Bitcoin ทะลุ 120,000 ดอลลาร์: สถาบันการเงินและนโยบายรัฐจะหนุนตลาดคริปโตขาขึ้นรอบใหม่หรือไม่?

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2025 ราคาบิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 120,000 ดอลลาร์ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติการณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลเรียลไทม์จาก MEXC ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลก ราคา BTC/USDT ในตลาดสปอตอยู่ที่ 122,559.92 ดอลลาร์สหรัฐในขณะรายงาน ขณะที่ความตื่นตัวของตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังเสียงเชียร์เรื่อง "การกลับมาของตลาดกระทิง" ครั้งใหม่นี้ เรื่องที่ลึกกว่าคือปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กำลังขับเคลื่อนรอบขาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสะสมสินทรัพย์โดยสถาบันอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังเชิงนโยบายที่เป็นบวกมากขึ้น โครงสร้างการระดมทุนที่พัฒนาไปอย่างซับซ้อน รวมถึงพฤติกรรมนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ทำให้การปรับตัวของราคาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระโดดของตัวเลข แต่คือการประเมินค่าระบบใหม่ของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่าแห่งโลกดิจิทัลที่ยกระดับขึ้นในเชิงโครงสร้าง
การพุ่งขึ้นของบิตคอยน์ในรอบนี้ไม่ได้เกิดจากข่าวดีเพียงข่าวเดียว แต่เป็นผลรวมจากปัจจัยมหภาคและปัจจัยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลายด้าน ทั้งการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง การนำบิตคอยน์มาใช้ในคลังบริษัทที่เพิ่มขึ้น การถือครอง ETF ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสัญญาณเชิงนโยบายที่เป็นบวกมากขึ้น ล้วนร่วมกันเป็นฐานรองรับของขาขึ้นเชิงโครงสร้างในรอบนี้
แตกต่างจากตลาดกระทิงในปี 2021 ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลัก รอบนี้มีลักษณะของการเป็นตลาดที่มีความเป็นสถาบันสูงขึ้น ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน และมีการเก็งกำไรน้อยลง ทุนจากโลกการเงินดั้งเดิม งบดุลของบริษัท และแนวโน้มกำกับดูแลที่เปลี่ยนไปกลายเป็นตัวแปรหลักที่ผลักดันตลาดให้เติบโตต่อ
จากรายงาน "Bitcoin Monthly" ของ ARK Invest ระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ผู้ถือครองระยะยาวควบคุมบิตคอยน์ประมาณ 74% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 15 ปี ขณะเดียวกัน สัดส่วนที่อยู่ในมือของนักเทรดระยะสั้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน RHODL ของบิตคอยน์ได้พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดของวัฏจักรนี้ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาด โดยบิตคอยน์จำนวนมากขึ้นอยู่ในมือของผู้ถือครองระยะกลางและระยะยาว ขณะที่กิจกรรมเทรดระยะสั้นยังคงซบเซา การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนวัฏจักรและการคลายตัวของแรงเก็งกำไร โดยตัวชี้วัด RHODL ซึ่งเป็นข้อมูลออนเชน จะช่วยติดตามการกระจายของบิตคอยน์ตามระยะเวลาการถือครอง สะท้อนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมและวัฏจักรของตลาด ขณะเดียวกัน การถือครองบิตคอยน์ของ ETF IBIT ภายใต้การบริหารของ BlackRock ได้ทะลุ 700,000 BTC คิดเป็น 3.33% ของอุปทานทั้งหมด ข้อมูลจาก Bloomberg ระบุว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารรายปีของ IBIT ขณะนี้แซงหน้า ETF S&P 500 (IVV) ของ BlackRock เองแล้ว ส่งผลให้ IBIT กลายเป็นตัวอย่างที่ทำกำไรได้จริงสำหรับการรุกเข้าสู่ตลาดคริปโตของโลกการเงินดั้งเดิม
ETF ไม่เพียงเปิดช่องทางการลงทุนที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับสถาบัน แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่บิตคอยน์มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม นักลงทุนเริ่มมองบิตคอยน์ควบคู่กับหุ้นเทคโนโลยีเติบโตมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยอนาคต
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ผู้เล่นจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้เริ่มคลื่นการนำบิตคอยน์มาใช้ในคลังบริษัทระลอกใหม่ ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน ทั้งโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ อาหาร การแพทย์ และการผลิต:
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากเม็กซิโกอย่าง Murano เปิดตัวโครงการ SEPA มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และได้ซื้อบิตคอยน์ 21 BTC
Metaplanet ของญี่ปุ่นถือครองบิตคอยน์เกิน 2,200 BTC แล้ว และได้เปลี่ยนบทบาทอย่างเป็นทางการเป็นบริษัทคลังบิตคอยน์
บริษัทที่ดำเนินงานในจีน ฮ่องกง และสหรัฐฯ อย่าง DDC, บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ Semler Scientific และผู้ดูแลกลยุทธ์ควอนต์ Hilbert Group ต่างก็ประกาศซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติม
แม้แต่ผู้ผลิตในเซินเจิ้น บริษัทเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ Webus และแพลตฟอร์มคริปโตรุ่นเก๋าอย่าง Bakkt ก็เข้าร่วมในแนวโน้มนี้เช่นกัน
เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้คือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบริษัทต่อสภาพคล่องและการเพิ่มมูลค่าทุน ท่ามกลางบริบทของดอลลาร์ที่แข็ง ดอกเบี้ยที่อยู่จุดสูงสุด และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนตัวลง บิตคอยน์จึงถูกมองมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ต้านเงินเฟ้อได้ มีสภาพคล่องสูง และมีข้อได้เปรียบด้านการกำหนดราคาระดับโลก กำลังเปลี่ยนสถานะจากสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมาเป็นเครื่องมือสำรองขององค์กร
ในสัปดาห์ของวันที่ 14 กรกฎาคม รัฐสภาสหรัฐฯ เตรียมจัด "สัปดาห์คริปโต" โดยร่างกฎหมาย GENIUS Act และ CLARITY Act กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยประธานาธิบดีและวุฒิสภาตามลำดับ แม้กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะตั้งสำรองบิตคอยน์ในเชิงยุทธศาสตร์จะเริ่มแผ่วลง แต่การอภิปรายเชิงนโยบายที่ยังคงดำเนินอยู่ก็ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดต่อเส้นทางที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมาย
เส้นแบ่งด้านกำกับดูแลกำลังค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น และสินทรัพย์คริปโตอาจเข้าใกล้สถานะ "กึ่งอธิปไตย" มากขึ้น โดยเฉพาะผ่านความก้าวหน้าในการรับรองทางบัญชีระดับองค์กร และการอนุญาตให้มีการจัดซื้อในระดับรัฐ
ข้อมูลออนเชนสนับสนุนมุมมองต่อแนวโน้มขาขึ้นเชิงโครงสร้าง โดยตามข้อมูลจาก Coinglass ระหว่างที่ราคาบิตคอยน์พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ มีการล้างพอร์ตชอร์ตมากกว่า 340 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวอย่างของภาวะชอร์ตสควีซแบบคลาสสิก และสะท้อนว่าแรงส่งของตลาดได้เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยีและภาค AI ของสหรัฐฯ ที่นำโดย Nvidia ได้กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นภายนอกที่ช่วยหนุนการพุ่งขึ้นของบิตคอยน์ มูลค่าตลาดของ Nvidia ทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลทางอ้อมต่อการเพิ่มขึ้นของความต้องการเสี่ยงในตลาดโดยรวม ความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยน์กับสินทรัพย์เทคโนโลยีในรอบวัฏจักรนี้จึงยิ่งแน่นแฟ้นเป็นพิเศษ
การพุ่งทะลุระดับ 120,000 ดอลลาร์ของบิตคอยน์ในครั้งนี้สะท้อนผลรวมของการปรับโครงสร้างทุน แรงขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การจัดสรรงบดุลของภาคธุรกิจ และการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงในตลาด แม้อาจมีการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น แต่ในมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว บทบาทของบิตคอยน์ในฐานะ "หลักยึดมูลค่าดิจิทัลระดับโลก" กำลังมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อมองไปข้างหน้า ท่ามกลางการเข้าสู่ตลาดของสถาบันการเงินรายใหม่ กรอบกำกับดูแลที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และตรรกะการจัดสรรสินทรัพย์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บิตคอยน์อาจเข้าสู่ “ตลาดกระทิงเชิงสถาบันอย่างแท้จริง” ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 และในจุดนั้น บิตคอยน์จะไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไร แต่กลายเป็นการจัดสรรเชิงกลยุทธ์ของทุนกระแสหลักทั่วโลก
