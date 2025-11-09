WeWay Pris idag

Livepriset för WeWay (WWY) idag är --, med en förändring på 7.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WWY till USD är-- per WWY.

WeWay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,842, med ett cirkulerande utbud på 6.82B WWY. Under de senaste 24 timmarna handlades WWY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.080202, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WWY med -0.10% under den senaste timmen och -9.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WeWay (WWY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.84K$ 76.84K $ 76.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 78.89K$ 78.89K $ 78.89K Cirkulationsutbud 6.82B 6.82B 6.82B Totalt utbud 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Det aktuella börsvärdet för WeWay är $ 76.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WWY är 6.82B, med ett totalt utbud på 6999999999.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 78.89K.