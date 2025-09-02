การเทรด Futures คืออะไร

ในบทความนี้ คุณจะสำรวจพื้นฐานการเทรด Futures ด้วย MEXC Learn คู่มือง่ายๆ นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดาย
Futures คือรูปแบบหนึ่งของสัญญาอนุพันธ์ที่กำหนดให้ฝ่ายเทรดทำธุรกรรมสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นในวันที่และอัตราที่แน่นอนในอนาคต ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามราคาที่กำหนดไว้เมื่อทำการจองสัญญาเทรด Futures เงื่อนไขนี้หมายความว่าต้องชำระราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยไม่คำนึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์
สัญญาเทรด Futures สามารถใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพหรือตราสารทางการเงินใดๆ ก็ได้ สัญญาเหล่านี้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงจำนวนสินทรัพย์ที่ครอบคลุมโดยสัญญา สัญญาเทรด Futures มีการเทรดกันทั่วไปในตลาดเทรด Futures เช่น ตลาดที่ MEXC เสนอ
สัญญาเทรด Futures เป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ตกต่ำ นอกจากนี้ ผู้ค้ายังใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อปกป้องการเทรดปกติของพวกเขาจากความผันผวนของราคาอีกด้วย
สัญญาเทรด Futures ช่วยให้ผู้เทรดสามารถกำหนดราคาสินทรัพย์ในสัญญาได้ สินทรัพย์ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเทรดกันทั่วไป เช่น น้ำมัน ทองคำ เงิน ข้าวโพด น้ำตาล และฝ้าย สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นหุ้น คู่สกุลเงิน คริปโตเคอเรนซี และพันธบัตรรัฐบาล
สัญญาเทรด Futures จะล็อคราคาของสินทรัพย์ใดๆ เหล่านี้ในอนาคต สัญญาเทรด Futures แบบมาตรฐานจะมีวันครบกำหนด ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าวันหมดอายุและราคาที่กำหนดไว้ วันที่ครบกำหนดหรือเดือนมักใช้ในการระบุสัญญาเทรด Futures
ยกตัวอย่างเช่น
สัญญาเทรด Futures ข้าวโพดที่หมดอายุในเดือนมกราคมเรียกว่าสัญญาเทรด Futures ข้าวโพดเดือนมกราคม
ในฐานะผู้ซื้อสัญญาในอนาคต คุณจะผูกพันที่จะเป็นเจ้าของสินค้าหรือสินทรัพย์เมื่อสัญญาครบกำหนด การเป็นเจ้าของนี้สามารถเป็นเงินสดได้และไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินทางกายภาพเสมอไป
ประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้คือผู้ซื้อสามารถขายสัญญาเทรด Futures ของตนให้กับบุคคลอื่นและหลุดพ้นจากภาระผูกพันตามสัญญาได้
แตะแอป MEXCชี้ไปที่ “Futures” ที่เมนูด้านล่าง
MEXC Futures Trading Terminal มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับนักเทรดทุกคนฟรี เทอร์มินัลเป็นมิตรกับผู้ใช้และให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
จากเว็บไซต์ MEXC：
จากแอป MEXC：
ตามที่แสดงในภาพด้านบน:
หมายเลข 1 ชี้ไปที่แถบเมนูด้านบน ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกคู่การเทรด Futures ที่คุณต้องการเทรดได้
หมายเลข 2 ชี้ไปที่ส่วนล่างของหน้าจอ ซึ่งแสดงโพสิชันและรายละเอียดคำสั่งของคุณ
หมายเลข 3 ชี้ไปที่สมุดคำสั่งเทรดทางด้านซ้ายของหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณดูภาพรวมว่าโบรกเกอร์อื่นๆ กำลังซื้อและขายอะไรอยู่ เพื่อให้คุณทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาด ณ ขณะนี้
หมายเลข 4 ชี้ไปที่ปุ่มส่งคำสั่งซึ่งอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ
หากต้องการเริ่มเทรดใน MEXC Futures คุณจะต้องโอนเงินจากบัญชี Spot ไปยังบัญชีอนุพันธ์ (สัญญา) เพื่อทำการเทรด Futures
เมื่อทำการจองคำสั่ง คุณระบุราคาและจำนวนสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรด และยืนยันโดยกดตัวเลือก “Buy/Long” หรือ “Sell/Short”
ตัวเลือก Futures มีอัตราการเลเวอเรจที่แตกต่างกันสำหรับชุดการเทรดที่แตกต่างกัน
MEXC Exchange รองรับเลเวอเรจการเทรดสูงสุดถึง 500 เท่า เลเวอเรจสูงสุดขึ้นอยู่กับ Initial Margin และ Maintenance Margin
Exchange ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโพสิชัน Long และสั้นในโหมด Cross Margin ได้ ตัวอย่างเช่น โพสิชัน Long คือ 30x และโพสิชัน Short คือ 90x เพื่อป้องกันความเสี่ยง นักเทรดสามารถปรับเลเวอเรจการเทรดได้ตั้งแต่ 90 เท่าถึง 30 เท่า
แพลตฟอร์มรองรับผู้ค้าที่มีความต้องการ Margin ที่แตกต่างกันด้วยการเสนอโหมด Margin ที่แตกต่างกัน
โหมด Cross Margin จะแบ่งปัน Margin กับโพสิชันสองโพสิชันที่เปิดเทียบกับคริปโตเคอเรนซีเดียวกัน กำไรหรือขาดทุนใดๆ จากโพสิชันสามารถนำไปใช้ปรับกับยอดคงเหลือของการค้าอื่นได้
Isolated Margin จะยอมรับ Margin ตามโพสิชันที่เปิดเท่านั้น ในกรณีขาดทุน การค้าจะขาดทุนเฉพาะกับโพสิชันที่ระบุในการชำระราคาเท่านั้น ซึ่งทำให้สมดุลของคริปโตเคอเรนซีไม่ถูกแตะต้อง นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เทรดรายใหม่ทุกคนเนื่องจากจะช่วยปกป้องยอดคงเหลือของเหรียญคริปโตหลัก
โดยการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้เทรดทุกคนจะเริ่มทำการเทรดในโหมด Margin แยกกัน
การเทรด Futures มีข้อดีมากมายที่ดึงดูดใจนักลงทุนทุกคน เนื่องจากเป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่สร้างมูลค่าตามสินทรัพย์ทางการเงินหรือทางกายภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในการขุดและการเทรดคริปโตเคอเรนซี การลดความเสี่ยงนี้ทำให้การซื้อขาย Futures มีประสิทธิภาพด้านความเสี่ยงมากขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn นำเสนอเฉพาะข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างครบถ้วนก่อนการลงทุน