Livepriset för Robotexon (ROX) idag är $ 0.0032362, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROX till USD är$ 0.0032362 per ROX.

Robotexon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 226,693, med ett cirkulerande utbud på 70.00M ROX. Under de senaste 24 timmarna handlades ROX mellan $ 0.00322757 (lägsta) och $ 0.00330548 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03880303, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00291126.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROX med -0.01% under den senaste timmen och -22.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Robotexon (ROX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 226.69K$ 226.69K $ 226.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 323.85K$ 323.85K $ 323.85K Cirkulationsutbud 70.00M 70.00M 70.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Robotexon är $ 226.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ROX är 70.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 323.85K.