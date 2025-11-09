RAGE GUY Pris idag

Livepriset för RAGE GUY (RAGE) idag är $ 0.00113126, med en förändring på 8.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RAGE till USD är$ 0.00113126 per RAGE.

RAGE GUY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,113,279, med ett cirkulerande utbud på 984.02M RAGE. Under de senaste 24 timmarna handlades RAGE mellan $ 0.00110448 (lägsta) och $ 0.00137286 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00592337, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RAGE med -0.33% under den senaste timmen och -23.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RAGE GUY (RAGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Cirkulationsutbud 984.02M 984.02M 984.02M Totalt utbud 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

