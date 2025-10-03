Utforska Pumpkin(PKIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PKIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pumpkin(PKIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PKIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pumpkin (PKIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Pumpkin(PKIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Pumpkin (PKIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pumpkin(PKIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 694.91K $ 694.91K $ 694.91K Totalt utbud: $ 934.39M $ 934.39M $ 934.39M Cirkulerande utbud $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (värdering efter full utspädning): $ 742.58K $ 742.58K $ 742.58K Högsta någonsin: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Lägsta någonsin: $ 0.00061488 $ 0.00061488 $ 0.00061488 Aktuellt pris: $ 0.00079772 $ 0.00079772 $ 0.00079772 Läs mer om priset på Pumpkin(PKIN) Köp PKIN nu! Pumpkin (PKIN) Information Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Pumpkin (PKIN) Information

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project's lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Officiell webbplats: https://pumpkin.fun Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb Pumpkin (PKIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pumpkin (PKIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PKIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PKIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PKIN:s tokenomics, utforska PKIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PKIN Vill du veta vart PKIN kan vara på väg? På PKIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PKIN-tokens prisförutsägelse nu! 