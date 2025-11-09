sonar Pris idag

Livepriset för sonar (S0X) idag är --, med en förändring på 0.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för S0X till USD är-- per S0X.

sonar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,393.65, med ett cirkulerande utbud på 947.27M S0X. Under de senaste 24 timmarna handlades S0X mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig S0X med -- under den senaste timmen och -65.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

sonar (S0X) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K Cirkulationsutbud 947.27M 947.27M 947.27M Totalt utbud 999,943,975.49297 999,943,975.49297 999,943,975.49297

Det aktuella börsvärdet för sonar är $ 9.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av S0X är 947.27M, med ett totalt utbud på 999943975.49297. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.92K.