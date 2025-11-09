Waveform by Virtuals Pris idag

Livepriset för Waveform by Virtuals (WAVE) idag är $ 0.00500343, med en förändring på 23.80% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAVE till USD är$ 0.00500343 per WAVE.

Waveform by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,995,448, med ett cirkulerande utbud på 1.00B WAVE. Under de senaste 24 timmarna handlades WAVE mellan $ 0.00487289 (lägsta) och $ 0.00669666 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01712062, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00486369.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAVE med -4.53% under den senaste timmen och -19.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Waveform by Virtuals (WAVE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

