Squill Pris idag

Livepriset för Squill (SQUILL) idag är $ 0.094935, med en förändring på 0.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SQUILL till USD är$ 0.094935 per SQUILL.

Squill rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 336,323, med ett cirkulerande utbud på 3.54M SQUILL. Under de senaste 24 timmarna handlades SQUILL mellan $ 0.094443 (lägsta) och $ 0.095789 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.523435, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.069945.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SQUILL med -- under den senaste timmen och -16.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Squill (SQUILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 336.32K$ 336.32K $ 336.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 949.35K$ 949.35K $ 949.35K Cirkulationsutbud 3.54M 3.54M 3.54M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

