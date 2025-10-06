Swarm Network Pris idag

Livepriset för Swarm Network (TRUTH) idag är $ 0.03736, med en förändring på 61.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUTH till USD är$ 0.03736 per TRUTH.

Swarm Network rankas för närvarande nr.558 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRUTH. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUTH mellan $ 0.01785 (lägsta) och $ 0.03912 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023205670279458693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.010282833131671878.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUTH med -1.06% under den senaste timmen och +181.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.83M.

Swarm Network (TRUTH) Marknadsinformation

Rank No.558 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Marknadsvärde efter full utspädning $ 373.60M$ 373.60M $ 373.60M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SUI

