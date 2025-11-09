QPAY Pris idag

Livepriset för QPAY (QPAY) idag är --, med en förändring på 1.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QPAY till USD är-- per QPAY.

QPAY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 113,140, med ett cirkulerande utbud på 1.00B QPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades QPAY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00229527, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QPAY med -0.10% under den senaste timmen och -24.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

QPAY (QPAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 113.14K$ 113.14K $ 113.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 113.14K$ 113.14K $ 113.14K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

