Smart Layer Network Pris idag

Livepriset för Smart Layer Network (SLN) idag är $ 0.01361668, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLN till USD är$ 0.01361668 per SLN.

Smart Layer Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,072,304, med ett cirkulerande utbud på 78.76M SLN. Under de senaste 24 timmarna handlades SLN mellan $ 0.01304526 (lägsta) och $ 0.01595775 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.46, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01234428.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLN med +0.09% under den senaste timmen och -7.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Smart Layer Network (SLN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Cirkulationsutbud 78.76M 78.76M 78.76M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

