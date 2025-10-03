Utforska Tx24(TXT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TXT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Tx24(TXT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TXT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Tx24 (TXT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tx24(TXT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 684.26K $ 684.26K $ 684.26K Totalt utbud: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerande utbud $ 82.00M $ 82.00M $ 82.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Högsta någonsin: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Lägsta någonsin: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Aktuellt pris: $ 0.00834423 $ 0.00834423 $ 0.00834423 Läs mer om priset på Tx24(TXT) Köp TXT nu! Tx24 (TXT) Information Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Officiell webbplats: https://www.tx24.io Tx24 (TXT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tx24 (TXT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TXT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TXT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TXT:s tokenomics, utforska TXT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TXT Vill du veta vart TXT kan vara på väg? På TXT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TXT-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn