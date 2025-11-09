weldr Pris idag

Livepriset för weldr (WLDR) idag är --, med en förändring på 4.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WLDR till USD är-- per WLDR.

weldr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,929.71, med ett cirkulerande utbud på 100.00B WLDR. Under de senaste 24 timmarna handlades WLDR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000404, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WLDR med +0.32% under den senaste timmen och -18.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

weldr (WLDR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

