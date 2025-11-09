Vortex Pris idag

Livepriset för Vortex (VORTEX) idag är $ 0.00000137, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VORTEX till USD är$ 0.00000137 per VORTEX.

Vortex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,689.0, med ett cirkulerande utbud på 10.00B VORTEX. Under de senaste 24 timmarna handlades VORTEX mellan $ 0.00000135 (lägsta) och $ 0.00000139 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0003032, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000108.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VORTEX med 0.00% under den senaste timmen och -8.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vortex (VORTEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Vortex är $ 13.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VORTEX är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.69K.