Wat Pris idag

Livepriset för Wat (WAT) idag är --, med en förändring på 11.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAT till USD är-- per WAT.

Wat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 183,175, med ett cirkulerande utbud på 420.69B WAT. Under de senaste 24 timmarna handlades WAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAT med +14.74% under den senaste timmen och -14.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wat (WAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 183.18K$ 183.18K $ 183.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 183.18K$ 183.18K $ 183.18K Cirkulationsutbud 420.69B 420.69B 420.69B Totalt utbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Wat är $ 183.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAT är 420.69B, med ett totalt utbud på 420690000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 183.18K.