SPICE Pris idag

Livepriset för SPICE (SPICE) idag är $ 0.00001078, med en förändring på 11.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPICE till USD är$ 0.00001078 per SPICE.

SPICE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 181,328, med ett cirkulerande utbud på 16.83B SPICE. Under de senaste 24 timmarna handlades SPICE mellan $ 0.0000107 (lägsta) och $ 0.00001242 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00058222, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000957.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPICE med +0.00% under den senaste timmen och -2.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPICE (SPICE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 748.13K$ 748.13K $ 748.13K Cirkulationsutbud 16.83B 16.83B 16.83B Totalt utbud 69,419,656,521.44554 69,419,656,521.44554 69,419,656,521.44554

