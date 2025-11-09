Sovryn Pris idag

Livepriset för Sovryn (SOV) idag är $ 0.144034, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOV till USD är$ 0.144034 per SOV.

Sovryn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,180,648, med ett cirkulerande utbud på 49.71M SOV. Under de senaste 24 timmarna handlades SOV mellan $ 0.143699 (lägsta) och $ 0.147659 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 43.98, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.087564.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOV med -0.37% under den senaste timmen och -3.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sovryn (SOV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Cirkulationsutbud 49.71M 49.71M 49.71M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sovryn är $ 7.18M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SOV är 49.71M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.44M.