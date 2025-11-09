BörsDEX+
Livepriset för sonar idag är 0 USD.S0X börsvärdet är 9,393.65 USD. Följ prisuppdateringar för S0X till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om S0X

S0X prisinformation

Vad är S0X

S0X whitepaper

S0X officiell webbplats

S0X tokenomics

S0X Prisförutsägelse

sonar Logotyp

sonar Pris (S0X)

Onoterad

1 S0X-till-USD pris i realtid:

--
----
+0.30%1D
USD
sonar (S0X) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:46:05 (UTC+8)

sonar Pris idag

Livepriset för sonar (S0X) idag är --, med en förändring på 0.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för S0X till USD är-- per S0X.

sonar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,393.65, med ett cirkulerande utbud på 947.27M S0X. Under de senaste 24 timmarna handlades S0X mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig S0X med -- under den senaste timmen och -65.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

sonar (S0X) Marknadsinformation

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

--
----

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.49297
999,943,975.49297 999,943,975.49297

Det aktuella börsvärdet för sonar är $ 9.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av S0X är 947.27M, med ett totalt utbud på 999943975.49297. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.92K.

sonar Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.36%

-65.56%

-65.56%

sonar (S0X) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.36%
30 dagar$ 0-88.80%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för sonar

sonar (S0X) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för S0X $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
sonar (S0X) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på sonar potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som sonar kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för S0X prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på sonar Price Prediction.

Vad är sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

Folk frågar också: Andra frågor om sonar

Hur mycket kommer 1 sonar att vara värd år 2030?
Om sonar skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella sonar-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:46:05 (UTC+8)

sonar (S0X) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

