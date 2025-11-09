stabble Pris idag

Livepriset för stabble (STB) idag är $ 0.00396855, med en förändring på 17.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STB till USD är$ 0.00396855 per STB.

stabble rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 392,080, med ett cirkulerande utbud på 98.80M STB. Under de senaste 24 timmarna handlades STB mellan $ 0.00392857 (lägsta) och $ 0.00481911 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04127941, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00301014.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STB med -- under den senaste timmen och -35.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

stabble (STB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 392.08K$ 392.08K $ 392.08K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Cirkulationsutbud 98.80M 98.80M 98.80M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för stabble är $ 392.08K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STB är 98.80M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.98M.