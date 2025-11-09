sonar Pris (S0X)
Livepriset för sonar (S0X) idag är --, med en förändring på 0.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för S0X till USD är-- per S0X.
sonar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,393.65, med ett cirkulerande utbud på 947.27M S0X. Under de senaste 24 timmarna handlades S0X mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig S0X med -- under den senaste timmen och -65.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för sonar är $ 9.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av S0X är 947.27M, med ett totalt utbud på 999943975.49297. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.92K.
--
+0.36%
-65.56%
-65.56%
Under dagen var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på sonar till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+0.36%
|30 dagar
|$ 0
|-88.80%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på sonar potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
SONAR – On-chain Made Simple
SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.
SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:
“What tokens are inside this wallet?”
“Who are the top holders of this contract?”
“Show me recent inflows and outflows for this address.”
The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.
Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:
Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.
Place swaps and positions through Jupiter.
Buy and sell meme tokens on Pump.fun.
This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.
SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.
Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.
In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.
With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.
