pSOL Pris idag

Livepriset för pSOL (PSOL) idag är $ 149.83, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PSOL till USD är$ 149.83 per PSOL.

pSOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 399,943, med ett cirkulerande utbud på 2.67K PSOL. Under de senaste 24 timmarna handlades PSOL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 253.13, medan det lägsta priset någonsin var $ 147.6.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PSOL med -- under den senaste timmen och -19.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

pSOL (PSOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 399.94K$ 399.94K $ 399.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 399.94K$ 399.94K $ 399.94K Cirkulationsutbud 2.67K 2.67K 2.67K Totalt utbud 2,669.292873244 2,669.292873244 2,669.292873244

