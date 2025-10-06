Stockify (STK) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00002441 $ 0.00002441 $ 0.00002441 lägsta under 24-timmar $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 högsta under 24-timmar $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 All Time High $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Lägsta pris $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Prisförändring (1H) +0.73% Prisändring (1D) -2.62% Prisändring (7D) -5.29% Prisändring (7D) -5.29%

Stockify (STK) priset i realtid är $0.00002464. Under de senaste 24 timmarna har STK handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00002441 och en högsta nivå på $ 0.00002613, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. STKs högsta pris genom tiderna är $ 0.00073727, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.0000235.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har STK förändrats med +0.73% under den senaste timmen, -2.62% under 24 timmar och -5.29% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Stockify (STK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Cirkulationsutbud 999.34M 999.34M 999.34M Totalt utbud 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Det aktuella börsvärdet för Stockify är $ 24.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STK är 999.34M, med ett totalt utbud på 999339067.496904. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.63K.