SparkDEX Pris idag

Livepriset för SparkDEX (SPRK) idag är $ 0.02515843, med en förändring på 0.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPRK till USD är$ 0.02515843 per SPRK.

SparkDEX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,675,512, med ett cirkulerande utbud på 66.86M SPRK. Under de senaste 24 timmarna handlades SPRK mellan $ 0.024771 (lägsta) och $ 0.02567742 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04726344, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01998888.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPRK med +0.22% under den senaste timmen och +5.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SparkDEX (SPRK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.95M$ 24.95M $ 24.95M Cirkulationsutbud 66.86M 66.86M 66.86M Totalt utbud 995,435,085.0 995,435,085.0 995,435,085.0

Det aktuella börsvärdet för SparkDEX är $ 1.68M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPRK är 66.86M, med ett totalt utbud på 995435085.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.95M.