรองความน่าเชื่อถือ ผู้เดิมพันจะแบ่งปันรายได้จากโดเมน แต่จะต้องเผชิญกับบทลงโทษหากโดเมนละเมิดกฎ ซึ่งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานสูง
การชำระเงิน: GaiaNet อำนวยความสะดวกในการชำระเงินแบบเอสโครว์สำหรับบริการ AI โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เพื่อความเสถียรและการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นแม้ในช่วงที่ราคาผันผวน
แม้ว่าปริมาณการจัดหาทั้งหมดและการจัดจำหน่ายเบื้องต้นยังคงไม่มีการเปิดเผย แต่การออกแบบเน้นที่การใช้งานและแรงจูงใจ:
โทเค็นยูทิลิตี้ที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วม ครอบคลุมธุรกรรม การกำกับดูแล และการเดิมพัน
ระบบจูงใจตามคะแนน (Gaia XP) จะให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับงานโซเชียล การซื้อโดเมน และการปรับใช้โหนดด้วย gaiaPoints ซึ่งแปลงเป็นโทเค็น GaiaNet ได้หลังจากเหตุการณ์สร้างโทเค็น (TGE)
การให้รางวัลการสเตกและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลส่งเสริมการลงทุนเครือข่ายในระยะยาว
ชื่อโทเค็น
GaiaNet
บล็อคเชน
GaiaNet (Layer-1)
การใช้งานหลัก
การกำกับดูแล การสเตก การชำระเงินบริการ AI
อุปทานรวม
ไม่เปิดเผย
การกระจาย
การแปลงโทเค็นในอนาคตขึ้นอยู่กับ gaiaPoints
แบบจำลองการสเตก
รองรับผู้ดำเนินการโดเมนด้วยรางวัล/บทลงโทษ
รูปแบบการชำระเงิน
สัญญาเอสโครว์พร้อมอัตราแบบเรียลไทม์
เวลา TGE
คาดว่าจะทดสอบหลังการผลิต อาจเป็นปี 2025
ผู้ให้บริการ AI: บุคคลและองค์กรสร้างตัวแทน AI ที่ออกแบบมาสำหรับการสอน การบริการลูกค้า การซื้อขาย ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้จากทักษะทางวิชาชีพผ่าน API และเปิดตลาด AI เฉพาะบุคคลใหม่ๆ
ผู้พัฒนา: บูรณาการ API ของ GaiaNet ที่เข้ากันได้กับ OpenAI เพื่อลดการพึ่งพาบริการรวมศูนย์และสำรวจนวัตกรรมในด้านการศึกษา การเงิน การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ดำเนินการโดเมน: จัดการโดเมนด้วยการเดิมพันโทเค็น GaiaNet รับรางวัลสำหรับการรักษาคุณภาพบริการ AI พร้อมค่าปรับที่รับประกันความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ผู้ใช้งาน: เข้าถึงบริการ AI ที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัว และทนต่อการเซ็นเซอร์ผ่านโดเมน GaiaNet รวมถึงทรัพยากรด้านการศึกษา การสนับสนุน และการเงินแบบกระจายอำนาจ
GaiaNet AI ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 โดย Sydney L และ Matt Wright โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านบล็อคเชนและ AI เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโครงการ แม้ว่าทีมงานจะยังคงเป็นส่วนตัวบางส่วน แต่ก็ได้ดึงดูดที่ปรึกษาและนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ได้แก่:
Lex Sokolin (Generative Ventures): ผู้นำด้านการลงทุนบล็อคเชนและ AI
Brian Johnson (Republic Capital): นักลงทุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์
Shawn Ng (7RIDGE): มุ่งเน้นไปที่การลงทุนร่วมทุนด้านเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ
Kishore Bhatia: ผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจ
บริษัทการลงทุน: EVM Capital, Mantle EcoFund, ByteTrade Lab
Gaia ได้ระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำโดย Generative Ventures, Republic Capital และ 7RIDGE ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบ โดยได้ปรับใช้โหนดที่ใช้งานอยู่กว่า 1,000 โหนด แสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้งานในช่วงเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง เหตุการณ์สำคัญที่สำคัญ ได้แก่:
ระยะทดสอบกับโหนดมากกว่า 1,000 โหนดเพื่อยืนยันความต้องการของตลาด
โปรแกรมจูงใจ Gaia XP ที่ให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของชุมชนโดย gaiaPoints สามารถเปลี่ยนเป็นโทเค็นได้
มีแผนเปิดตัวเมนเน็ตในปี 2025 และเปลี่ยนผ่านไปสู่เครือข่ายแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ
การพัฒนาเครื่องมือและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการสร้างและการปรับใช้งานตัวแทน AI
Gaia มุ่งเป้าไปที่ตลาด AI แบบกระจายอำนาจซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแข่งขันกับโปรเจกต์เช่น Fetch.AI และ SingularityNET คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ตัวแทน AI เฉพาะบุคคลและการมุ่งเน้นตลาดแบบกระจายอำนาจ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่เน้นที่โมเดล AI ทั่วไป การบูรณาการบล็อคเชนช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ความโปร่งใส และการควบคุมของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรม AI โดยตรง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่:
การประชาธิปไตยของ AI: เพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลและ SMEs แทนที่จะเพียงแค่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ด้วยศักยภาพของ AI
ความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง: การปกป้องการควบคุมของผู้ใช้ต่อข้อมูลและโมเดล
การบ่มเพาะนวัตกรรม: มอบสภาพแวดล้อมแบบกระจายอำนาจสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ใหม่
โอกาสทางเศรษฐกิจ: การสร้างตลาดที่คนทำงานที่มีความรู้สามารถสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญผ่านตัวแทน AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้