Shack Token Pris idag

Livepriset för Shack Token (SHACK) idag är $ 0.02805967, med en förändring på 2.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHACK till USD är$ 0.02805967 per SHACK.

Shack Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,173,057, med ett cirkulerande utbud på 398.65M SHACK. Under de senaste 24 timmarna handlades SHACK mellan $ 0.02764981 (lägsta) och $ 0.02940135 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03822927, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00495461.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHACK med -0.05% under den senaste timmen och +2.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Shack Token (SHACK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.17M$ 11.17M $ 11.17M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.03M$ 28.03M $ 28.03M Cirkulationsutbud 398.65M 398.65M 398.65M Totalt utbud 999,993,997.83224 999,993,997.83224 999,993,997.83224

