TNC Pris idag

Livepriset för TNC (TECHIE) idag är $ 0.00013003, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TECHIE till USD är$ 0.00013003 per TECHIE.

TNC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,560.65, med ett cirkulerande utbud på 72.97M TECHIE. Under de senaste 24 timmarna handlades TECHIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00348034, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006904.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TECHIE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TNC (TECHIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Cirkulationsutbud 72.97M 72.97M 72.97M Totalt utbud 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för TNC är $ 9.56K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TECHIE är 72.97M, med ett totalt utbud på 200000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.01K.