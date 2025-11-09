whatever Pris idag

Livepriset för whatever (WHATEVER) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WHATEVER till USD är-- per WHATEVER.

whatever rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 459,645, med ett cirkulerande utbud på 999.96M WHATEVER. Under de senaste 24 timmarna handlades WHATEVER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0026641, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WHATEVER med -- under den senaste timmen och -15.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

whatever (WHATEVER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 459.65K$ 459.65K $ 459.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 459.65K$ 459.65K $ 459.65K Cirkulationsutbud 999.96M 999.96M 999.96M Totalt utbud 999,955,432.40607 999,955,432.40607 999,955,432.40607

