ZTX Pris idag

Livepriset för ZTX (ZTX) idag är --, med en förändring på 4.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZTX till USD är-- per ZTX.

ZTX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,220,295, med ett cirkulerande utbud på 4.20B ZTX. Under de senaste 24 timmarna handlades ZTX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03870653, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZTX med -1.27% under den senaste timmen och -13.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZTX (ZTX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Cirkulationsutbud 4.20B 4.20B 4.20B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

