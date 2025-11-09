Pumpit Pris idag

Livepriset för Pumpit (PUMPIT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUMPIT till USD är-- per PUMPIT.

Pumpit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,130.63, med ett cirkulerande utbud på 714.25M PUMPIT. Under de senaste 24 timmarna handlades PUMPIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUMPIT med -- under den senaste timmen och +0.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pumpit (PUMPIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Cirkulationsutbud 714.25M 714.25M 714.25M Totalt utbud 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Det aktuella börsvärdet för Pumpit är $ 7.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PUMPIT är 714.25M, med ett totalt utbud på 714250169.22268. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.13K.