Livepriset för Swarm Network idag är 0.03736 USD.TRUTH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TRUTH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Swarm Network Logotyp

Swarm Network-kurs(TRUTH)

1 TRUTH-till-USD pris i realtid:

Swarm Network (TRUTH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:46 (UTC+8)

Swarm Network Pris idag

Livepriset för Swarm Network (TRUTH) idag är $ 0.03736, med en förändring på 61.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUTH till USD är$ 0.03736 per TRUTH.

Swarm Network rankas för närvarande nr.558 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRUTH. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUTH mellan $ 0.01785 (lägsta) och $ 0.03912 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023205670279458693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.010282833131671878.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUTH med -1.06% under den senaste timmen och +181.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.83M.

Swarm Network (TRUTH) Marknadsinformation

No.558

SUI

Det aktuella börsvärdet för Swarm Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.83M. Det cirkulerande utbudet av TRUTH är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 373.60M.

Swarm Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
Swarm Network (TRUTH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Swarm Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0144794+61.85%
30 dagar$ +0.02405+180.69%
60 dagar$ +0.03236+647.20%
90 dagar$ +0.03236+647.20%
Swarm Network Prisförändring idag

Idag registrerade TRUTH en förändring med $ +0.0144794 (+61.85%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Swarm Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.02405 (+180.69%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Swarm Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TRUTH med $ +0.03236(+647.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Swarm Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03236 (+647.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Swarm Network (TRUTH)?

Kolla in sidan Swarm Network Prishistorik nu.

AI-analys för Swarm Network

AI-drivna insikter som analyserar Swarm Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Swarm Networks priser?

Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.

Network Utility: Usage of Swarm's decentralized storage services drives demand for TRUTH tokens needed for network operations.

Technology Development: Protocol upgrades, performance improvements, and new features affect investor confidence and adoption rates.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, regulatory news, and investor sentiment toward decentralized storage solutions.

Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin, Storj, and Arweave influences market positioning.

Partnerships: Integration with dApps, enterprise adoption, and strategic collaborations can boost token utility and demand.

Tokenomics: Reward mechanisms, inflation rates, and token burning events affect long-term supply dynamics.

Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations, especially regarding decentralized networks and data storage compliance.

Varför vill folk veta Swarm Networks pris idag?

People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Swarm Network

Swarm Network (TRUTH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRUTH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Swarm Network (TRUTH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Swarm Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Swarm Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TRUTH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Swarm Network Price Prediction.

Om Swarm Network

TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.

Hur man köper och investerar Swarm Network

Är du redo att komma igång med Swarm Network? Att köpa TRUTH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Swarm Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Swarm Network (TRUTH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Swarm Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Swarm Network

Genom att äga Swarm Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Swarm Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Swarm Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Swarm Network webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Swarm Network

Hur mycket kommer 1 Swarm Network att vara värd år 2030?
Om Swarm Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Swarm Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:46 (UTC+8)

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

