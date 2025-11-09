VCRED Pris idag

Livepriset för VCRED (VCRED) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VCRED till USD är$ 1.0 per VCRED.

VCRED rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,600,261, med ett cirkulerande utbud på 12.60M VCRED. Under de senaste 24 timmarna handlades VCRED mellan $ 0.997383 (lägsta) och $ 1.003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.006, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.983628.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VCRED med +0.02% under den senaste timmen och -0.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VCRED (VCRED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Cirkulationsutbud 12.60M 12.60M 12.60M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

