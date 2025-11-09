Reply Pris idag

Livepriset för Reply (REPLY) idag är --, med en förändring på 13.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REPLY till USD är-- per REPLY.

Reply rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,126, med ett cirkulerande utbud på 96.68B REPLY. Under de senaste 24 timmarna handlades REPLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REPLY med -0.23% under den senaste timmen och -13.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Reply (REPLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.13K$ 62.13K $ 62.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 64.26K$ 64.26K $ 64.26K Cirkulationsutbud 96.68B 96.68B 96.68B Totalt utbud 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

