Livepriset för Stockify idag är 0.00002464 USD. Följ kursuppdateringar för STK-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska STK prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Stockify idag är 0.00002464 USD. Följ kursuppdateringar för STK-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska STK prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om STK

STK prisinformation

STK officiell webbplats

STK tokenomics

STK Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Stockify Logotyp

Stockify Pris (STK)

Onoterad

1 STK-till-USD pris i realtid:

--
----
-2.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Stockify (STK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:39:14 (UTC+8)

Stockify (STK) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00002441
$ 0.00002441$ 0.00002441
lägsta under 24-timmar
$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613
högsta under 24-timmar

$ 0.00002441
$ 0.00002441$ 0.00002441

$ 0.00002613
$ 0.00002613$ 0.00002613

$ 0.00073727
$ 0.00073727$ 0.00073727

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

+0.73%

-2.62%

-5.29%

-5.29%

Stockify (STK) priset i realtid är $0.00002464. Under de senaste 24 timmarna har STK handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00002441 och en högsta nivå på $ 0.00002613, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. STKs högsta pris genom tiderna är $ 0.00073727, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.0000235.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har STK förändrats med +0.73% under den senaste timmen, -2.62% under 24 timmar och -5.29% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Stockify (STK) Marknadsinformation

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

--
----

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Det aktuella börsvärdet för Stockify är $ 24.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STK är 999.34M, med ett totalt utbud på 999339067.496904. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.63K.

Stockify (STK) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Stockify till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Stockify till USD $ -0.0000091480.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Stockify till USD $ -0.0000173095.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Stockify till USD $ -0.0001148757286389956.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.62%
30 dagar$ -0.0000091480-37.12%
60 dagar$ -0.0000173095-70.24%
90 dagar$ -0.0001148757286389956-82.33%

Vad är Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Stockify (STK) resurs

Officiell webbplats

Stockify Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Stockify (STK) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Stockify (STK) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Stockify.

Kontrollera Stockify prisprognosen nu!

STK till lokala valutor

Stockify (STK) Tokenomics

Förståelsen för Stockify(STK):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om STK-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Stockify (STK)

Hur mycket är Stockify (STK) värd idag?
Livepriset för STK i USD är 0.00002464 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella STK-till-USD-priset?
Det aktuella priset för STK till USD är $ 0.00002464. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Stockify?
Börsvärdet för STK är $ 24.63K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av STK?
Det cirkulerande utbudet av STK är 999.34M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för STK?
STK uppnådde ett ATH-pris på 0.00073727 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för STK
STK såg ett lägstapris på 0.0000235 USD.
Vad är handelsvolymen för STK?
Live 24-timmars handelsvolym för STK är -- USD.
Kommer STK att gå högre i år?
STK kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in STK prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:39:14 (UTC+8)

Stockify (STK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.