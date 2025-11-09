Baserat på din prognos, kan Sovryn potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.144138 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Sovryn potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.151344 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SOV $ 0.158912 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SOV $ 0.166857 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOV $ 0.175200 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOV $ 0.183960 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Sovryn potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.299652.

År 2050 skulle priset på Sovryn potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.488102.