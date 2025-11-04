คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR) เป็นตัวบ่งชี้หลักของความเสี่ยงตำแหน่งของผู้ใช้และการเปิดรับสินทรัพย์โดยรวม เมื่อ MMR ถึงหรือเกิน 100% ระบบจะชำระตำแหน่งโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ MMR อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
MEXC ใช้ราคาที่เป็นธรรมเป็นตัวกระตุ้นในการชำระบัญชี เมื่อราคาที่เป็นธรรมถึงราคาชำระบัญชี กลไกการชำระบัญชีจะเปิดใช้งาน การใช้ราคาที่เป็นธรรมเป็นข้อมูลอ้างอิงช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของตลาดและลดการชำระบัญชีที่ไม่จำเป็นในช่วงที่มีความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติ
ผู้ใช้สามารถดูราคายุติธรรมปัจจุบันและคำอธิบายได้ที่ด้านบนของหน้าการซื้อขาย นอกจากนี้ ที่ด้านบนของแผนภูมิแท่งเทียน ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างราคาที่เหมาะสม ราคาล่าสุด และราคาดัชนี เพื่อติดตามแนวโน้มของทั้งสามราคาได้อย่างง่ายดาย
เมื่อมีการดำเนินการชำระบัญชี ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีแบบเป็นชั้นตามขีดจำกัดความเสี่ยงของตำแหน่งของผู้ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งทั้งหมดถูกชำระบัญชี และเพื่อจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
โหมดข้ามมาร์จิ้น: คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ทั้งหมดภายใต้บัญชีจะถูกยกเลิก
โหมดมาร์จิ้นแยก (เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ): คำสั่งซื้อเปิดทั้งหมดสำหรับสัญญาที่ได้รับผลกระทบจะถูกยกเลิก
หลังจากยกเลิกคำสั่งซื้อ หากอัตราส่วนกำไรขั้นต้นยังคงเท่ากับหรือเกิน 100% กระบวนการจะดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
การซื้อขายตนเองแบบ Long-Short
ในโหมดครอสมาร์จิ้น หากมีทั้งสถานะซื้อและสถานะขายพร้อมๆ กัน ระบบจะลดสถานะโดยอัตโนมัติโดยดำเนินการซื้อขายด้วยตนเอง
ขั้นตอนนี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดข้ามมาร์จิ้นเท่านั้น หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายด้วยตนเอง หากอัตราส่วนกำไรยังคงอยู่ที่ 100% หรือสูงกว่า ระบบจะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
การชำระบัญชีแบบแบ่งชั้น
ระดับความเสี่ยงต่ำสุด: หากตำแหน่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำสุดแล้ว กระบวนการจะดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น: หากตำแหน่งอยู่ในระดับขีดจำกัดความเสี่ยงที่สูงกว่า ระบบจะชำระบัญชีส่วนหนึ่งของตำแหน่งในราคาล้มละลายเพื่อลดระดับขีดจำกัดความเสี่ยง จากนั้นระบบจะคำนวณอัตราส่วนกำไรใหม่ตามอัตราส่วนกำไรบำรุงรักษาที่ลดลงใหม่ หากอัตราส่วนกำไรยังคงอยู่ที่ 100% หรือสูงกว่านั้น กระบวนการชำระบัญชีแบบแบ่งระดับจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงระดับต่ำสุด
การชำระบัญชีเต็มรูปแบบ
เมื่อตำแหน่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำที่สุดแต่ยังคงมีอัตราส่วนกำไรอยู่ที่ 100% หรือสูงกว่า ตำแหน่งที่เหลือจะถูกเข้าครอบครองโดยกลไกการชำระบัญชีในราคาล้มละลาย
หมายเหตุ: การชำระบัญชีจะดำเนินการโดยกลไกการชำระบัญชีและจะไม่ผ่านกลไกการจับคู่ ดังนั้นราคาการล้มละลายจึงไม่ปรากฏในบันทึกธุรกรรมหรือบนแผนภูมิราคา
เมื่อตำแหน่งของผู้ใช้ถูกเข้าควบคุมโดยกลไกการชำระบัญชีในราคาล้มละลาย หากสามารถดำเนินการได้ในราคาที่ดีกว่าราคาล้มละลาย มาร์จิ้นที่เหลือจะถูกเพิ่มเข้าในกองทุนประกันภัย
หากไม่สามารถดำเนินการตามตำแหน่งได้ในราคาที่ดีกว่าราคาล้มละลาย การขาดดุลที่เกิดขึ้นจะถูกครอบคลุมโดยกองทุนประกันภัย สุดท้าย หากกองทุนประกันภัยไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความสูญเสีย ตำแหน่งจะถูกส่งต่อไปยังระบบการลดหนี้อัตโนมัติ (ADL)
คำสั่งชำระบัญชีสามารถพบได้ในส่วนประวัติตำแหน่ง
วิธีที่ 1
1） เข้าสู่ระบบแอป MEXC และคลิก ฟิวเจอร์ส ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าการซื้อขายฟิวเจอร์ส
2） คลิกไอคอนคำสั่งซื้อในส่วนคำสั่งซื้อ
3） ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ถูกชำระแล้วของคุณในประวัติตำแหน่ง
วิธีที่ 2
1） เข้าสู่ระบบแอป MEXC และแตะกระเป๋าสตางค์ที่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้ากระเป๋าสตางค์
2） เลือกแท็บ ฟิวเจอร์สแล้วคลิกไอคอนคำสั่งซื้อทางด้านขวา
3）ดูคำสั่งซื้อที่ถูกชำระแล้วของคุณในประวัติตำแหน่ง
บนเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบและคลิกคำสั่งฟิวเจอร์สยายใต้คำสั่งในแถบนำทางด้านขวาบน
ภายใต้ประวัติตำแหน่ง คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่ถูกชำระแล้วของคุณได้
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (MMR) เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่คำนวณแบบไดนามิกตามตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เมื่อ MMR ถึง 100% หรือสูงกว่านั้น แสดงว่ามาร์จิ้นของคุณไม่เพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งของคุณ และระบบจะดำเนินการชำระบัญชี
สูตรการคำนวณ :
MMR = (มาร์จิ้นบำรุงรักษา + ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี) / (มาร์จิ้นตำแหน่ง + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)
การประเมินความเสี่ยง:
MMR < 100%: ตำแหน่งยังมีบัฟเฟอร์ความปลอดภัย
MMR = 100%: มูลค่าตำแหน่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการขั้นต่ำ (มาร์จิ้นบำรุงรักษา + ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี) การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นที่จุดนี้
MMR > 100%: มูลค่าตำแหน่งลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ และระบบจะเริ่มกระบวนการชำระบัญชี
5.2.1 เหตุใดจึงมีมาร์จิ้นรักษาสภาพ
หลักประกันการรักษาสภาพคือหลักประกันขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาสถานะเปิดอยู่ เมื่อมาร์จิ้นบัญชีลดลงต่ำกว่าเกณฑ์นี้ ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีหรือชำระบัญชีบางส่วน เป็นกลไกที่จำเป็นในการปกป้องตำแหน่งและควบคุมความเสี่ยงของการชำระบัญชี
สูตรการคำนวณ:
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีมาร์จิ้น USDT:
มาร์จิ้นรักษาสภาพ = ราคาเข้าเฉลี่ย × สัญญา × ขนาด × อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบครอสมาร์จิ้น:
มาร์จิ้นรักษาสภาพ = (ขนาด × สัญญา / ราคาเข้าเฉลี่ย) × อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ
มาร์จิ้นการบำรุงรักษาส่งผลโดยตรงต่อราคาการชำระบัญชีและถือเป็นส่วน "ล็อค" ของมาร์จิ้นที่ใช้สำหรับการจัดการความเสี่ยง ยิ่งขนาดตำแหน่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งต้องล็อกมาร์จิ้นมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าอัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษาจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ปิดสถานะของตนก่อนที่ยอดคงเหลือมาร์จิ้นที่มีอยู่จะลดลงเหลือระดับมาร์จิ้นรักษาระดับเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
5.2.2 อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพคืออะไร?
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (MMR) คำนวณตามขนาดตำแหน่งของผู้ใช้ ไม่ใช่ตัวคูณเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่า MMR จะไม่ได้รับผลกระทบจากเลเวอเรจที่เลือก ระบบแบ่งขนาดตำแหน่งออกเป็นหลายระดับตามขีดจำกัดความเสี่ยงพื้นฐานของอนาคตและเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ละระดับจะสอดคล้องกับ MMR ที่แตกต่างกัน ยิ่งตำแหน่งมีขนาดใหญ่ MMR ก็จะยิ่งสูงขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับ MMR และระดับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส แต่ละอันสามารถดูได้ที่ ภาพรวมฟิวเจอร์ส → ข้อมูล → ขีดจำกัดความเสี่ยง
ตัวอย่าง: หาก MMR ของผู้ใช้ A อยู่ที่ 1% และใช้ 100 USDT เป็นมาร์จิ้น 1 USDT จะถูกล็อค เมื่อการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถึง 99 USDT ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชี แทนที่จะรอจนกว่าจะขาดทุนครบ 100 USDT กลไกนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความผันผวนของราคาที่ผิดปกติหรือสภาวะตลาดที่รุนแรง ระบบอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
เงื่อนไขการชำระบัญชี: ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีเมื่อมาร์จิ้นตำแหน่ง + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ≤ มาร์จิ้นบำรุงรักษา + ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนกำไรขั้นต้น (MMR) = 100% และราคาการชำระบัญชีสามารถหาได้จากเงื่อนไขนี้ (เพื่อความเรียบง่าย ตัวอย่างต่อไปนี้จะละเว้นค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี)
โพสิชัน Long:
ราคาการชำระบัญชี = (มาร์จิ้นการรักษาสถานะ – มาร์จิ้นตำแหน่ง + ราคาเข้าเฉลี่ย × ต่อ × ขนาด) / (ต่อ × ขนาด)
โพสิชัน Short:
ราคาชำระบัญชี = (ราคาเข้าเฉลี่ย × ต่อเนื่อง × ขนาด – มาร์จิ้นรักษาสภาพ + มาร์จิ้นสถานะ) / (ต่อเนื่อง × ขนาด)
ตัวอย่าง: ผู้ใช้ซื้อ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส จำนวน 10,000 สัญญาที่ราคาเข้าเฉลี่ย 8,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 25 เท่า โดยเปิดสถานะซื้อ (ถือว่า 10,000 ต่อเนื่องตกอยู่ในระดับความเสี่ยงแรกโดยมีอัตราส่วนกำไรบำรุงรักษาอยู่ที่ 0.5%)
มาร์จิ้นรักษาสภาพ = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT
มาร์จิ้นตำแหน่ง = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT
ราคาการชำระบัญชีสำหรับตำแหน่งยาว:
(40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT
ในโหมดมาร์จิ้นแบบแยก ผู้ใช้สามารถเพิ่มมาร์จิ้นด้วยตนเองเพื่อเพิ่มบัฟเฟอร์ระหว่างราคาชำระบัญชีและราคาเข้า จึงช่วยลดความเสี่ยงในการชำระบัญชี เมื่อระดับความเสี่ยงของตำแหน่งสูง การเพิ่มมาร์จิ้นพิเศษถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง
เงื่อนไขการชำระบัญชี: ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีเมื่อมูลค่าสุทธิในโหมดมาร์จิ้นไขว้ (ไม่รวมมาร์จิ้นแยก, PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้แยก และมาร์จิ้นคำสั่งซื้อทั้งหมด) ≤ มาร์จิ้นรักษามาร์จิ้นไขว้ + ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่ง การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนกำไรขั้นต้น (MMR) = 100% และราคาการชำระบัญชีสามารถหาได้จากเงื่อนไขนี้ (เพื่อความเรียบง่าย ตัวอย่างต่อไปนี้จะละเว้นค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี)
สูตร:
ราคาชำระบัญชี = (ราคาเข้า Short เฉลี่ย × มูลค่าสถานะ Short ต่อเนื่อง × ขนาด – ราคาเข้า Long เฉลี่ย × มูลค่าสถานะ Long ต่อเนื่อง × ขนาด – มูลค่าหลักประกันการรักษามาร์จิ้นข้าม + (ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน – มูลค่าหลักประกันสถานะแยก – มูลค่าหลักประกันคำสั่งซื้อ + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะ Cross Margin อื่นๆ)) / (มูลค่าสถานะ Short ต่อเนื่อง × ขนาด – มูลค่าสถานะ Long ต่อเนื่อง × ขนาด)
ตัวอย่าง:
ผู้ใช้ซื้อ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส จำนวน 10,000 สัญญาที่ราคาเข้าเฉลี่ย 8,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 25 เท่า โดยใช้เงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน 500 USDT ผู้ใช้จะถือเพียงตำแหน่งมาร์จิ้นข้ามยาวเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยไม่มีตำแหน่งแยก และไม่มีคำสั่งเปิดที่ใช้งานอยู่ (ถือว่า 10,000 ต่อเนื่องตกอยู่ในระดับความเสี่ยงแรกโดยมีอัตราส่วนกำไรบำรุงรักษาอยู่ที่ 0.5%)
มาร์จิ้นรักษาระดับข้าม = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT
ราคาการชำระบัญชี:
(0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT
ไม่เหมือนกับโหมดมาร์จิ้นแบบแยก ราคาชำระบัญชีในโหมดมาร์จิ้นแบบไขว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากมาร์จิ้นได้รับผลกระทบจากตำแหน่งในคู่การซื้อขายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในโหมดมาร์จิ้นไขว้ แต่ละตำแหน่งจะมีมาร์จิ้นเริ่มต้นอิสระของตัวเอง แต่พูลมาร์จิ้นจะถูกใช้ร่วมกัน PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือในบัญชีมาร์จิ้นข้ามโดยรวม นอกจากนี้ หากผู้ใช้ถือทั้งตำแหน่งมาร์จิ้นแบบ long และ short ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดียวกัน ราคาการชำระบัญชีจะเท่ากันสำหรับทั้งสองทิศทาง
ราคาการชำระบัญชีไม่เท่ากับราคาการเข้าซื้อกิจการ ราคาการชำระบัญชีเป็นเพียงจุดกระตุ้นเท่านั้น เมื่อเกิดการชำระบัญชี เครื่องมือชำระบัญชีจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของผู้ใช้ในราคาซื้อ ในประวัติตำแหน่งและหน้า "แชร์ PNL ของฉัน" ราคาปิดเฉลี่ยที่แสดงคือราคาการเข้าซื้อกิจการ
ราคาการเข้าซื้อกิจการ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าราคาล้มละลาย หมายถึงราคาที่มาร์จิ้นทั้งหมดในตำแหน่งนั้นสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง มันแสดงถึงจุดทางทฤษฎีที่ยอดเงินในบัญชีจะลดลงเหลือศูนย์ ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เนื่องจากเมื่อถึงราคาชำระบัญชีแล้ว แพลตฟอร์มจะชำระบัญชีสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องสภาพคล่องของตลาด
ตัวอย่าง: รายละเอียดคำสั่งสถานะการชำระบัญชี SOLUSDT
เลเวอเรจ
ราคาเข้าเฉลี่ย
ระยะขอบตำแหน่ง
ค่าตำแหน่ง
ราคาการชำระบัญชี
ราคาการล้มละลาย
ก่อนการชำระบัญชี
100x
196.09 USDT
1.3726 USDT
137.263 USDT
/
/
หลังจากการชำระบัญชี
100x
/
/
137.263 USDT
194.59 USDT
194.14 USDT
เมื่อราคาตลาดยุติธรรมถึงราคาชำระบัญชีที่ 194.59 USDT สถานะซื้อ SOLUSDT ก็ถูกชำระบัญชี ส่วนนี้ของตำแหน่งจะถูกเข้าควบคุมโดยกลไกการชำระบัญชีที่ราคาการล้มละลาย 194.14 USDT
เมื่อราคาเครื่องหมายถึงราคาชำระบัญชี ระบบจะเข้ามาแทนที่ในราคาซื้อกิจการ (ราคาล้มละลาย) เนื่องจากกระบวนการชำระบัญชีไม่ผ่านเครื่องจับคู่ ราคาการเข้าซื้อกิจการอาจไม่ปรากฏบนแผนภูมิแท่งเทียน หลังจากการชำระบัญชีแล้ว มาร์จิ้นที่เหลือจะถูกโอนไปยังกองทุนประกันภัย หากสถานะมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ กองทุนประกันภัยจะครอบคลุมส่วนที่ขาด นี่เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ MEXC ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้กลไกการลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) เกิดขึ้นระหว่างที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง
ใช้สัญญา BTCUSDT Perpetual Futures เป็นตัวอย่าง (ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูรายการขีดจำกัดความเสี่ยงเพื่อดูมูลค่าจริง):
เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 200 เท่า จะสอดคล้องกับระดับ 1 ในรายการขีดจำกัดความเสี่ยง ในระดับนี้ จำนวนตำแหน่งสูงสุดของผู้ใช้คือ 525,000 ต่อเนื่อง (รวมทั้งตำแหน่งเปิดและปริมาณคำสั่งเปิดที่รอดำเนินการ)
เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 50 เท่า จะสอดคล้องกับระดับ 4 ในรายการขีดจำกัดความเสี่ยง (47 < เลเวอเรจ ≤ 58) ในระดับนี้ จำนวนตำแหน่งสูงสุดของผู้ใช้คือ 2,100,000 ต่อเนื่อง (รวมทั้งตำแหน่งเปิดและปริมาณคำสั่งเปิดที่รอดำเนินการ)
ระดับชั้น
เลเวอเรจสูงสุด
ช่วงขนาดตำแหน่ง (ต่อ)
อัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ
1
200x
0~525,000
0.40%
2
111x
525,000~1,050,000
0.80%
3
76x
1,050,000~1,575,000
1.20%
4
58x
1,575,000~2,100,000
1.60%
5
47x
2,100,000~2,625,000
2.00%
ถือว่าระดับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับสัญญา BTCUSDT Perpetual Futures เป็นไปตามที่แสดงไว้ด้านบน (ค่าต่างๆ มีไว้สำหรับการสาธิตเท่านั้น โปรดดูรายการขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแต่ละรายการเพื่อดูตัวเลขจริง)
ในโหมดข้ามมาร์จิ้น เลเวอเรจจะส่งผลต่อจำนวนมาร์จิ้นที่ต้องการเท่านั้น และไม่ได้กำหนดราคาชำระบัญชีโดยตรง ราคาการชำระบัญชีในโหมดมาร์จิ้นไขว้จะถูกกำหนดโดยยอดคงเหลือในบัญชีและมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดอยู่
ในโหมดมาร์จิ้นแบบแยก หากผู้ใช้ไม่ปรับมาร์จิ้นหลังจากเปิดสถานะ การใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะทำให้ราคาชำระบัญชีเข้าใกล้ราคาเข้า ทำให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น
ในโหมดข้ามมาร์จิ้น วิธีการทำงานของ "เลเวอเรจที่มีประสิทธิผล" มีดังนี้:
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้มี 10 USDT ในบัญชีของตน ในโหมดมาร์จิ้นข้าม หากเลือกเลเวอเรจ 10 เท่าเพื่อเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่า 10 USDT มาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งนั้นจะถูกคำนวณดังนี้:
มาร์จิ้นเริ่มต้น = มูลค่าตำแหน่ง / เลเวอเรจ = 10 USDT / 10 = 1 USDT
ซึ่งหมายความว่า 1 USDT จากบัญชีผู้ใช้จะถูกล็อคเป็นหลักประกัน ในขณะที่ 9 USDT ที่เหลือจะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งอื่นๆ
เนื่องจากผู้ใช้ทำการซื้อขายในโหมดมาร์จิ้นข้าม ดังนั้นยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจึงทำหน้าที่เป็นมาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน ซึ่งหมายความว่า 10 USDT ทั้งหมดในบัญชีฟิวเจอร์สสามารถนำไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงของตำแหน่งได้ ดังนั้น แม้ว่าจะเลือกเลเวอเรจ 10 เท่า แต่เลเวอเรจจริงกลับคำนวณได้ดังนี้:
เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ = ยอดคงเหลือในบัญชี / มูลค่าตำแหน่ง = 10 USDT / 10 USDT = 1
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในโหมดมาร์จิ้นข้าม อัตราเลเวอเรจไม่ได้กำหนดราคาการชำระบัญชีโดยตรง อย่างไรก็ตาม ราคาการชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับมาร์จิ้นที่มีอยู่ในบัญชีและมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดอยู่เป็นหลัก
ผู้ใช้ A ซื้อ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส 80,000 สัญญา ที่ราคา 10,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 50 เท่า ณ จุดนี้ ขนาดตำแหน่งอยู่ที่ 80,000 สัญญา ซึ่งอยู่ในระดับ 1 ในรายการขีดจำกัดความเสี่ยง (ช่วงขนาดตำแหน่ง: 0-100,000 ต่อ). ดังนั้นอัตราส่วนกำไรบำรุงรักษาสำหรับตำแหน่งนี้คือ 0.5% ภายใต้ Tier 1
ต่อมา เมื่อราคา BTCUSDT เพิ่มขึ้น ผู้ใช้ A จะเพิ่มตำแหน่งเป็น 40,000 ต่อ (ทำให้ขนาดตำแหน่งรวมเป็น 120,000 สัญญา) ซึ่งอยู่ในระดับ 2 ในรายการขีดจำกัดความเสี่ยง (ช่วงขนาดตำแหน่ง: 100,000-200,000 สัญญา) ส่งผลให้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 1% ภายใต้ Tier 2
ในระยะนี้ หากตำแหน่งถึงเกณฑ์การชำระบัญชี การชำระบัญชีก็จะเกิดขึ้น เนื่องจากตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า จึงใช้การชำระบัญชีแบบแบ่งระดับ ระบบจะทำการชำระบัญชี 20,000 สัญญาก่อน (ส่วนในระดับปัจจุบัน) หลังจากการชำระบัญชีบางส่วนนี้ ขนาดตำแหน่งจะลดลงเหลือ 100,000 สัญญาโดยย้ายกลับไปที่ระดับ 1 ซึ่งอัตราส่วนมาร์จิ้นการรักษาระดับจะลดลงจาก 1% เหลือ 0.5% จากนั้นระบบจะประเมินตำแหน่งที่เหลือใหม่อีกครั้ง หากยังอยู่ภายใต้การชำระบัญชี ตำแหน่งที่เหลือก็จะถูกชำระบัญชีเช่นกัน หากไม่เป็นเช่นนั้น ตำแหน่งที่เหลือจะยังคงอยู่
เมื่อคุณตั้งค่าหน่วยสัญญาของคุณเป็น USDT แทนที่จะเป็นปริมาณหรือต่อเนื่องในการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีมาร์จิ้น USDT ปริมาณที่ชำระแล้วที่แสดงในประวัติตำแหน่งอาจแตกต่างจากปริมาณเปิดของคุณ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะในขณะที่คุณถือโทเค็นจำนวนเท่าเดิม มูลค่าของโทเค็นจะเปลี่ยนแปลงตามราคาที่ผันผวน เนื่องจากจำนวนเงินที่ชำระบัญชี (มูลค่าตำแหน่ง) คำนวณโดยการคูณปริมาณโทเค็นด้วยราคาการดำเนินการโดยเฉลี่ย จำนวนเงินที่ชำระบัญชีสุดท้ายจึงมักจะแตกต่างจากขนาดตำแหน่งเริ่มต้นของคุณ
ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายฟิวเจอร์ส สิ่งสำคัญคือการกำหนดความคาดหวังในการลงทุนที่สมจริงและดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เนื่องจากตลาดฟิวเจอร์สมีความผันผวนสูง ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าตลาดจะประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง การสูญเสียของคุณก็ยังคงอยู่ในช่วงที่สามารถควบคุมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการชำระบัญชี โปรดดูที่: วิธีป้องกันการชำระบัญชีในการซื้อขายล่วงหน้า
คุณสามารถลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีได้โดยการเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติมหรือลดเลเวอเรจการเปิดบัญชีของคุณ การทำเช่นนี้จะเพิ่มระยะห่างระหว่างราคาการชำระบัญชีและราคาตลาด ทำให้โอกาสเกิดการชำระบัญชีมีน้อยลง
การกำหนดราคาจุดตัดขาดทุนเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี ช่วยให้คุณจำกัดการสูญเสียและลดความเสี่ยงที่ตำแหน่งของคุณจะถูกชำระบัญชี
โปรดทราบว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือรับกำไรอาจล้มเหลวในการดำเนินการเนื่องจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรงหรือขนาดตำแหน่งไม่เพียงพอที่จะปิด หากดำเนินการสำเร็จ คำสั่งจะถูกดำเนินการเป็นคำสั่งตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคำสั่งซื้อขายในตลาดได้รับผลกระทบจากความผันผวน ราคาที่ส่งจริงอาจแตกต่างจากราคาหยุดการขาดทุนที่คุณกำหนด
ในส่วนการตั้งค่าของหน้าการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการชำระบัญชีและกำหนดอัตราส่วนมาร์จิ้นได้ เมื่ออัตราส่วนการรักษาระดับของตำแหน่งถึงหรือเกินเกณฑ์ที่คุณกำหนด MEXC จะส่งการแจ้งเตือน แต่ละตำแหน่งสามารถรับการแจ้งเตือนได้สูงสุดหนึ่งครั้งทุก ๆ 30 นาที
เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็มีความเสี่ยงตามมาด้วยเช่นกัน เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่แพลตฟอร์มจัดเตรียมไว้ให้ และนำกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระบัญชี