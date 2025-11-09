Baserat på din prognos, kan pSOL potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 149.83 under 2025.

Baserat på din prognos, kan pSOL potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 157.3215 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PSOL $ 165.1875 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PSOL $ 173.4469 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PSOL $ 182.1193 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PSOL $ 191.2252 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på pSOL potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 311.4858.

År 2050 skulle priset på pSOL potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 507.3775.