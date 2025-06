Zeus (SN18) Prisprestanda i USD

Under dagen var prisförändringen på Zeus till USD $ -0.269953049520971.

Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Zeus till USD $ 0.

Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Zeus till USD $ 0.

Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Zeus till USD $ 0.

Period Ändra (USD) Ändra (%) Idag $ -0.269953049520971 -13.98% 30 dagar $ 0 -- 60 dagar $ 0 -- 90 dagar $ 0 --

Zeus (SN18) Prisanalys

Upptäck den senaste prisanalysen av Zeus: Lägsta och högsta under 24 timmar, ATH och dagliga förändringar:

lägsta under 24-timmar $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 högsta under 24-timmar $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 All Time High $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Prisförändring (1H) -0.53% Prisändring (1D) -13.98% Prisändring (7D) -29.04%

Zeus (SN18) Marknadsinformation

Djupdyk i marknadsstatistiken: marknadsvärde, 24 timmars volym och utbud: